Есть еще люди, которые не открывают свой сигнал, только потому что там свою фамилию нужно указывать? - страница 2
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вот тут чел тоже не хочет палиться)
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page216#comment_6778675
Чтоб замониторить сигнал - верификация не нужна.
А в цеху его нет?
... у нас не работает
)))
по ходу мужик ВВП, ой что я наделал, спалил...
из-за дурацких правил метаквоты теряют клиентов.
человека с такой же комбинацией фамилии и имени больше нет. в гугле, если я забиваю - то только информацию о себе нахожу.представь, что ты широко известен в узких кругах. например, чиновник в администрации, где вся администрация тебя знает, или препод в университете, или гражданский деятель.
тебе бы не хотелось, чтобы при забитии в гугл, на первом месте выскакивало, что ты форексом играешься.
форекс для масс - это лохотрон.
Это не проблема, есть кхм-кхм, альтернатива этому сервису, где не надо так по совковому светится. Тем более, что здесь стало меньше подписчиков, чем было ранее (когда сигналы стоили от 20 долларов, а кол-во подписчиков могло достигать 3000).
у меня очень редкая фамилия. я не хочу, чтобы люди, которые меня знают, забив в гугле мое имя и фамилию, попадали сразу на сервис форекс-сигналов. я вообще не афиширую свою форекс деятельность.
я понимаю, это сделано для того, чтобы поставщики сигналов, после очередного слива сигнала, не открывались под новым ником, и не открывали новый сигнал.
но можно же сделать так, чтобы человек проходил верификацию на сайте (загружал скан паспорта), а потом выбирал себе ник, под которым он будет торговать. и если он сольется, он уже не сможет поменять ник, так как его паспорт привязан на сайте к этому нику.
и пусть поставщик сам выбирает, торговать ему под ником или под реальным именем.
а то какой-то совок получается, где государство всех водило за ручку. предоставьте подписчикам право самим выбирать: смотреть им счета только с реальными именами, или сигналами с никами тоже не брезговать.
К сожалению поисковики действительно индексируют страницу профиля по запросу. Нужно просить Администрацию что бы по выбору пользователя можно было это запретить, как это сделано в Facebook и Vkontakte
человека с такой же комбинацией фамилии и имени больше нет. в гугле, если я забиваю - то только информацию о себе нахожу.представь, что ты широко известен в узких кругах. например, чиновник в администрации, где вся администрация тебя знает, или препод в университете, или гражданский деятель.
тебе бы не хотелось, чтобы при забитии в гугл, на первом месте выскакивало, что ты форексом играешься.
форекс для масс - это лохотрон.
К сожалению поисковики действительно индексируют страницу профиля по запросу. Нужно просить Администрацию что бы по выбору пользователя можно было это запретить, как это сделано в Facebook и Vkontakte
А теперь наберите Фамилию и имя по-русски и без mql, на какой странице поиска появитесь? На такой, до которой вряд ли дойдет обычный пользователь.