вопрос по iMA

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Добрый день! Как определить время пересечения двух iMA ? Чтобы в дальнейшем сравнить с временем открытия ордера. Спасибо.
 
labvic:
Добрый день! Как определить время пересечения двух iMA ? Чтобы в дальнейшем сравнить с временем открытия ордера. Спасибо.

Если пытаться поймать пересечение МА на текущем баре, то может произойти врЕменное пересечение, которое может после завершения формирования бара так и не произойти. Потыкалось, потыкалось, а сил не хватило.

 
labvic:
Добрый день! Как определить время пересечения двух iMA ? Чтобы в дальнейшем сравнить с временем открытия ордера. Спасибо.

Если пересечение произошло, к примеру, на барах 3 и 2, то "увидеть" его (открыть по нему ордер) можно начиная с момента открытия бара 1. Естественно, это только в том случае, если вы определяете пересечение после закрытия бара, а не на текущем баре.

Если вы хотите узнать, открывались ли ордера после пересечения на барах 3 и 2 с примера выше, то они открывались в том случае, если время открытия последнего ордера >= Time[1]

 
Мне нужно именно время пересечения двух iMA...
 
labvic:
Мне нужно именно время пересечения двух iMA...

Пересечение можно ловить на текущем, еще не сформированном баре, а можно по закрытию бара (открытию нового). Как это делаете вы? Если не совсем понятен мой вопрос, прикрепите пример кода, с помощью которого вы определяете пересечение.

 
labvic:  Добрый день! Как определить время пересечения двух iMA ? Чтобы в дальнейшем сравнить с временем открытия ордера. Спасибо.

У нас есть CodeBase. Там множество советников. 11111     22222   333333   44444 Скачайте и посмотрите. Сам так учился. А пересечение узнать просто!. Если на некоторой свеча А ниже Б а на следующей Б ниже А - пересеклись. Берем время открытия второй свечи. Или на каждом тике записывайте в файл положение МА - потом напишете скрипт, который просмотрит файл и выдаст в другой файл времена пересечений

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