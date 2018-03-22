Как подогнать настройку советника под историю или переоптимизация. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сообщникам сложно вам подсказать, поскольку нет самой стратегии. Объясните какой принцип заложен в советник, а ещё лучше код его выложить - может быть там программная ошибка закралась, а сама стратегия рабочая.
Визуализацию прогоняли? Неплохо помогает с настройками, да и вообще адекватность алгоритма проверить. Например тренд на покупку а робот открылся в продажу -сразу понятный вопрос возникает.
В общем раскрывайте карты, и дело быстрее пойдёт.
Какие Вам карты раскрыть? Стратегия простая - появился луч ЗЗ (пробит канал Дончианна) и входим в рынок при минимальном откате от этого уровня. Трал по каналу Дончианна. Фильтры я описал, если есть дополнительные вопросы по ним - расскажу. Код не дам, ибо используется в нём класс по работе с ордерами, который не был мной оплачен, пока. И, я сомневаюсь, что кто-то будет работать над моей ТС. А тема создана для того, что бы понять, что такое переоптимизация, как её выявить и в чём её причины. В настоящий момент, на примере своего советника я увидел, что рынок изменился, поэтому и результаты разные на разных интервалах времени, т.е. однозначно говорить в этом случае о переоптимизации нельзя.
Код не дам
Дык и говорить тогда не о чем.
Рынок изменился - все бегут и меняют настройки для своих советников. А вы чем лучше остальных? )))
Дык и говорить тогда не о чем.
Рынок изменился - все бегут и меняют настройки для своих советников. А вы чем лучше остальных? )))
Тогда и не говорите - зачем флудить не по делу?
Тогда и не говорите - зачем флудить не по делу?
Извините. Зато тему поднял ))) Успехов.
Информация к размышлению: решил посмотреть, как часто ЗЗ разворачивается после RSI, т.е. по условию смотрим, была ли цена за уровнями RSI 30/70 на пике ЗЗ.
Оказалось, что в большинстве случаев пересечение есть, однако, если отрезок меньше 200 пунктов, то вероятность чуть больше 55%, но вот от 200 пунктов вероятность переваливает за 70%.
Т.е. получается, что контр трендовые сделки по сигналу от RSI должны быть потенциально интересны (использую этот метод давно на Forex), но никто не мешает цене вернутся обратно за уровень RSI, в любом случае это может быть сигналом для включения более агрессивного трала позиции.
В тоже время оказалось, что разворотных отскоков (когда цена находясь внутри канала RSI только коснулась уровней 70/30) не так уж и много (в таблице показатель RSI_Otskok, процент взят от количества разворотов по RSI).