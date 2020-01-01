Демо-счет от MetaQuotes. Возможности? - страница 4
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На MetaQuotes-Demo при открытии счета надо убрать галочку хеджевых счетов и выбрать Moex счет
Нет такого пункта.
Нет такого пункта.
Account Type нужно смотреть.
Переклацал все пункты из списка 'Account Type' - но MOEX не появился:
Всё там есть.
Всё там есть.
Если под словом "все" подразумевать один фьючерс на RTS, тогда, да.
Если под словом "все" подразумевать один фьючерс на RTS, тогда, да.
Там, это не там где вам хочется... И не то, что вам хочется, Александр.
Там, это не там где вам хочется... И не то, что вам хочется, Александр.
Мое сообщение было скорее не к вам, а в целом по данной теме, т.к. ответа от Metaqutoes я нигде не вижу.
Мое сообщение было скорее не к вам, а в целом по данной теме, т.к. ответа от Metaqutoes я нигде не вижу.
Ну тогда надо было цитировать не меня...
А это разве не от MetaQuotes?
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Демо-счет от MetaQuotes. Возможности?
Renat Fatkhullin, 2019.12.31 16:29Account Type нужно смотреть.