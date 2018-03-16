вопрос по iMA
- Вопрос по iMA
- нужна помощь!
- [Архив!] FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия (Эпизод № 12: февраль 2012)
Добрый день! Как определить время пересечения двух iMA ? Чтобы в дальнейшем сравнить с временем открытия ордера. Спасибо.
Если пытаться поймать пересечение МА на текущем баре, то может произойти врЕменное пересечение, которое может после завершения формирования бара так и не произойти. Потыкалось, потыкалось, а сил не хватило.
Добрый день! Как определить время пересечения двух iMA ? Чтобы в дальнейшем сравнить с временем открытия ордера. Спасибо.
Если пересечение произошло, к примеру, на барах 3 и 2, то "увидеть" его (открыть по нему ордер) можно начиная с момента открытия бара 1. Естественно, это только в том случае, если вы определяете пересечение после закрытия бара, а не на текущем баре.
Если вы хотите узнать, открывались ли ордера после пересечения на барах 3 и 2 с примера выше, то они открывались в том случае, если время открытия последнего ордера >= Time[1]
Мне нужно именно время пересечения двух iMA...
Пересечение можно ловить на текущем, еще не сформированном баре, а можно по закрытию бара (открытию нового). Как это делаете вы? Если не совсем понятен мой вопрос, прикрепите пример кода, с помощью которого вы определяете пересечение.
У нас есть CodeBase. Там множество советников. 11111 22222 333333 44444 Скачайте и посмотрите. Сам так учился. А пересечение узнать просто!. Если на некоторой свеча А ниже Б а на следующей Б ниже А - пересеклись. Берем время открытия второй свечи. Или на каждом тике записывайте в файл положение МА - потом напишете скрипт, который просмотрит файл и выдаст в другой файл времена пересечений
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования