Как думаете, стоило бы ввести ответственность в сигналах за несоблюдение того, что указано в описании? - страница 4
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Если бы тут была голосовалка, то я бы ответил "нет", ведь это форекс, а значит всегда высокий риск.
Т.е., Вы за то, чтобы отключить все уведомления о безопасности на сайте (о молодом сигнале, о высокой просадке, о высоком риске при большом приросте, о проскальзывании и прочее), а также отменить запрет на подключение сигнала при открытой просадке более 30%.
Потому что «форекс»!
Т.е., Вы за то, чтобы отключить все уведомления о безопасности на сайте (о молодом сигнале, о высокой просадке, о высоком риске при большом приросте, о проскальзывании и прочее), а также отменить запрет на подключение сигнала при открытой просадке более 30%.
Потому что «форекс»!
Функционал сигналов достаточно хорош чтобы определиться о качестве сигнала.
Но завышенный риск провайдера сигнала никогда не нужно исключать и желательно научиться и уметь блокировать самостоятельно.
Ну вот, пожалуйста, второй вопиющий случай.
Описание сигнала, цитирцю:
«Manual trading with DD under 20%»
200 подписчиков, 400000 USD
В одной(!) серии девушка открывает до 10 ордеров, просадка доходит до 32.35%.
Недовольство в отзывах сводится к сабжу, цитирую
«When you say something (i.e.: max DD 20%), stick to it. »
Так что принцип борьбы за безопасность подписчиков от MQL5 и акцент на настройки в МТ нагрузки на депозит не работает!
Принцип «сами виноваты», акцентируемый сообществом, видим в действии.
Тут же другой:
«We should be refunded because DD is currently greater than 20% and description says otherwise.»
За ним:
«...maximum drawdown is rising and passed the 20% as it had mentioned in the description»
А в банках сейчас 6% годовых по вкладам, может вам туда обратиться? и заморочек меньше. Что за мода пошла, всех наказывать. штрафы, модное слово санкции. Нет уж, вы трейдер, рынок изменчив, не один человек не сможет предугадать здесь не чего. А может вас наказать надо? Почему не читали условия использования где черным по белому написано что не кто и не что не несет ответственности за ваши убытки. Увы рынок такой. С этим надо мериться а не искать виноватых.
Полностью согласен.
Уже совсем люди опупевают. Вам еще 100 % гарантии подавай. )
Хотите гарантии 100 % , ищите трейдера и подписывайте договора под его имущество. (тогда вы будуте защищены) .
Ооо! 140 подписчиков, суммарно было 500 000 долларов. Слиииив!«What a scammer. MQL5 should have a better control on people who give signals.»
И ладно бы, автор торговал СОГЛАСНО ОПИСАНИЮ сигнала, сливал бы по-маленьку тогда (при условии, если система нерабочая). Но нет, она открылась на весь депозит большими лотами. То, о чём я говорил, в действии. В печальном действии.
Даже отзывы о том же самом – о сабже.
«We as Subscribers expect some responsibility for our funds, have previously set our Copy Risk % accordingly to the given promises of max 20% DDW and what we could see in the 3 month trading history. So why does the Author brake those rules without prior notification, other than just profiting from the subscription fees.»
Да ладно, что вы недовольные на MQL5 то? «это же форекс»! ©
Уже как-то писала в другой теме,повторюсь :
Глядя на график торговли, подписчик должен видеть именно сигнал, а не завуалированную мартышку. Этого можно добится простыми ограничениями в правилах предоставления сигнала:
При открытии сигнала должен указываться максимальный лот(риск) который будет использоватся в сигнале.
Запретить доливки позиции,только 1 вход на один символ одновременно и ограничение по количеству одновременно открытых позиций.
не плохой бизнес, 140 подписчиков по 30 $ это 4200 долларов в месяц. примерно 10 месяцев уже 42000 долларов и слить 6000 из них да легко....
Ещё бы! Год назад здесь властвовал Тарас Гончар с его сигналом CALM, так у него было 3000(!) подписчиков с сигналом за 36$. Там несколько миллионов рублей в месяц выходило. И знаете, чем он заработал такое богатство? Простым усреднением! И в конце закономерно слил на тренде по евро.
Так что бизнес-схема «наберу подписчиков рискованной торговлей, чтобы сорвать куш» здесь работает.
Уже как-то писала в другой теме,повторюсь :
Глядя на график торговли, подписчик должен видеть именно сигнал, а не завуалированную мартышку. Этого можно добится простыми ограничениями в правилах предоставления сигнала:
При открытии сигнала должен указываться максимальный лот(риск) который будет использоватся в сигнале.
Запретить доливки позиции,только 1 вход на один символ одновременно и ограничение по количеству одновременно открытых позиций.
Вы тоже видите перспективу дальнейшего развития концепции безопасности, это очень хорошо.