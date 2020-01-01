Демо-счет от MetaQuotes. Возможности? - страница 3
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Юрий, Вы как спец по бирже, подскажите плиз как посмотреть котир по евро-баксу с биржи?
Тоже сижу и рою биржевые котировки у разных брокеров, но чо та никак не найду...
Нашел только вот такое, к рублю. А хочется к баксу ;)
Аххх какой славный арбитраж !!!
Да на таком любой пионэр скажет как железно бабули заколотить ;)
Я считаю - это не то что возможности, это просто супер!!!
на мосбирже не видел евробакса у своих брокеров, фьюч можно посмотреть- ED
Нельзя. Никак.
Жалко т.к. бывает слил сов счёт но смысл новый начинать из-за этого и терять историю.
Надо будет в будни зайти на моекс демо метаквотс-и сранвить с реальным.
так и думал, тока не вижу на MQ-DEMO
только 18-ый год
Поимей реальный счет на МОЕХ и получишь реал-тайм - и фьючи, и валюту, и пр. радости.)
Начать можно с того что спот контракты на селт (это валютная секция московской биржи) торгуются без плеча, 1 лот = 1000 уе. Соответственно необходимые средства для торговли тут больше чем на форексе.
Далее типы контрактов _TOD и _TOM - логично что между ними есть разница так как разные периоды исполнения. Это разница как правило равна безрисковой ставке.
вот есть смысл почитать: https://www.moex.com/s135
и далее. Много нюансов.
но это же всё лечится
то есть арбитража здесь нет, да?
Поимей реальный счет не МОЕХ и получишь реал-тайм - и фьючи, и валюту, и пр. радости.)
аааа, понял, понял.
Спасибо за ссылку!
но это же всё лечится
то есть арбитража здесь нет, да?
да арбитражте, ктож против то.
да арбитражте, ктож против то.
в пределах спреда получается, если действительно спред равен 31 пункту
очень редко больше спреда
Гм на демо от метаквот очень очень очень мало фьючей.
Т.е. всего 3 на текущий момент с экспирацией 3.19: si rts eu+брент , акционных фьючей нет совсем из текущих.
Не планируется расширения фьючерсов на демо?
Подскажите кто пожалуйста как добавить сишку 3.20 в демо счете? в списке нету, руками не добавляется.
Если поиском 'Si' не находится, значит не подключить. Раньше можно было открыть демо счёт типа 'MOEX' - и там были биржевые символы. Сейчас попробовал (build 2286) - не могу открыть такой тип счёта.
Добавлено: нашёл Si- на этом сервере: