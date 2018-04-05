В профиле исчезли сообщения. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ждём. Пока всё наладите.
Я уже думал, что я один такой...)))
На данный момент сообщения не доступны ни в каком виде, ни в виджете, ни где-то ещё :(
Мы апгрейдим систему сообщений и запускаем первую альфа версию с минимумом функционала.
Пока чаты доступны в виджете на верхней панели сайта.Все сообщения на месте.
Не работает. Не доступен чат. Кнопка чата есть, но она не нажимается на android. А в списке пропал пункт с личкой.
У меня при нажатии на кнопку чата выскакивает пустое окно
Мы апгрейдим систему сообщений и запускаем первую альфа версию с минимумом функционала.
Пока чаты доступны в виджете на верхней панели сайта.Все сообщения на месте.
Сообщения то на месте но пользоваться не удобно.
Чат превратился в пейджер, вместо полноценного диалога в отдельной странице.
В таком чате только писать "заходи в скайп, там и поговорим".
Сообщения то на месте но пользоваться не удобно.
Чат превратился в пейджер, вместо полноценного диалога в отдельной странице.
В таком чате только писать "заходи в скайп, там и поговорим".
На каком они месте? Я реально врубиться не могу. Скрин можно?
Прямо вот тутачки, в правом верхнем углу сайта.
просто копаешься в коде страницы, удаляешь ненужные блоки, и обновляешь
Спасибо!