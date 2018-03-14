Налоги - страница 2

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Alexandr Bryzgalov:

и то что регулятор британский Вас тоже не смущает? )


Британский регулятор не мешает иметь счета в других банках ЕС

ЕР

 
Alexandr Saprykin:


Британский регулятор не мешает иметь счета в других банках ЕС

ясно же написано, что счет получателя в Латвии, а адрес получателя в Лондоне )

я в лесу, мой банк в городе, получаю я на счет в городе, не в лес же мне будут посылкой или переводом засылать)

 
Alexandr Bryzgalov:

ясно же написано, что счет получателя в Латвии, а адрес получателя в Лондоне )

я в лесу, мой банк в городе, получаю я на счет в городе, не в лес же мне будут посылкой или переводом засылать)

Вот именно, Вы в лесу, банк в городе. Деньги приходят в город, а не в лес.
Также и здесь. Офис в Англии, банк в Латвии. Деньги Вы водите на EP не в Англию, а в Латвию.
 
Vasilii Kopyrin:
Добрый день, уважаемые форумчане!
Вот и наступило время отчитаться о своих доходах за 2017(
Хотелось бы узнать как составить справку 3 НДФЛ по доходам полученным с маркета, по законодательству РФ, если кому не сложно, пожалуйста, направите луч Ваших знаний на эту темную тему!
Странно что нет статей на эту тему в интернете (погуглил), или никто не платит)) 

Для соблюдения формальностей оформления декларации используйте как шаблон эту программу https://www.nalog.ru/rn77/program//5961249/ 

В программе выбираете раздел "Доходы полученные за пределами РФ" и определяетесь с кодом дохода.

Однако, беда в том, что налоговая инспекция может потребовать предоставить документы, такие как договор, акт об оказанных услугах, товарную накладную, иные документы, подтверждающие факт реализации, оплаты, размер удержанного вознаграждения (комиссия). А по факту, нам так и не дают документы, MQ не интересуют Ваши проблемы, о чём у них и написано в правилах.

Декларация | ФНС | 77 город Москва
  • www.nalog.ru
Дата публикации: 15.02.2018 Уважаемые налогоплательщики! Программа предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@. Обращаем ваше внимание, что декларационная кампания стартует в январе 2018 года. Программа...
[Удален]  
Alexandr Saprykin:
Вот именно, Вы в лесу, банк в городе. Деньги приходят в город, а не в лес.
Также и здесь. Офис в Англии, банк в Латвии. Деньги Вы водите на EP не в Англию, а в Латвию.

Вы вообще не понимаете что такое юрисдикция.

Санёк живёт в лесу, деньги приходят в город, но платит налоги в лес, наполняя бюджет леса, но у леса тоже счёт в городе, но при этом лес тратит деньги на себя, на лес, покупает всякую хрень и тащит её в лес, а не в город. Город получает копейки, за то что за деньгами присмотрел.

Так же и здесь. Офис в Англии, юрисдикция Англии, регулятор Англии, налоговая Англии, бюджет Англии. Латвия присматривает за деньгами.

А ещё у Санька счет в ЕР, а ЕР кормит Англию, а не его лес, но это уже совсем другая история )

[Удален]  
Aleksandr Volotko:

Вы вообще не понимаете что такое юрисдикция.

Санёк живёт в лесу, деньги приходят в город, но платит налоги в лес, наполняя бюджет леса, но у леса тоже счёт в городе, но при этом лес тратит деньги на себя, на лес, покупает всякую хрень и тащит её в лес, а не в город. Город получает копейки, за то что за деньгами присмотрел.

Так же и здесь. Офис в Англии, юрисдикция Англии, регулятор Англии, налоговая Англии, бюджет Англии. Латвия присматривает за деньгами.

А ещё у Санька счет в ЕР, а ЕР кормит Англию, а не его лес, но это уже совсем другая история )

В любом случае кого то придется кормить, хоть зайца хоть лису в лесу) в EP налоговый номер не требуется, соответственно пользуясь ЕР у себя в лесу вы идентифицируетесь как иностранный турист, который заблудился)

 
Vladimir Zubov:

В любом случае кого то придется кормить, хоть зайца хоть лису в лесу) в EP налоговый номер не требуется, соответственно пользуясь ЕР у себя в лесу вы идентифицируетесь как иностранный турист, который заблудился)

все так, но блин жаба душит от комиссии в 5% при конвертации во время покупки

[Удален]  
Vladimir Zubov:

В любом случае кого то придется кормить, хоть зайца хоть лису в лесу) в EP налоговый номер не требуется, соответственно пользуясь ЕР у себя в лесу вы идентифицируетесь как иностранный турист, который заблудился)

С этим вроде никто и не спорил. 

[Удален]  
Alexandr Bryzgalov:

все так, но блин жаба душит от комиссии в 5% при конвертации во время покупки

Выводи на свою лесную карту.

 
Alexandr Bryzgalov:

все так, но блин жаба душит от комиссии в 5% при конвертации во время покупки

Ваша жаба не обращает внимание на чеки из магазина с 18% НДС.

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