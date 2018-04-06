Как думаете, стоило бы ввести ответственность в сигналах за несоблюдение того, что указано в описании? - страница 4

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Если бы тут была голосовалка, то я бы ответил "нет", ведь это форекс, а значит всегда высокий риск.
 
Renat Akhtyamov:
Если бы тут была голосовалка, то я бы ответил "нет", ведь это форекс, а значит всегда высокий риск.

Т.е., Вы за то, чтобы отключить все уведомления о безопасности на сайте (о молодом сигнале, о высокой просадке, о высоком риске при большом приросте, о проскальзывании и прочее), а также отменить запрет на подключение сигнала при открытой просадке более 30%. 

Потому что «форекс»!

 
Ivan Butko:

Т.е., Вы за то, чтобы отключить все уведомления о безопасности на сайте (о молодом сигнале, о высокой просадке, о высоком риске при большом приросте, о проскальзывании и прочее), а также отменить запрет на подключение сигнала при открытой просадке более 30%. 

Потому что «форекс»!

Функционал сигналов достаточно хорош чтобы определиться о качестве сигнала.

Но завышенный риск провайдера сигнала никогда не нужно исключать и желательно научиться и уметь блокировать самостоятельно.

 
Ivan Butko:

Ну вот, пожалуйста, второй вопиющий случай.

Описание сигнала, цитирцю:
«Manual trading with DD under 20%»

200 подписчиков, 400000 USD

В одной(!) серии девушка открывает до 10 ордеров, просадка доходит до 32.35%.

Недовольство в отзывах сводится к сабжу, цитирую

«When you say something (i.e.: max DD 20%), stick to it. »

Так что принцип борьбы за безопасность подписчиков от MQL5 и акцент на настройки в МТ нагрузки на депозит не работает!

Принцип «сами виноваты», акцентируемый сообществом, видим в действии.

Тут же другой:

«We should be refunded because DD is currently greater than 20% and description says otherwise.»

За ним:

«...maximum drawdown is rising and passed the 20% as it had mentioned in the description»

 
Evgeny Raspaev:
А в банках сейчас 6% годовых по вкладам, может вам туда обратиться? и заморочек меньше. Что за мода пошла, всех наказывать. штрафы, модное слово санкции. Нет уж, вы трейдер, рынок изменчив, не один человек не сможет предугадать здесь не чего. А может вас наказать надо? Почему не читали условия использования где черным по белому написано что не кто и не что не несет ответственности за ваши убытки. Увы рынок такой. С этим надо мериться а не искать виноватых. 

Полностью согласен. 
Уже совсем люди опупевают. Вам еще 100 % гарантии подавай. )
Хотите гарантии 100 % , ищите трейдера и подписывайте договора под его имущество. (тогда вы будуте защищены) .

 

Ооо! 140 подписчиков, суммарно было 500 000 долларов. Слиииив! 

И ладно бы, автор торговал СОГЛАСНО ОПИСАНИЮ сигнала, сливал бы по-маленьку тогда (при условии, если система нерабочая). Но нет, она открылась на весь депозит большими лотами. То, о чём я говорил, в действии. В печальном действии. 

Даже отзывы о том же самом – о сабже.

«We as Subscribers expect some responsibility for our funds, have previously set our Copy Risk % accordingly to the given promises of max 20% DDW and what we could see in the 3 month trading history. So why does the Author brake those rules without prior notification, other than just profiting from the subscription fees.»

«What a scammer. MQL5 should have a better control on people who give signals.»


Да ладно, что вы недовольные на MQL5 то? «это же форекс»! ©

Вот это поворот

 

Уже как-то писала в другой теме,повторюсь :

Глядя на график торговли, подписчик должен видеть именно сигнал, а не завуалированную мартышку. Этого можно добится простыми ограничениями в правилах предоставления сигнала:

При открытии сигнала должен указываться максимальный лот(риск) который будет использоватся в сигнале.

Запретить доливки позиции,только 1 вход на один символ одновременно и ограничение по количеству одновременно открытых позиций.

 
не плохой бизнес, 140 подписчиков по 30 $ это 4200 долларов в месяц. примерно 10 месяцев уже 42000 долларов и слить 6000 из них да легко....
 
Evgeny Raspaev:
не плохой бизнес, 140 подписчиков по 30 $ это 4200 долларов в месяц. примерно 10 месяцев уже 42000 долларов и слить 6000 из них да легко....

Ещё бы! Год назад здесь властвовал Тарас Гончар с его сигналом CALM, так у него было 3000(!) подписчиков с сигналом за 36$. Там несколько миллионов рублей в месяц выходило. И знаете, чем он заработал такое богатство? Простым усреднением! И в конце закономерно слил на тренде по евро.

Так что бизнес-схема «наберу подписчиков рискованной торговлей, чтобы сорвать куш» здесь работает.

 
Tetyana Shcherba:

Уже как-то писала в другой теме,повторюсь :

Глядя на график торговли, подписчик должен видеть именно сигнал, а не завуалированную мартышку. Этого можно добится простыми ограничениями в правилах предоставления сигнала:

При открытии сигнала должен указываться максимальный лот(риск) который будет использоватся в сигнале.

Запретить доливки позиции,только 1 вход на один символ одновременно и ограничение по количеству одновременно открытых позиций.

Вы тоже видите перспективу дальнейшего развития концепции безопасности, это очень хорошо. 

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