Как подогнать настройку советника под историю или переоптимизация. - страница 3

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geratdc:

Сообщникам сложно вам подсказать, поскольку нет самой стратегии. Объясните какой принцип заложен в советник, а ещё лучше код его выложить - может быть там программная ошибка закралась, а сама стратегия рабочая. 

Визуализацию прогоняли? Неплохо помогает с настройками, да и вообще адекватность алгоритма проверить. Например тренд на покупку а робот открылся в продажу  -сразу понятный вопрос возникает.


В общем раскрывайте карты, и дело быстрее пойдёт.

Какие Вам карты раскрыть? Стратегия простая - появился луч ЗЗ (пробит канал Дончианна) и входим в рынок при минимальном откате от этого уровня. Трал по каналу Дончианна. Фильтры я описал, если есть дополнительные вопросы по ним - расскажу. Код не дам, ибо используется в нём класс по работе с ордерами, который не был мной оплачен, пока. И, я сомневаюсь, что кто-то будет работать над моей ТС. А тема создана для того, что бы понять, что такое переоптимизация, как её выявить и в чём её причины. В настоящий момент, на примере своего советника я увидел, что рынок изменился, поэтому и результаты разные на разных интервалах времени, т.е. однозначно говорить в этом случае о переоптимизации нельзя.

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Aleksey Vyazmikin:

Код не дам

Дык и говорить тогда не о чем.

Рынок изменился - все бегут и меняют настройки для своих советников. А вы чем лучше остальных? )))

 
geratdc:

Дык и говорить тогда не о чем.

Рынок изменился - все бегут и меняют настройки для своих советников. А вы чем лучше остальных? )))

Тогда и не говорите - зачем флудить не по делу?

[Удален]  
Aleksey Vyazmikin:

Тогда и не говорите - зачем флудить не по делу?

Извините. Зато тему поднял ))) Успехов. 

 

Информация к размышлению: решил посмотреть, как часто ЗЗ разворачивается после RSI, т.е. по условию смотрим, была ли цена за уровнями RSI 30/70 на пике ЗЗ.

Оказалось, что в большинстве случаев пересечение есть, однако, если отрезок меньше 200 пунктов, то вероятность чуть больше 55%, но вот от 200 пунктов вероятность переваливает за 70%.

Т.е. получается, что контр трендовые сделки по сигналу от RSI должны быть потенциально интересны (использую этот метод давно на Forex), но никто не мешает цене вернутся обратно за уровень RSI, в любом случае это может быть сигналом для включения более агрессивного трала позиции.

 

В тоже время оказалось, что разворотных отскоков (когда цена находясь внутри канала RSI только коснулась уровней 70/30) не так уж и много (в таблице показатель RSI_Otskok, процент взят от количества разворотов по RSI).

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