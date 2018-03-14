Налоги - страница 2
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и то что регулятор британский Вас тоже не смущает? )
Британский регулятор не мешает иметь счета в других банках ЕС
Британский регулятор не мешает иметь счета в других банках ЕС
ясно же написано, что счет получателя в Латвии, а адрес получателя в Лондоне )
я в лесу, мой банк в городе, получаю я на счет в городе, не в лес же мне будут посылкой или переводом засылать)
ясно же написано, что счет получателя в Латвии, а адрес получателя в Лондоне )
я в лесу, мой банк в городе, получаю я на счет в городе, не в лес же мне будут посылкой или переводом засылать)
Добрый день, уважаемые форумчане!
Для соблюдения формальностей оформления декларации используйте как шаблон эту программу https://www.nalog.ru/rn77/program//5961249/
В программе выбираете раздел "Доходы полученные за пределами РФ" и определяетесь с кодом дохода.
Однако, беда в том, что налоговая инспекция может потребовать предоставить документы, такие как договор, акт об оказанных услугах, товарную накладную, иные документы, подтверждающие факт реализации, оплаты, размер удержанного вознаграждения (комиссия). А по факту, нам так и не дают документы, MQ не интересуют Ваши проблемы, о чём у них и написано в правилах.
Вот именно, Вы в лесу, банк в городе. Деньги приходят в город, а не в лес.
Вы вообще не понимаете что такое юрисдикция.
Санёк живёт в лесу, деньги приходят в город, но платит налоги в лес, наполняя бюджет леса, но у леса тоже счёт в городе, но при этом лес тратит деньги на себя, на лес, покупает всякую хрень и тащит её в лес, а не в город. Город получает копейки, за то что за деньгами присмотрел.
Так же и здесь. Офис в Англии, юрисдикция Англии, регулятор Англии, налоговая Англии, бюджет Англии. Латвия присматривает за деньгами.
А ещё у Санька счет в ЕР, а ЕР кормит Англию, а не его лес, но это уже совсем другая история )
Вы вообще не понимаете что такое юрисдикция.
Санёк живёт в лесу, деньги приходят в город, но платит налоги в лес, наполняя бюджет леса, но у леса тоже счёт в городе, но при этом лес тратит деньги на себя, на лес, покупает всякую хрень и тащит её в лес, а не в город. Город получает копейки, за то что за деньгами присмотрел.
Так же и здесь. Офис в Англии, юрисдикция Англии, регулятор Англии, налоговая Англии, бюджет Англии. Латвия присматривает за деньгами.
А ещё у Санька счет в ЕР, а ЕР кормит Англию, а не его лес, но это уже совсем другая история )
В любом случае кого то придется кормить, хоть зайца хоть лису в лесу) в EP налоговый номер не требуется, соответственно пользуясь ЕР у себя в лесу вы идентифицируетесь как иностранный турист, который заблудился)
В любом случае кого то придется кормить, хоть зайца хоть лису в лесу) в EP налоговый номер не требуется, соответственно пользуясь ЕР у себя в лесу вы идентифицируетесь как иностранный турист, который заблудился)
все так, но блин жаба душит от комиссии в 5% при конвертации во время покупки
В любом случае кого то придется кормить, хоть зайца хоть лису в лесу) в EP налоговый номер не требуется, соответственно пользуясь ЕР у себя в лесу вы идентифицируетесь как иностранный турист, который заблудился)
С этим вроде никто и не спорил.
все так, но блин жаба душит от комиссии в 5% при конвертации во время покупки
Выводи на свою лесную карту.
все так, но блин жаба душит от комиссии в 5% при конвертации во время покупки
Ваша жаба не обращает внимание на чеки из магазина с 18% НДС.