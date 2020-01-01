Демо-счет от MetaQuotes. Возможности? - страница 4

Новый комментарий
 
На MetaQuotes-Demo при открытии счета надо убрать галочку хеджевых счетов и выбрать Moex счет
 
Renat Fatkhullin:
На MetaQuotes-Demo при открытии счета надо убрать галочку хеджевых счетов и выбрать Moex счет

Нет такого пункта.

MetaTrader 5 x64 build 2286 started (MetaQuotes Software Corp.)
Windows 10 (build 18363) x64, IE 11, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, Memory: 4366 / 8077 Mb, Disk: 81 / 415 Gb, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

1

2

 
Vladimir Karputov:

Нет такого пункта.


Account Type нужно смотреть.
 
Renat Fatkhullin:
Account Type нужно смотреть.

Переклацал все пункты из списка 'Account Type' - но MOEX не появился:

3

 

Всё там есть.



 
Alexey Viktorov:

Всё там есть.

Если под словом "все" подразумевать один фьючерс на RTS, тогда, да.

 
Alexander:

Если под словом "все" подразумевать один фьючерс на RTS, тогда, да.

Там, это не там где вам хочется... И не то, что вам хочется, Александр.

 
Alexey Viktorov:

Там, это не там где вам хочется... И не то, что вам хочется, Александр.

Мое сообщение было скорее не к вам, а в целом по данной теме, т.к. ответа от Metaqutoes я нигде не вижу.

 
Alexander:

Мое сообщение было скорее не к вам, а в целом по данной теме, т.к. ответа от Metaqutoes я нигде не вижу.

Ну тогда надо было цитировать не меня...

А это разве не от MetaQuotes?

1234
Новый комментарий