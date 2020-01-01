Демо-счет от MetaQuotes. Возможности? - страница 2

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Victor Ziborov:
Меня интересует вопрос: планирует ли Метаквотес когда-либо стать брокером или ДЦ ? Уровень доверия к Метаквотес высок. Это облегчило бы проблему выбора брокера.

Если MQ станут брокером, то этим самым они убьют весь свой бизнес на корню.

Ответ очевидный - никогда ним не станут.

 
Vladimir Karputov:

Если хотя бы один раз в неделю заходить - тогда вечность.

Можно ли пополнить дополнительно после создания существующий демо -счёт и как?

 
Askr:

Можно ли пополнить дополнительно после создания существующий демо -счёт и как?

Нельзя. Никак.

 
Vladimir Karputov:

При этом обратите внимание: если открывать хедж-счёт, то доступны такие типы:

а если открывать неттинг, то доступен даже счёт MOEX:


Жаль, что в MQ demo нет возможности торговать Gold, Oil, индекс доллара и индекс SP500. Причём хотелось бы иметь полные графики от 0:00 до 24:00. А не обрезанные.

 
Yuriy Asaulenko:

Спасибо. Все зарегистрировалось. Почти все что нужно есть. Но не все - издержки демо.(

Там типов аккаунтов много. Зарегистрировал обычный Forex USD (см. картинку выше), Вообще, стало любопытно, а что на других?

ЗЫ Дошло, наверное валюта депо.))

Да, срок демки какой?

Юрий, Вы как спец по бирже, подскажите плиз как посмотреть котир по евро-баксу с биржи?

Тоже сижу и рою биржевые котировки у разных брокеров, но чо та никак не найду...

Нашел только вот такое, к рублю. А хочется к баксу ;)

Аххх какой славный арбитраж !!!

Да на таком любой пионэр скажет как железно бабули заколотить ;)

Я считаю - это не то что возможности, это просто супер!!!


 
Renat Akhtyamov:

Юрий, Вы как спец по бирже, подскажите плиз как посмотреть котир по евро-баксу с биржи?

Тоже сижу и рою биржевые котировки у разных брокеров, но чо та никак не найду...

Нашел только вот такое, к рублю. А хочется к баксу ;)

Аххх какой славный арбитраж !!!

Да на таком любой пионэр скажет как железно бабули заколотить ;)

Я считаю - это не то что возможности, это просто супер!!!


Первое правило арбитража - если ты его видишь, то 99% что ты чего то не понимаешь.

 
Alexey Oreshkin:

Первое правило арбитража - если ты его видишь, то 99% что ты чего то не понимаешь.

Можете пояснить по подробнее, в чём засада?

 
Renat Akhtyamov:

подскажите плиз как посмотреть котир по евро-баксу с биржи?

Тоже сижу и рою биржевые котировки у разных брокеров, но чо та никак не найду...

Фьючерсный контракт на курс евро-доллар США 

Смотрите на здоровье. С задержкой 15 м.)

Если нужна история, то качается на Финаме.

ЗЫ Сорри, не то дал. Я то все фьючами, сама валюта меня не оч интересует. См. ниже - @Alexey Oreshkin. История на Финаме тоже есть.

 
Renat Akhtyamov:

Можете пояснить по подробнее, в чём засада?

Начать можно с того что спот контракты на селт (это валютная секция московской биржи) торгуются без плеча, 1 лот = 1000 уе. Соответственно необходимые средства для торговли тут больше чем на форексе.

Далее типы контрактов _TOD и _TOM - логично что между ними есть разница так как разные периоды исполнения. Это разница как правило равна безрисковой ставке.

вот есть смысл почитать: https://www.moex.com/s135

и далее. Много нюансов.

Московская Биржа - Рынки - Инструменты, режимы и расписание торгов
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На валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской Биржи проводятся торги:  Долларом США, евро, британским фунтом, швейцарским франком, гонконгским долларом, китайским юанем, японской иеной, белорусским рублём, казахстанским тенге и турецкой лирой, золотом и серебром – за российские рубли Валютная пара Сделки спот Сделки своп и своп...
 
Yuriy Asaulenko:

Фьючерсный контракт на курс евро-доллар США 

Смотрите на здоровье. С задержкой 15 м.)

Если нужна история, то качается на Финаме.

так и думал, тока не вижу на MQ-DEMO

только 18-ый год

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