В профиле исчезли сообщения. - страница 2

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Boris Gulikov:

Ждём. Пока всё наладите.

Я уже думал, что я один такой...)))

На данный момент сообщения не доступны ни в каком виде, ни в виджете, ни где-то ещё :(

Я всем нужным людям оставляю запасные контакты, skype, FB и прочее
 
MetaQuotes Software Corp.:

Мы апгрейдим систему сообщений и запускаем первую альфа версию с минимумом функционала.

Пока чаты доступны в виджете на верхней панели сайта.

Все сообщения на месте.
Не работает. Не доступен чат. Кнопка чата есть, но она не нажимается на android. А в списке пропал пункт с личкой.
 
Oksana Berenko:
Не работает. Не доступен чат. Кнопка чата есть, но она не нажимается на android. А в списке пропал пункт с личкой.

У меня при нажатии на кнопку чата выскакивает пустое окно

 
MetaQuotes Software Corp.:

Мы апгрейдим систему сообщений и запускаем первую альфа версию с минимумом функционала.

Пока чаты доступны в виджете на верхней панели сайта.

Все сообщения на месте.

Сообщения то на месте но пользоваться не удобно.

Чат превратился в пейджер, вместо полноценного диалога в отдельной странице.

В таком чате только писать "заходи в скайп, там и поговорим".

 
Nikolay Demko:

Сообщения то на месте но пользоваться не удобно.

Чат превратился в пейджер, вместо полноценного диалога в отдельной странице.

В таком чате только писать "заходи в скайп, там и поговорим".

На каком они месте? Я реально врубиться не могу. Скрин можно?
 
Все поправим, не беспокойтесь.

Мы сделали мощную и многофункциональную коммуникационную систему на уровне Телеграмма.

Сейчас мы переключаем старую систему в режиме совместимости, чтобы начать переход. Поэтому максимум функционала старой системы отключили.

Сегодняшняя недоступность сервера была вызвана ддосом от миллионов терминалов и ошибками в протоколе совместимости.
 
Boris Gulikov:
На каком они месте? Я реально врубиться не могу. Скрин можно?

Прямо вот тутачки, в правом верхнем углу сайта.

Сообщения

 
Прикольно, в терминале МТ4 удаленные сообщения видны, только ответить нельзя.
[Удален]  
Pavel Kolchin:

просто копаешься в коде страницы, удаляешь ненужные блоки, и обновляешь

Спасибо!

 
На андроиде не работает. При нажатии на ярлык сообщений в правом верхем углу ничего не вызывается. 
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