Работа над результатами торговли нескольких советников

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Добрый день, на одном инструменте торгует несколько советников с помощью виртуальных позиций. Общий результат торговли хорошо представлен в отчете МТ5, но если меня интересуют показатели отдельного советника за определенный период, то крайне неудобно выколупывать из огромной портянки отчета его сделки. Подскажите, может есть какие-то инструменты для автоматизации анализа? Беглым гуглением и поиском по форуму ничего не нашел (
 
JiffaR:
Добрый день, на одном инструменте торгует несколько советников с помощью виртуальных позиций. Общий результат торговли хорошо представлен в отчете МТ5, но если меня интересуют показатели отдельного советника за определенный период, то крайне неудобно выколупывать из огромной портянки отчета его сделки. Подскажите, может есть какие-то инструменты для автоматизации анализа? Беглым гуглением и поиском по форуму ничего не нашел (

Статья:

Анализ графиков Баланса/Средств по символам и ORDER_MAGIC советников

Анализ графиков Баланса/Средств по символам и ORDER_MAGIC советников для MetaTrader 5

С введением хеджинга в MetaTrader 5 появилась отличная возможность одновременной торговли несколькими советниками на одном торговом счёте. При этом возможна ситуация, когда одна стратегия прибыльна, 

 
JiffaR:
Добрый день, на одном инструменте торгует несколько советников с помощью виртуальных позиций. Общий результат торговли хорошо представлен в отчете МТ5, но если меня интересуют показатели отдельного советника за определенный период, то крайне неудобно выколупывать из огромной портянки отчета его сделки. Подскажите, может есть какие-то инструменты для автоматизации анализа? Беглым гуглением и поиском по форуму ничего не нашел (

Человек с аватаркой Вассермана - и не знает, какие инструменты есть, а каких нет ?

Насколько я понял, позиции у тебя не виртуальные, а просто "смешанные", как ты виртуальную позицию опознаешь-то, она ж чисто в памяти эсперта ?

А позиции разных ТС в одном эксперте - это нормально. У меня в одном эксперте работает сразу более сотни ТС на разных магиках.

Соответственно, имеется скрипт, который читает историю, достает результаты сделок, и складывает результат нарастающим итогом в CSV-файл. Остается открыть его в Exele, и вывести чарт. Например, вот пять лучших ТС:


 
Что мешает просто сохранить историю в xls файл и крутить полученные данные как хочется?
 
Насколько я помню, на myfxbook.com можно создать мониторинг счета по разным магикам. Т.е. работает несколько советников, каждый со своим магиком, а в мониторинге фильтруется и можно смотреть по какому то определенному магику. Но, разумеется, сами магики должны быть проставлены.
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