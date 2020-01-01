Демо-счет от MetaQuotes. Возможности? - страница 3

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

Юрий, Вы как спец по бирже, подскажите плиз как посмотреть котир по евро-баксу с биржи?

Тоже сижу и рою биржевые котировки у разных брокеров, но чо та никак не найду...

Нашел только вот такое, к рублю. А хочется к баксу ;)

Аххх какой славный арбитраж !!!

Да на таком любой пионэр скажет как железно бабули заколотить ;)

Я считаю - это не то что возможности, это просто супер!!!


на мосбирже не видел евробакса у своих брокеров, фьюч можно посмотреть- ED

 
Vladimir Karputov:

Нельзя. Никак.

Жалко т.к. бывает слил сов счёт но смысл новый начинать из-за этого и терять историю.

Надо будет в будни зайти на моекс демо метаквотс-и сранвить с реальным.

 
Renat Akhtyamov:

так и думал, тока не вижу на MQ-DEMO

только 18-ый год

Поимей реальный счет на МОЕХ и получишь реал-тайм - и фьючи, и валюту, и пр. радости.)

 
Alexey Oreshkin:

Начать можно с того что спот контракты на селт (это валютная секция московской биржи) торгуются без плеча, 1 лот = 1000 уе. Соответственно необходимые средства для торговли тут больше чем на форексе.

Далее типы контрактов _TOD и _TOM - логично что между ними есть разница так как разные периоды исполнения. Это разница как правило равна безрисковой ставке.

вот есть смысл почитать: https://www.moex.com/s135

и далее. Много нюансов.

но это же всё лечится

то есть арбитража здесь нет, да?


 
Yuriy Asaulenko:

Поимей реальный счет не МОЕХ и получишь реал-тайм - и фьючи, и валюту, и пр. радости.)

аааа, понял, понял.

Спасибо за ссылку!

 
Renat Akhtyamov:

но это же всё лечится

то есть арбитража здесь нет, да?


да арбитражте, ктож против то.

 
Alexey Oreshkin:

да арбитражте, ктож против то.

в пределах спреда получается, если действительно спред равен 31 пункту

очень редко больше спреда

 

Гм на демо от метаквот очень очень очень мало фьючей.

Т.е. всего 3 на текущий момент с экспирацией 3.19: si rts eu+брент , акционных фьючей нет совсем из текущих.

Не планируется расширения фьючерсов на демо?

 
Подскажите кто пожалуйста как добавить сишку 3.20 в демо счете? в списке нету, руками не добавляется.
 
Valera777:
Подскажите кто пожалуйста как добавить сишку 3.20 в демо счете? в списке нету, руками не добавляется.

Если поиском 'Si' не находится, значит не подключить. Раньше можно было открыть демо счёт типа 'MOEX' - и там были биржевые символы. Сейчас попробовал (build 2286) - не могу открыть такой тип счёта.

Добавлено: нашёл Si- на этом сервере:


1234
Новый комментарий