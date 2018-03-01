Формула для filling - страница 2
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Не помню, как она работает.
Типичный ответ человека, не прокомментировавшего сложный код. :)
Удивительно, как люди пишут еще более сложные конструкции, совершенно не описывая, как они работают - потом же все это забывается, и если что - приходится заново разбираться !
Типичный ответ человека, не прокомментировавшего сложный код. :)
Удивительно, как люди пишут еще более сложные конструкции, совершенно не описывая, как они работают - потом же все это забывается, и если что - приходится заново разбираться !
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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Формула для filling
George Merts, 2018.02.27 06:47
Вот так, на мой взгляд, куда понятнее:
, что конструкция примитивнейшая. Но разбираться в этом нет ни малейшего желания. Помню только, что этому решению больше года, оно выдрано из одной библиотеки и проверено довольно жестко. Придумать было непросто, поэтому вспоминать все нюансы, которые учитывались при написании - ненужная потеря времени. Написал, проверил и забыл. Буду думать на эту тему только в случае, если найдется ситуация, когда не будет работать. Но это вряд ли.
Есть же метод FillingCheck в классе CTrade
Можно его подправить под свои нужды
Помню только, что этому решению больше года, оно выдрано из одной библиотеки и проверено довольно жестко. Придумать было непросто, поэтому вспоминать все нюансы, которые учитывались при написании - ненужная потеря времени. Написал, проверил и забыл. Буду думать на эту тему только в случае, если найдется ситуация, когда не будет работать. Но это вряд ли.
Ну, дык я себе все и забрал. Хрен с ним, что не вполне понятно, что там и к чему. Раз работает - не будем трогать.
Просто я люблю, когда мне все ясно, и вот таких сложных выражений нет.
.....
или через системную SymbolInfoInteger:
Вот простой пример, результат которого я не могу понять.
Результат сервера :
2018.02.27 15:28:42.950 TestFilling2 (EURUSDmicro,H1) YES : 0 = ORDER_FILLING_FOK
2018.02.27 15:28:42.950 TestFilling2 (EURUSDmicro,H1) NO : 1 = ORDER_FILLING_IOC
2018.02.27 15:28:42.950 TestFilling2 (EURUSDmicro,H1) YES : 2 = ORDER_FILLING_RETURN
Кажется 1 = ORDER_FILLING_IOC не должно работать , но на самом деле именно тот режим работает. Почему так ?
Вот простой пример, результат которого я не могу понять.
Результат сервера :
2018.02.27 15:28:42.950 TestFilling2 (EURUSDmicro,H1) YES : 0 = ORDER_FILLING_FOK
2018.02.27 15:28:42.950 TestFilling2 (EURUSDmicro,H1) NO : 1 = ORDER_FILLING_IOC
2018.02.27 15:28:42.950 TestFilling2 (EURUSDmicro,H1) YES : 2 = ORDER_FILLING_RETURN
Кажется 1 = ORDER_FILLING_IOC не должно работать , но на самом деле именно тот режим работает. Почему так ?
Я же говорил что в зависимости от брокера или типа счета, значение filling получается 0,1,2 и 3
Вы точно проверяете то, что нужно?
Вот скрипт
и результат
Вы точно проверяете то, что нужно?
Вот скрипт
и результат
Я говорил о filling, что на разных MT5, получается 0,1,2,3
Вот на скрине результаты, чтобы обходить их я применил вот это:
Я говорил о filling, что на разных MT5, получается 0,1,2,3
Вот на скрине результаты, чтобы обходить их я применил вот это:
SYMBOL_FILLING_MODE - это флаг, который определяет комбинацию допустимых значений. В данном случае - разрешенных политик исполнения. Вы же просто смотрите на значение этого поля и делаете какие-то выводы.
SYMBOL_FILLING_MODE - это флаг, который определяет комбинацию допустимых значений. В данном случае - разрешенных политик исполнения. Вы же просто смотрите на значение этого поля и делаете какие-то выводы.
Я делаю именно такие выводы для того, что надо было более простое решение придумать, а не предлагать такой длинный пример FillingCheck.