Робот закрывает сделки не по цене стоп лоса
- www.metatrader5.com
- Надежный с хорошим пингом VPS сервер (windows)
- Вопрос по учету СПРЕДа в тестере
- Правильный расчет цены безубытка, для серии ордеров. Алгоритм.
Добрый день Всем. В чем может быть проблема и как её можно устранить. Робот периодически (в примерно 20% сделок) закрывает позицию не по цене стоп лоса, а иногда с довольно существенным отклонением пунктов в неблагоприятную сторону (в итоге получаю убытки больше чем планировались по стопам). Ещё была такая ситуация в день когда MQ сервере глючил -- позиция закрывалась не по достижению ценой стоп лоса, а спустя секунд 5-10. Причем позиция могла с задержкой закрыться и по лучшей цене, чем стоп лос (в зависсимости от того куда цена пошла во время этой задержки) Это я как понимаю--из-за сбоя сервера--что там был низкий пинг и закрытие позиции происходило с задержкой? Так же иногда бывает , что при открытии позиции стоп лос и тейк профит выставляется с отклонением (незначительным, несколько пунктов 2-5, но всё же) от цены указанной мною в настройках. Заранее Всем спасибо за ответы.
Это называется проскальзывание. Цена не изменяется точно по одному пункту. Чаще всего наблюдаются ее рывки по несколько пунктов (а то и десятков пунктов) в ту или иную сторону.
К примеру, пришли Вы на рынок торговать картошкой. Решили, что продавать будете по 100 руб/кг. Это Take Profit. Для себя определили, что минимальная цена, по которой будете готовы продать, это 80 руб/кг. Это Stop Loss. Но, как оказалось, по 100 руб. никто не хочет покупать картошку. Некоторые согласны по 90 руб. Вы продаете.
К концу дня остается еще немного картошки, но Вы не планируете возвращаться домой с картошкой. Нужно всю продать. Выставляете цену 80 руб. Но и по такой цене никто не хочет брать. Тут подходит покупатель, предлагающий купить за 70 руб. всю оставшуюся картошку. Деваться некуда - продаете. Цена Stop Loss оказалась 70, а не 80, которые бы хотелось получить.
Так же и здесь. Если установлен приказ - продать евро по 1.25, то вовсе не значит, что он может быть исполнен по такой цене. Цена была 1.2502, а потом оказалась на 1.2495. Эта цена ниже указанного стопа? Да. Значит, приказ выполняется. Только по 1.25 продать некому.
Добрый день Всем. В чем может быть проблема и как её можно устранить.
Бегите из этой шарашкиной конторы, не оглядываясь. Там нечего ловить от слова совсем. Ордера в нормальном ДЦ исполняются пункт в пункт. (На то они и ордера собственно).
Бегите из этой шарашкиной конторы, не оглядываясь. Там нечего ловить от слова совсем. Ордера в нормальном ДЦ исполняются пункт в пункт. (На то они и ордера собственно).
Вы, видимо, не торговали ещё 15 января 2015 года?
Рассмотрите Франк, почитайте об этой дате, и после этого уже утверждайте.
Ордера в нормальном ДЦ исполняются пункт в пункт. (На то они и ордера собственно).
Чушь полнейшая, которая возможна только если контора принадлежит тебе лично.
Это называется проскальзывание. Цена не изменяется точно по одному пункту. Чаще всего наблюдаются ее рывки по несколько пунктов (а то и десятков пунктов) в ту или иную сторону.
К примеру, пришли Вы на рынок торговать картошкой. Решили, что продавать будете по 100 руб/кг. Это Take Profit. Для себя определили, что минимальная цена, по которой будете готовы продать, это 80 руб/кг. Это Stop Loss. Но, как оказалось, по 100 руб. никто не хочет покупать картошку. Некоторые согласны по 90 руб. Вы продаете.
К концу дня остается еще немного картошки, но Вы не планируете возвращаться домой с картошкой. Нужно всю продать. Выставляете цену 80 руб. Но и по такой цене никто не хочет брать. Тут подходит покупатель, предлагающий купить за 70 руб. всю оставшуюся картошку. Деваться некуда - продаете. Цена Stop Loss оказалась 70, а не 80, которые бы хотелось получить.
Так же и здесь. Если установлен приказ - продать евро по 1.25, то вовсе не значит, что он может быть исполнен по такой цене. Цена была 1.2502, а потом оказалась на 1.2495. Эта цена ниже указанного стопа? Да. Значит, приказ выполняется. Только по 1.25 продать некому.
Спасибо. Я понял. Есть какой то способ предостеречься от сильных проскальзываний (может в роботе как то можно прописать)? Такие небольшие проскальзывания ещё терпимо. Главное что бы не попасть на сильное в тысячи пунктов. Может такое быть? и как от него защититься. (кроме как не переносить позиции на выходные). И ещё вопрос, может знаете: расширение спреда как то влияет на закрытие позиции. То есть если у меня стоп 50 пунктов. а спред расширили до 100 пунктов--то позиция закроется по стопу (на 50 пунктов сработает стоп) или не по стопу закроют а на уровне спреда (то есть 100 пунктов убыток будет)
Чушь полнейшая, которая возможна только если контора принадлежит тебе лично.
Дык лет 10 минимум так. Проблем никаких нет с исполнением ордеров по заявленной цене. Где вы были фсе это время? В какой жуткой клоаке то варились? На рынке дофига заморочек, что есть то есть, но уж с исполнением ордеров в нормальных конторах решили все давно.
Не надо проблемы на ровном месте выдумывать, просто тщательней к выбору "исполнителя" подходить нужно. Если ДЦ "не держит слово" и позволяет вольности с ценой исполнения заранее выставленного ордера, это ни в какие ворота. (Я вообще удивлен, что еще остались такие "динозавры" и их конкуренция не выкосила в ноль)
Дык лет 10 минимум так. Проблем никаких нет с исполнением ордеров по заявленной цене. Где вы были фсе это время? В какой жуткой клоаке то варились? На рынке дофига заморочек, что есть то есть, но уж с исполнением ордеров в нормальных конторах решили все давно.
Не надо проблемы на ровном месте выдумывать, просто тщательней к выбору "исполнителя" подходить нужно. Если ДЦ "не держит слово" и позволяет вольности с ценой исполнения заранее выставленного ордера, это ни в какие ворота. (Я вообще удивлен, что еще остались такие "динозавры" и их конкуренция не выкосила в ноль)
Торгую в Alpari
Добрый день Всем. В чем может быть проблема и как её можно устранить. Робот периодически (в примерно 20% сделок) закрывает позицию не по цене стоп лоса, а иногда с довольно существенным отклонением пунктов в неблагоприятную сторону (в итоге получаю убытки больше чем планировались по стопам)
Обычное явление при установке реального SL. По проскальзыванию подобное может наблюдаться.
Одно из решений, это не ставить близкий SL к цене открытия ордера. Хотя-бы минимум в пределах среднего проскальзывания. Которое при большой волатильности часто увеличиваться.
Вы, видимо, не торговали ещё 15 января 2015 года?
Рассмотрите Франк, почитайте об этой дате, и после этого уже утверждайте.
Не по стопам закрыли тогда брокеры? На таком движении из-за этого депозиты 100% до маржин кола ушли многие (если позиции брокеры закрыли не по стопам, а после такого движения).
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования