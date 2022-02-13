Перенастройка аккаунта WebMoney на MQL5.com - ЗАВЕРШЕНА - страница 8

Новый комментарий
 
Pavel Kolchin:

вы это "рыба, которая плывет по течению", готовы подстраиваться и смеряться, не понимаете что сервис должен предоставлять конфиденциальность и удобства для пользователя, и не нарушать его права, для той страны в которой они предоставляют свои услуги, и не могут распоряжаться документами и копиями документов которые им не принадлежат

я вижу что противником моего мнения выступил модератор, сразу возникает вопрос, как компания "MQL5 Ltd" поступает с копиями документов пользователя который просит удаление своего аккаунта и требует полного удаление отправленных вам документов?

 Плохой из Вас рыболов, Павел. "Рыба всегда плывет против течения и вопреки общему мнению это правильно. Она это делает не для того чтобы усложнить себе жизнь, а для того чтобы больше воды мимо себя пропустить. Так мимо нее в потоке воды проплывает больше еды и кислорода." 

 Хочу Вас спросить, а Вы это и вот это читали перед началом использования сайта mql5 в целях своего обогащения?

 
MetaQuotes Software Corp.:

Друзья, 

Спешим сообщить, что все работы по перенастройке Webmoney завершены. Теперь вы можете свободно выводить средства через эту платежную систему, как и прежде.

Приносим свои извинения за неудобства и благодарим за понимание.

добрый день

пополнить счет из webmoney будет возможно?

 
Pavel Kolchin:

дада, я уверен что вебмани выдвигают невыполнимые условия и вы пошли на огромные жертвы перезаключив какой нибудь договор

я уже месяц, каждый день выжидаю 24 часовой интервал и вывожу деньги в ожидании того что вебмани отключат

и отправил документы в подозрительный епайментс которые теперь у них не изъять

ПРО e-payments:

Я уже почти месяц пытаюсь верифицироваться, и все напрасно. Паспорт основной разворот и страничка с пропиской - ВСЕГДА РАБОТАЛО НА УРА. Этим же надо кучу дополнительных документов - ЖКХ (как оказалось на моем счете нету QR кода), Выписка с банковской карты (Там в PDF-документе оказалась не синяя а черная печать), Сейчас хотят паспорт жены (?????????????????????????). Я реально в шоке от этой системы.

 
Uladzimir Kirychenka:

ПРО e-payments:

Я уже почти месяц пытаюсь верифицироваться, и все напрасно. Паспорт основной разворот и страничка с пропиской - ВСЕГДА РАБОТАЛО НА УРА. Этим же надо кучу дополнительных документов - ЖКХ (как оказалось на моем счете нету QR кода), Выписка с банковской карты (Там в PDF-документе оказалась не синяя а черная печать), Сейчас хотят паспорт жены (?????????????????????????). Я реально в шоке от этой системы.

Верификацию проходил около года назад. Отправлял скан паспорта и квитанцию из ЖКХ на которой QR -кодом и не пахло. Верификацию прошел с первого раза. Больше никаких документов не требовалось.

 
Giorgi Gogeishvili:

добрый день

пополнить счет из webmoney будет возможно?

Думаю, да. Дайте нам несколько дней и мы включим эту возможность.

 
Кто нить подскажет что с форумом? Работы какие ни будь ведутся? У меня нет раздела личные сообщения.......
 
Mihail Marchukajtes:
Кто нить подскажет что с форумом? Работы какие ни будь ведутся? У меня нет раздела личные сообщения.......

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

В профиле исчезли сообщения.

Renat Fatkhullin, 2018.03.07 20:23

Все поправим, не беспокойтесь.

Мы сделали мощную и многофункциональную коммуникационную систему на уровне Телеграмма.

Сейчас мы переключаем старую систему в режиме совместимости, чтобы начать переход. Поэтому максимум функционала старой системы отключили.

Сегодняшняя недоступность сервера была вызвана ддосом от миллионов терминалов и ошибками в протоколе совместимости.

 

Смотрите здесь


 
Rashid Umarov:

Смотрите здесь


Скажите.,. А после внедрения новой системы сообщений, прийдут уведомления о непрочитанных с обсуждений в маркете?  Сейчас ловлю сообщения через телефон,  боюсь пропустить что нибудь. Какой нибудь вопрос. 
 
Vladislav Andruschenko:
Скажите.,. А после внедрения новой системы сообщений, прийдут уведомления о непрочитанных с обсуждений в маркете?  Сейчас ловлю сообщения через телефон,  боюсь пропустить что нибудь. Какой нибудь вопрос. 

опс, у меня появились в обычной винде старые сообщения
правда, нет смысла отвечать, не пробовал

1234567891011
Новый комментарий