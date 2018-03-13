Есть еще люди, которые не открывают свой сигнал, только потому что там свою фамилию нужно указывать? - страница 3
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у меня очень редкая фамилия. я не хочу, чтобы люди, которые меня знают, забив в гугле мое имя и фамилию, попадали сразу на сервис форекс-сигналов. я вообще не афиширую свою форекс деятельность.
я понимаю, это сделано для того, чтобы поставщики сигналов, после очередного слива сигнала, не открывались под новым ником, и не открывали новый сигнал.
но можно же сделать так, чтобы человек проходил верификацию на сайте (загружал скан паспорта), а потом выбирал себе ник, под которым он будет торговать. и если он сольется, он уже не сможет поменять ник, так как его паспорт привязан на сайте к этому нику.
у меня все работает там где не требуют паспорт
в том числе фриланс
а здесь я просто болтаю на форуме
Я публикую свой сигнал, и свою фамилию "свечу". У меня свои цели. Я публикую свой сигнал не столько для того, чтобы его продать, сколько для своего анализа своей торговли и дальнейшей работе над ошибками. Я считал, что такой подход естественным и нормальным.
Но оказалось, что нет. Один мой знакомый трейдер, как только узнал, что на mql5.com нужно "светить" свою фамилию, чтобы публиковать свой сигнал, он отказался от этой затеи публиковать свой сигнал. Поэтому я проголосовал за "Есть". Этот мой знакомый — особенный, ему везде мерещится заговор массонов и всякая другая, прочая конспирология. Он мне сказал, что mql5 — это контора под крышей ФСБ, поэтому он опасается публиковать свою фамилию. Он не желает быть "на крючке ФСБ". Все люди разные. Иногда даже смешные.
А теперь наберите Фамилию и имя по-русски и без mql, на какой странице поиска появитесь? На такой, до которой вряд ли дойдет обычный пользователь.
На первой странице в Google. Лучше бы индексация не профиля, а продуктов в MQL Маркете так работала. У человека должен быть выбор индексировать его страницу в поисковиках или нет, во всех соцсетях это давно реализованно.
https://www.mql5.com/ru/forum/6343/page614
А теперь наберите Фамилию и имя по-русски и без mql, на какой странице поиска появитесь? На такой, до которой вряд ли дойдет обычный пользователь.
На первой странице в Google. Лучше бы индексация не профиля, а продуктов в MQL Маркете так работала. У человека должен быть выбор индексировать его станицу в поисковиках или нет, во всех соцсетях это давно реализоанно.
https://www.mql5.com/ru/forum/6343/page614
Я как бы имел ввиду просто Фамилию и имя... И всё... Не mql, не форекс, не биржа и т.п. Речь данной ветки ведь начиналась о том что если набрать у ТС просто имя и Фамилию и вот он сразу в поиске "вылезет". Если на брать только Ваши Ф.И. или мои Ф.И. на первой странице мы близко не будем в поиске.
Набираю только фамилию и имя, первые 5 ссылок в яндексе, первые 3 в google.
Удалите соцсети.
Я как бы имел ввиду просто Фамилию и имя... И всё... Не mql, не форекс, не биржа и т.п. Речь данной ветки ведь начиналась о том что если набрать у ТС просто имя и Фамилию и вот он сразу в поиске "вылезет". Если на брать только Ваши Ф.И. или мои Ф.И. на первой странице мы близко не будем в поиске.
Ок, вы на первой странице гугл. И в фотографиях и ссылка на профиль. Только имя и фамилия была в поиске.
В фейсбук конечно профиль не ваш, но фото и ссылка на mql ваши.
Один из ответов от MQ, причём 3 года назад уже:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Корректно ли выставление на всеобщее обозрение личных данных (фамилии и имени) продавцов и разработчиков?
Renat Fatkhullin, 2015.01.04 01:01
Все идет к тому, что анонимность в интернете заканчивается.
Дело в том, что разрешать работать продавцам без их полной идентификации в нашем секторе - это полное безумие. И мы ни в коем случае не собираемся брать на себя ответственность за скрытых продавцов, которых мы оказывается недостаточно хорошо проверили и теперь обязаны нести ответственность за них.
Каждый индивидуальный продавец должен понимать, что его действия прямо сказываются на его имени. Именно открытость имени позволяет серьезно ограничить уровень мошенничеств.
Для защиты персон обычно используются компании. У нас тоже можно зарегистрировать компанию в качестве продавца, предоставив копии официальной регистрации.
Для защиты персон обычно используются компании. У нас тоже можно зарегистрировать компанию в качестве продавца, предоставив копии официальной регистрации.
О чем я и написал в первом же ответе. Компании используют не только для защиты персон, но и оптимизации налогообложения и т.д.
Но похоже цель данного топика в по-болтать, а не решить конкретный вопрос.
Ок, вы на первой странице гугл. И в фотографиях и ссылка на профиль. Только имя и фамилия была в поиске.
В фейсбук конечно профиль не ваш, но фото и ссылка на mql ваши.
Так то я ранее писал:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Есть еще люди, которые не открывают свой сигнал, только потому что там свою фамилию нужно указывать?
Alexandr Saprykin, 2018.03.12 15:52
А теперь наберите Фамилию и имя по-русски и без mql, на какой странице поиска появитесь? На такой, до которой вряд ли дойдет обычный пользователь.
У нас с Вами кстати разная поисковая выдача. В своей поисковой выдаче гугла при наборе Ф.И. латиницей мой профиль на mql будет только на второй странице. А на русском, даже не знаю на какой странице, пролистал штуки четыре - дальше не полез.
Я всё к тому, что если не искать конкретного человека зная его фамилию и имя и что он как-либо связан с форексом и что на mql Ф.И. пишутся на английском - просто так на профиль этого человека на mlq. com в поиске не наткнешься.