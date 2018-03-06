Работа над результатами торговли нескольких советников
- Как разместить три окна с разными Таймфреймами в одном окне в МТ5?
- GoldWarrior02b
- В отчете по истории МТ5 - непонятно к какому советнику относятся позиции
Добрый день, на одном инструменте торгует несколько советников с помощью виртуальных позиций. Общий результат торговли хорошо представлен в отчете МТ5, но если меня интересуют показатели отдельного советника за определенный период, то крайне неудобно выколупывать из огромной портянки отчета его сделки. Подскажите, может есть какие-то инструменты для автоматизации анализа? Беглым гуглением и поиском по форуму ничего не нашел (
Статья:
Анализ графиков Баланса/Средств по символам и ORDER_MAGIC советников для MetaTrader 5
С введением хеджинга в MetaTrader 5 появилась отличная возможность одновременной торговли несколькими советниками на одном торговом счёте. При этом возможна ситуация, когда одна стратегия прибыльна,
Добрый день, на одном инструменте торгует несколько советников с помощью виртуальных позиций. Общий результат торговли хорошо представлен в отчете МТ5, но если меня интересуют показатели отдельного советника за определенный период, то крайне неудобно выколупывать из огромной портянки отчета его сделки. Подскажите, может есть какие-то инструменты для автоматизации анализа? Беглым гуглением и поиском по форуму ничего не нашел (
Человек с аватаркой Вассермана - и не знает, какие инструменты есть, а каких нет ?
Насколько я понял, позиции у тебя не виртуальные, а просто "смешанные", как ты виртуальную позицию опознаешь-то, она ж чисто в памяти эсперта ?
А позиции разных ТС в одном эксперте - это нормально. У меня в одном эксперте работает сразу более сотни ТС на разных магиках.
Соответственно, имеется скрипт, который читает историю, достает результаты сделок, и складывает результат нарастающим итогом в CSV-файл. Остается открыть его в Exele, и вывести чарт. Например, вот пять лучших ТС:
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