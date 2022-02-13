Перенастройка аккаунта WebMoney на MQL5.com - ЗАВЕРШЕНА - страница 8
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вы это "рыба, которая плывет по течению", готовы подстраиваться и смеряться, не понимаете что сервис должен предоставлять конфиденциальность и удобства для пользователя, и не нарушать его права, для той страны в которой они предоставляют свои услуги, и не могут распоряжаться документами и копиями документов которые им не принадлежат
я вижу что противником моего мнения выступил модератор, сразу возникает вопрос, как компания "MQL5 Ltd" поступает с копиями документов пользователя который просит удаление своего аккаунта и требует полного удаление отправленных вам документов?
Плохой из Вас рыболов, Павел. "Рыба всегда плывет против течения и вопреки общему мнению это правильно. Она это делает не для того чтобы усложнить себе жизнь, а для того чтобы больше воды мимо себя пропустить. Так мимо нее в потоке воды проплывает больше еды и кислорода."
Хочу Вас спросить, а Вы это и вот это читали перед началом использования сайта mql5 в целях своего обогащения?
Друзья,
Спешим сообщить, что все работы по перенастройке Webmoney завершены. Теперь вы можете свободно выводить средства через эту платежную систему, как и прежде.
Приносим свои извинения за неудобства и благодарим за понимание.
добрый день
пополнить счет из webmoney будет возможно?
дада, я уверен что вебмани выдвигают невыполнимые условия и вы пошли на огромные жертвы перезаключив какой нибудь договор
я уже месяц, каждый день выжидаю 24 часовой интервал и вывожу деньги в ожидании того что вебмани отключат
и отправил документы в подозрительный епайментс которые теперь у них не изъять
ПРО e-payments:
Я уже почти месяц пытаюсь верифицироваться, и все напрасно. Паспорт основной разворот и страничка с пропиской - ВСЕГДА РАБОТАЛО НА УРА. Этим же надо кучу дополнительных документов - ЖКХ (как оказалось на моем счете нету QR кода), Выписка с банковской карты (Там в PDF-документе оказалась не синяя а черная печать), Сейчас хотят паспорт жены (?????????????????????????). Я реально в шоке от этой системы.
ПРО e-payments:
Я уже почти месяц пытаюсь верифицироваться, и все напрасно. Паспорт основной разворот и страничка с пропиской - ВСЕГДА РАБОТАЛО НА УРА. Этим же надо кучу дополнительных документов - ЖКХ (как оказалось на моем счете нету QR кода), Выписка с банковской карты (Там в PDF-документе оказалась не синяя а черная печать), Сейчас хотят паспорт жены (?????????????????????????). Я реально в шоке от этой системы.
Верификацию проходил около года назад. Отправлял скан паспорта и квитанцию из ЖКХ на которой QR -кодом и не пахло. Верификацию прошел с первого раза. Больше никаких документов не требовалось.
добрый день
пополнить счет из webmoney будет возможно?
Думаю, да. Дайте нам несколько дней и мы включим эту возможность.
Кто нить подскажет что с форумом? Работы какие ни будь ведутся? У меня нет раздела личные сообщения.......
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
В профиле исчезли сообщения.
Renat Fatkhullin, 2018.03.07 20:23Все поправим, не беспокойтесь.
Смотрите здесь
Смотрите здесь
Скажите.,. А после внедрения новой системы сообщений, прийдут уведомления о непрочитанных с обсуждений в маркете? Сейчас ловлю сообщения через телефон, боюсь пропустить что нибудь. Какой нибудь вопрос.
опс, у меня появились в обычной винде старые сообщения
правда, нет смысла отвечать, не пробовал