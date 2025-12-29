Как правильно установить график?
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Нужен график который оказывает прибыль при открытии сделки на графике, такой как "Profit of the current symbol". Как его скачать и правильно установит в МТ5? Я только начал разбираться с МТ5 и поэтому не получается?
Речь об этом индикаторе - https://www.mql5.com/ru/code/35196?
Если да, то установить так:
- В том терминале, в который собираетесь установить, открыть рабочую папку: меню Файл - Открыть каталог данных.
- В появившемся окне проводника зайти в папку MQL5\Indicators.
- Открыть в браузере страницу с индикатором (https://www.mql5.com/ru/code/35196?)
- Нажать на вот эту ссылку - https://www.mql5.com/ru/code/download/35196/profit_of_the_current_symbol.mq5
- Сохранить файл в папку, которая открыта в проводнике.
- Перезапустить терминал.
- После перезапуска терминала перетянуть индикатор из окна Навигатор (меню Вид - Навигатор) на нужный график.
Спасибо.
Сделал по Вашей инструкции, но почему-то ничего не появилось на графике .
Специально скачал, проверил, работает.
Скорее всего, установку производите на билде терминала 5480 и выше (посмотреть - меню Справа - О программе, строка Version: 5.00 build XXXX). Это тестовый билд. На них индикатор при подключении к графику выдает ошибку 539. Чтобы увидеть это сообщение об ошибке, откройте панель "Инструменты" (Ctrl+T), вкладку "Журнал". Там будет такое сообщение при попытке установки индикатора на график:
2025.12.29 20:26:19.161 Custom Indicator loading of Profit of the current symbol (EURUSD,H2) from D:\ForexDC\MT5\MQL5\Indicators\Profit of the current symbol.ex5 failed [539]
Чтобы такого не было, скачайте актуальный билд терминала у любого брокера. Билд должен быть не выше 5430 (это наиболее свежий релиз, полноценная, а не тестовая, версия).
сегодня скачал у своего брокера 5480
