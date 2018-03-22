Как подогнать настройку советника под историю или переоптимизация. - страница 2

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Maxim Romanov:
Это не теория

Обоснуйте.

 
Aleksey Vyazmikin:

Обоснуйте.

 В теории устанавливается четкая взаимосвязь между событиями или объектами. Например: есть теория о том, что при окислении бензина, образуется высокая температура, а при высокой температуре газы расширяются. Если они расширяются, то должны что то толкать и совершать работу. Если мы будем сжигать смесь в замкнутом объеме, то будет рости давление и этот эффект нужно использоваит. Не может быть ситуации, когда идет окисление, а температура не растет. Все эти события можно описаиь формулами и построить на их основе двигатель. Реализация двигателя это уже другой вопрос, насколько качественно получится реализовать теорию. И в процессе его реализации, придется воспользоваться другими теориями. 
В трейдинге все аналогично. Пока не будет теории, описывающей процесс( хоть как-то) ценообразования, или теории возникновения конкретной закономерности, оптимищация всегда будет подгонкой под историю.
То есть выглядеть так в идеале должно: во время торгов может возникнуть ситуация, когда будет выкуплен определенный объем, за определенное число каких-то циклов. Выведено отношение этих величин и предсказано дальнейшее поведение, если поведение не соответствует прогнозу, то теория должна описывать, когда будет отклонение от прогноза и какое. То есть набор входных данных должен генерировать через формулы и логику набор выхрдных данных. Тогда это будет теорией, описывающей процесс.
 
Maxim Romanov:
 В теории устанавливается четкая взаимосвязь между событиями или объектами. Например: есть теория о том, что при окислении бензина, образуется высокая температура, а при высокой температуре газы расширяются. Если они расширяются, то должны что то толкать и совершать работу. Если мы будем сжигать смесь в замкнутом объеме, то будет рости давление и этот эффект нужно использоваит. Не может быть ситуации, когда идет окисление, а температура не растет. Все эти события можно описаиь формулами и построить на их основе двигатель. Реализация двигателя это уже другой вопрос, насколько качественно получится реализовать теорию. И в процессе его реализации, придется воспользоваться другими теориями. 
В трейдинге все аналогично. Пока не будет теории, описывающей процесс( хоть как-то) ценообразования, или теории возникновения конкретной закономерности, оптимищация всегда будет подгонкой под историю.
То есть выглядеть так в идеале должно: во время торгов может возникнуть ситуация, когда будет выкуплен определенный объем, за определенное число каких-то циклов. Выведено отношение этих величин и предсказано дальнейшее поведение, если поведение не соответствует прогнозу, то теория должна описывать, когда будет отклонение от прогноза и какое. То есть набор входных данных должен генерировать через формулы и логику набор выхрдных данных. Тогда это будет теорией, описывающей процесс.

Концепцию своей теории я указал "Теория у меня всегда одна - цена отражает эмоции людей на события - их страхи и ожидания.", соответственно и указал, что гипотезы, описывающие эту теорию, проверяются на рынке и находят своё подтверждение, или не находят и тогда отбрасываются. Моя работа разделена на две части - поиск инструментов описывающих лучшем образом эмоции людей в настоящий момент и прогнозирование поведения людей в зависимости от их поведения в недавнем времени. Людям сложно переучиваться, и поэтому их поведение в одинаковых ситуациях будет похоже, что и позволяет использовать алгоритмы для торговли.

Другое дело, что на эмоции людей влияет внешний экономический и политический фон, который надо использовать как коэффициент коррекции, это позволит склонить вероятность наступления определенных событий в ту или иную сторону.

Самым опасным является нежелание отказаться от своей ошибочной гипотезы, которую можно назвать теорией, даже если она не находит своего подтверждения на рынке.

 

При помощи Зиг-зага разложил движение рынка на 3 диапазона, диапазон равен отрезку зиг-зага.

Сделал приращение по каждому значению, и получился такой занятный график

На графике видно, что в 2016 году длинных отрезков было больше (красный маркер на графике), чем средних (синий маркер на графике), в то время как в 2017 году тенденция изменилась, более того значительно увеличилось число маленьких отрезков (менее 200 пунктов - зеленый маркер на графике). Т.е. можно говорить, что рынок стал двигаться в меньшем диапазоне, и больше флэтовать.



Думаю, что я нашел не плохое обоснование своему предположению об изменении структуры рынка (его волатильности). А значит, условия для тестирования в 2016 и 2017 году не равнозначны, и встает вопрос, как вовремя определить изменение этих условий и переключить настройку фильтров, которые более благоприятно будут работать с текущей фазой рынка.

Хочу обратить внимание, что работа фильтров в ТС направлена как раз на фильтрацию отрезков менее 200  пунктов, в то время как их отсутствие приводит к входу в каждый тренд (отрезок Зиг-зага), а в 2016 году отрезков в которые можно было входить в два раза больше, чем тех в которые нельзя входить, в то время как в 2017 году ситуация изменилась на обратную - пропускать входов нужно в два раза больше, чем в них входить!
 
Aleksey Vyazmikin:

При помощи Зиг-зага разложил движение рынка на 3 диапазона, диапазон равен отрезку зиг-зага.

Сделал приращение по каждому значению, и получился такой занятный график

На графике видно, что в 2016 году длинных отрезков было больше (красный маркер на графике), чем средних (синий маркер на графике), в то время как в 2017 году тенденция изменилась, более того значительно увеличилось число маленьких отрезков (менее 200 пунктов - зеленый маркер на графике). Т.е. можно говорить, что рынок стал двигаться в меньшем диапазоне, и больше флэтовать.



Думаю, что я нашел не плохое обоснование своему предположению об изменении структуры рынка (его волатильности). А значит, условия для тестирования в 2016 и 2017 году не равнозначны, и встает вопрос, как вовремя определить изменение этих условий и переключить настройку фильтров, которые более благоприятно будут работать с текущей фазой рынка.

Хочу обратить внимание, что работа фильтров в ТС направлена как раз на фильтрацию отрезков менее 200  пунктов, в то время как их отсутствие приводит к входу в каждый тренд (отрезок Зиг-зага), а в 2016 году отрезков в которые можно было входить в два раза больше, чем тех в которые нельзя входить, в то время как в 2017 году ситуация изменилась на обратную - пропускать входов нужно в два раза больше, чем в них входить!
 Интересно.Там меняется плотность вероятности не только для таких больших колебаний, но и промежуточных, например 200, 205, 210 и тд. Форма кривой меняется. Я как-то делал подобное, если найду гистаграммы на компе, прикреплю.

 

Вот пример на ту же тему, распределения амплитуд на разных валютах. Видно, что CHF сосредоточен в узкой области и все они имеют разную ширину. Но это не для зигзага, возможно для зигзага будет по другому. Это для размера четырехчасовых свечей. Единственное, это не для валютных пар, а для отдельных валют.

 
Maxim Romanov:
 Интересно.Там меняется плотность вероятности не только для таких больших колебаний, но и промежуточных, например 200, 205, 210 и тд. Форма кривой меняется. Я как-то делал подобное, если найду гистаграммы на компе, прикреплю.

Возможно, но фактически как это применять столь детальную градацию не ясно, поэтому пока для себя решил, что это просто погрешность. Я брал разделение от 200 до 350 - так как там откат (коррекционный отрезок) будет как раз в районе 100 пунктов, а у 350 и более - в районе 150 пунктов, но это на глаз - точных вычислений не делал.


Maxim Romanov:

Вот пример на ту же тему, распределения амплитуд на разных валютах. Видно, что CHF сосредоточен в узкой области и все они имеют разную ширину. Но это не для зигзага, возможно для зигзага будет по другому. Это для размера четырехчасовых свечей. Единственное, это не для валютных пар, а для отдельных валют.

Информация интересная, но я туплю - как это для отдельных валют? Какие были сделаны вычисления/преобразования отдельные валюты? Просто не могу тогда понять, относительно чего их курс изменялся...

 
Aleksey Vyazmikin:

Возможно, но фактически как это применять столь детальную градацию не ясно, поэтому пока для себя решил, что это просто погрешность. Я брал разделение от 200 до 350 - так как там откат (коррекционный отрезок) будет как раз в районе 100 пунктов, а у 350 и более - в районе 150 пунктов, но это на глаз - точных вычислений не делал.


Информация интересная, но я туплю - как это для отдельных валют? Какие были сделаны вычисления/преобразования отдельные валюты? Просто не могу тогда понять, относительно чего их курс изменялся...

Это число проданной/купленной валюты, которое привело к ее росту или падению, незнаю как подробнее объяснить.  Число проданной/купленой валюты я расчитываю из всех пар, в которых участвует конкретная валюта. Грубо говоря, видно ослабла или укрепилась конкретная валюта. Там сложный расчет. 
Это все говорит о том, что рынок не случаен и соответственно надо развивать далее эти идеи, нужно искать чем он отличается от случайного.
[Удален]  

Сообщникам сложно вам подсказать, поскольку нет самой стратегии. Объясните какой принцип заложен в советник, а ещё лучше код его выложить - может быть там программная ошибка закралась, а сама стратегия рабочая. 

Визуализацию прогоняли? Неплохо помогает с настройками, да и вообще адекватность алгоритма проверить. Например тренд на покупку а робот открылся в продажу  -сразу понятный вопрос возникает.


В общем раскрывайте карты, и дело быстрее пойдёт.

 
Maxim Romanov:
Это число проданной/купленной валюты, которое привело к ее росту или падению, незнаю как подробнее объяснить.  Число проданной/купленой валюты я расчитываю из всех пар, в которых участвует конкретная валюта. Грубо говоря, видно ослабла или укрепилась конкретная валюта. Там сложный расчет. 
Это все говорит о том, что рынок не случаен и соответственно надо развивать далее эти идеи, нужно искать чем он отличается от случайного.

А число купленной/проданной валюты где берёте?

Рынок, конечно, не случаен - его вариативность поведения ограничена. Мне кажется, что нужно подключить нейронную сеть для классификации вариативностей, т.е. она поможет определить, какое поведение цены наиболее вероятно, исходя из текущих данных, а знаю это можно будет выбрать соответствующие настройки советника и даже стратегию.

Вот только нейронные сети для меня пока темный лес.

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