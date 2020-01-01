Демо-счет от MetaQuotes. Возможности? - страница 2
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Меня интересует вопрос: планирует ли Метаквотес когда-либо стать брокером или ДЦ ? Уровень доверия к Метаквотес высок. Это облегчило бы проблему выбора брокера.
Если MQ станут брокером, то этим самым они убьют весь свой бизнес на корню.
Ответ очевидный - никогда ним не станут.
Если хотя бы один раз в неделю заходить - тогда вечность.
Можно ли пополнить дополнительно после создания существующий демо -счёт и как?
Можно ли пополнить дополнительно после создания существующий демо -счёт и как?
Нельзя. Никак.
При этом обратите внимание: если открывать хедж-счёт, то доступны такие типы:
а если открывать неттинг, то доступен даже счёт MOEX:
Жаль, что в MQ demo нет возможности торговать Gold, Oil, индекс доллара и индекс SP500. Причём хотелось бы иметь полные графики от 0:00 до 24:00. А не обрезанные.
Спасибо. Все зарегистрировалось. Почти все что нужно есть. Но не все - издержки демо.(
Там типов аккаунтов много. Зарегистрировал обычный Forex USD (см. картинку выше), Вообще, стало любопытно, а что на других?
ЗЫ Дошло, наверное валюта депо.))
Да, срок демки какой?
Юрий, Вы как спец по бирже, подскажите плиз как посмотреть котир по евро-баксу с биржи?
Тоже сижу и рою биржевые котировки у разных брокеров, но чо та никак не найду...
Нашел только вот такое, к рублю. А хочется к баксу ;)
Аххх какой славный арбитраж !!!
Да на таком любой пионэр скажет как железно бабули заколотить ;)
Я считаю - это не то что возможности, это просто супер!!!
Юрий, Вы как спец по бирже, подскажите плиз как посмотреть котир по евро-баксу с биржи?
Тоже сижу и рою биржевые котировки у разных брокеров, но чо та никак не найду...
Нашел только вот такое, к рублю. А хочется к баксу ;)
Аххх какой славный арбитраж !!!
Да на таком любой пионэр скажет как железно бабули заколотить ;)
Я считаю - это не то что возможности, это просто супер!!!
Первое правило арбитража - если ты его видишь, то 99% что ты чего то не понимаешь.
Первое правило арбитража - если ты его видишь, то 99% что ты чего то не понимаешь.
Можете пояснить по подробнее, в чём засада?
подскажите плиз как посмотреть котир по евро-баксу с биржи?
Тоже сижу и рою биржевые котировки у разных брокеров, но чо та никак не найду...
Фьючерсный контракт на курс евро-доллар США
Смотрите на здоровье. С задержкой 15 м.)
Если нужна история, то качается на Финаме.
ЗЫ Сорри, не то дал. Я то все фьючами, сама валюта меня не оч интересует. См. ниже - @Alexey Oreshkin. История на Финаме тоже есть.
Можете пояснить по подробнее, в чём засада?
Начать можно с того что спот контракты на селт (это валютная секция московской биржи) торгуются без плеча, 1 лот = 1000 уе. Соответственно необходимые средства для торговли тут больше чем на форексе.
Далее типы контрактов _TOD и _TOM - логично что между ними есть разница так как разные периоды исполнения. Это разница как правило равна безрисковой ставке.
вот есть смысл почитать: https://www.moex.com/s135
и далее. Много нюансов.
Фьючерсный контракт на курс евро-доллар США
Смотрите на здоровье. С задержкой 15 м.)
Если нужна история, то качается на Финаме.
так и думал, тока не вижу на MQ-DEMO
только 18-ый год