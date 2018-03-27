Робот закрывает сделки не по цене стоп лоса

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Добрый день Всем. В чем может быть проблема и как её можно устранить. Робот периодически (в  примерно 20% сделок) закрывает позицию не по цене  стоп лоса, а иногда с довольно существенным отклонением пунктов в неблагоприятную сторону (в итоге получаю убытки больше чем планировались по стопам). Ещё была такая ситуация в день когда MQ сервере  глючил  -- позиция закрывалась не по достижению ценой стоп лоса, а спустя секунд 5-10.  Причем позиция могла с задержкой закрыться и по лучшей  цене, чем стоп лос (в зависсимости от того куда цена пошла во время этой задержки) Это я как понимаю--из-за сбоя сервера--что там был низкий пинг и закрытие позиции происходило с задержкой? Так же иногда бывает , что при открытии позиции стоп лос и тейк профит выставляется с отклонением (незначительным, несколько пунктов 2-5, но всё же) от цены указанной мною в настройках. Заранее Всем спасибо за ответы. 
Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
 
Aliaksandr Maksimau:
Добрый день Всем. В чем может быть проблема и как её можно устранить. Робот периодически (в  примерно 20% сделок) закрывает позицию не по цене  стоп лоса, а иногда с довольно существенным отклонением пунктов в неблагоприятную сторону (в итоге получаю убытки больше чем планировались по стопам). Ещё была такая ситуация в день когда MQ сервере  глючил  -- позиция закрывалась не по достижению ценой стоп лоса, а спустя секунд 5-10.  Причем позиция могла с задержкой закрыться и по лучшей  цене, чем стоп лос (в зависсимости от того куда цена пошла во время этой задержки) Это я как понимаю--из-за сбоя сервера--что там был низкий пинг и закрытие позиции происходило с задержкой? Так же иногда бывает , что при открытии позиции стоп лос и тейк профит выставляется с отклонением (незначительным, несколько пунктов 2-5, но всё же) от цены указанной мною в настройках. Заранее Всем спасибо за ответы. 

Это называется проскальзывание. Цена не изменяется точно по одному пункту. Чаще всего наблюдаются ее рывки по несколько пунктов (а то и десятков пунктов) в ту или иную сторону.

К примеру, пришли Вы на рынок торговать картошкой. Решили, что продавать будете по 100 руб/кг. Это Take Profit. Для себя определили, что минимальная цена, по которой будете готовы продать, это 80 руб/кг. Это Stop Loss. Но, как оказалось, по 100 руб. никто не хочет покупать картошку. Некоторые согласны по 90 руб. Вы продаете.

К концу дня остается еще немного картошки, но Вы не планируете возвращаться домой с картошкой. Нужно всю продать. Выставляете цену 80 руб. Но и по такой цене никто не хочет брать. Тут подходит покупатель, предлагающий купить за 70 руб. всю оставшуюся картошку. Деваться некуда - продаете. Цена Stop Loss оказалась 70, а не 80, которые бы хотелось получить.

Так же и здесь. Если установлен приказ - продать евро по 1.25, то вовсе не значит, что он может быть исполнен по такой цене. Цена была 1.2502, а потом оказалась на 1.2495. Эта цена ниже указанного стопа? Да. Значит, приказ выполняется. Только по 1.25 продать некому.

 
Aliaksandr Maksimau:
Добрый день Всем. В чем может быть проблема и как её можно устранить. 

Бегите из этой шарашкиной конторы, не оглядываясь.  Там нечего ловить от слова совсем.    Ордера в нормальном ДЦ исполняются пункт в пункт.   (На то они и ордера собственно).  

 
Wizard2018:

Бегите из этой шарашкиной конторы, не оглядываясь.  Там нечего ловить от слова совсем.    Ордера в нормальном ДЦ исполняются пункт в пункт.   (На то они и ордера собственно).  

Вы, видимо, не торговали ещё 15 января 2015 года?
Рассмотрите Франк, почитайте об этой дате, и после этого уже утверждайте.


 
Wizard2018:

Ордера в нормальном ДЦ исполняются пункт в пункт.   (На то они и ордера собственно).  

Чушь полнейшая, которая возможна только если контора принадлежит тебе лично.

 
Ihor Herasko:

Это называется проскальзывание. Цена не изменяется точно по одному пункту. Чаще всего наблюдаются ее рывки по несколько пунктов (а то и десятков пунктов) в ту или иную сторону.

К примеру, пришли Вы на рынок торговать картошкой. Решили, что продавать будете по 100 руб/кг. Это Take Profit. Для себя определили, что минимальная цена, по которой будете готовы продать, это 80 руб/кг. Это Stop Loss. Но, как оказалось, по 100 руб. никто не хочет покупать картошку. Некоторые согласны по 90 руб. Вы продаете.

К концу дня остается еще немного картошки, но Вы не планируете возвращаться домой с картошкой. Нужно всю продать. Выставляете цену 80 руб. Но и по такой цене никто не хочет брать. Тут подходит покупатель, предлагающий купить за 70 руб. всю оставшуюся картошку. Деваться некуда - продаете. Цена Stop Loss оказалась 70, а не 80, которые бы хотелось получить.

Так же и здесь. Если установлен приказ - продать евро по 1.25, то вовсе не значит, что он может быть исполнен по такой цене. Цена была 1.2502, а потом оказалась на 1.2495. Эта цена ниже указанного стопа? Да. Значит, приказ выполняется. Только по 1.25 продать некому.

Спасибо. Я понял. Есть какой то способ предостеречься от сильных проскальзываний (может в роботе как то можно прописать)? Такие небольшие проскальзывания ещё терпимо. Главное что бы не попасть на сильное в тысячи пунктов. Может такое быть? и как от него защититься. (кроме как не переносить позиции на выходные). И ещё вопрос, может знаете: расширение спреда как то влияет на закрытие позиции. То есть если у меня стоп 50 пунктов. а спред расширили до 100 пунктов--то позиция закроется по стопу (на 50 пунктов сработает стоп) или не по стопу закроют а на уровне спреда (то есть 100 пунктов убыток будет)

 
Alexander Sevastyanov:

Чушь полнейшая, которая возможна только если контора принадлежит тебе лично.

Дык  лет 10 минимум так. Проблем никаких  нет с исполнением ордеров по заявленной цене.   Где вы были фсе это время?  В какой жуткой клоаке то варились?    На рынке дофига заморочек, что есть то есть,   но уж с исполнением ордеров  в нормальных конторах решили все давно.  

Не надо проблемы на ровном месте выдумывать, просто тщательней к выбору "исполнителя" подходить нужно.  Если ДЦ "не держит слово"  и позволяет вольности с ценой исполнения заранее выставленного ордера, это ни в какие ворота.   (Я вообще удивлен,  что еще остались такие "динозавры"  и их конкуренция не выкосила  в ноль)  

 
Wizard2018:

Дык  лет 10 минимум так. Проблем никаких  нет с исполнением ордеров по заявленной цене.   Где вы были фсе это время?  В какой жуткой клоаке то варились?    На рынке дофига заморочек, что есть то есть,   но уж с исполнением ордеров  в нормальных конторах решили все давно.  

Не надо проблемы на ровном месте выдумывать, просто тщательней к выбору "исполнителя" подходить нужно.  Если ДЦ "не держит слово"  и позволяет вольности с ценой исполнения заранее выставленного ордера, это ни в какие ворота.   (Я вообще удивлен,  что еще остались такие "динозавры"  и их конкуренция не выкосила  в ноль)  

Торгую в Alpari

 
Aliaksandr Maksimau:
Добрый день Всем. В чем может быть проблема и как её можно устранить. Робот периодически (в  примерно 20% сделок) закрывает позицию не по цене  стоп лоса, а иногда с довольно существенным отклонением пунктов в неблагоприятную сторону (в итоге получаю убытки больше чем планировались по стопам)

Обычное явление при установке реального SL. По проскальзыванию подобное может наблюдаться.
Одно из решений, это не ставить близкий SL к цене открытия ордера. Хотя-бы минимум в пределах среднего проскальзывания. Которое при большой волатильности часто увеличиваться.

 
Не регулируемый рынок состоит из кто дает цены и кто их принимает так вот цены здесь зависят от того куда даст поставщик.  Вы даже можете дать свои цены к примеру создав свой инструмент.
 
Andrei Fandeev:

Вы, видимо, не торговали ещё 15 января 2015 года?
Рассмотрите Франк, почитайте об этой дате, и после этого уже утверждайте.


Не по стопам закрыли тогда брокеры? На таком движении из-за этого депозиты 100% до маржин кола ушли многие (если позиции брокеры закрыли не по стопам, а после такого движения).

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