Как правильно установить график?

Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Нужен график который оказывает прибыль при открытии сделки на графике, такой как "Profit of the current symbol". Как его скачать и правильно установит в МТ5? Я только начал разбираться с МТ5 и поэтому не получается?
 
Речь об этом индикаторе - https://www.mql5.com/ru/code/35196?

Если да, то установить так:

  1. В том терминале, в который собираетесь установить, открыть рабочую папку: меню Файл - Открыть каталог данных.
  2. В появившемся окне проводника зайти в папку MQL5\Indicators.
  3. Открыть в браузере страницу с индикатором (https://www.mql5.com/ru/code/35196?)
  4. Нажать на вот эту ссылку - https://www.mql5.com/ru/code/download/35196/profit_of_the_current_symbol.mq5
  5. Сохранить файл в папку, которая открыта в проводнике.
  6. Перезапустить терминал.
  7. После перезапуска терминала перетянуть индикатор из окна Навигатор (меню Вид - Навигатор) на нужный график.
Спасибо. 

Сделал по Вашей инструкции, но почему-то ничего не появилось на графике .

 
Индикатор почему-то не перетягивается на график.
 
lenajp #:
Индикатор почему-то не перетягивается на график.
Я тоже не могу установить этот график.
 

Специально скачал, проверил, работает.

Скорее всего, установку производите на билде терминала 5480 и выше (посмотреть - меню Справа - О программе, строка Version: 5.00 build XXXX). Это тестовый билд. На них индикатор при подключении к графику выдает ошибку 539. Чтобы увидеть это сообщение об ошибке, откройте панель "Инструменты" (Ctrl+T), вкладку "Журнал". Там будет такое сообщение при попытке установки индикатора на график:

2025.12.29 20:26:19.161 Custom Indicator        loading of Profit of the current symbol (EURUSD,H2) from D:\ForexDC\MT5\MQL5\Indicators\Profit of the current symbol.ex5 failed [539]

Чтобы такого не было, скачайте актуальный билд терминала у любого брокера. Билд должен быть не выше 5430 (это наиболее свежий релиз, полноценная, а не тестовая, версия).

 
сегодня скачал у своего брокера 5480
 
Evgeny Belyaev #:
сегодня скачал у своего брокера 5480
Это уже к брокеру вопрос, почему он выставляет не релизные версии. Последний официальный релиз - 5430 (https://www.mql5.com/ru/forum/499840). Видимо, нужно искать брокера, у которого 5430, брать оттуда файлы terminal64, metatester64 и metaeditor64, чтобы установить нужную версию.
