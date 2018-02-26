Нужно ли на рынке прогнозирование с вероятностью более 50% ?? - страница 6

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Renat Akhtyamov:

Точнее (из анекдота):

Что, Данила-мастер, не выходит из пещеры Каменный Цветок? (с)

)

лично про вас мы уже давно разобрались в другой теме, собрали комитет и проанализировали :)

Результаты были оглашены

 
Maxim Dmitrievsky:

лично про вас мы уже давно разобрались в другой теме, собрали комитет и проанализировали :)

Результаты были оглашены

Давайте, давайте. Добивайтесь там положительного результата.

 
Господа, самым главным параметром, характеризирующий любую ТС, является Фактор восстановления (ФВ= отношение чистой прибыли к максимальной просадке)!!! Его значение должно быть выше 3-х и чем больше, тем лучше. Совершенно не важно, при каких значениях других параметров получен этот результат! Пора всем понять, принять и признать главенствующее положение ФВ по сравнению с другими факторами. Любой другой фактор должен быть рассмотрен в свете улучшения ФВ. Иначе, разговор ни о чем! Пустая трата времени и внимания.
 

Господа!

На этом форуме все, поголовно, дубеют.

Поэтому, лишний раз не расстраивайте друг друга.

А безудержную прибыль подкрепляйте теорией, плиз.

 
Maxim Dmitrievsky:

у меня очень глубокий психологический системный подход, я вижу людей насквозь

все что вы напишете, может быть использовано против вас :)

Нам без разницы, что вы там насквозь видите. Эт вам на другой форум, а здесь, вроде, трейдингом пытаются заниматься.))

 
Alexander_K2:

Господа!

На этом форуме все, поголовно, дубеют.

Поэтому, лишний раз не расстраивайте друг друга.

А безудержную прибыль подкрепляйте теорией, плиз.

Здесь не Грааль обсуждается, а полученная экспериментально вероятность прибыльных входов 43%. Причем, для безубытка количество прибыльных сделок можно сократить вдвое, что будет ~25-30% от общего количества.

Вы теоретик, Вы и подводите теорию.) Экспериментальные данные имеются и приведены выше.

 
Maxim Dmitrievsky:

они непобедимы, своей жизнью живут какой-то сказочной и в ней они Боги

ага, и умудряются зарабатывать на хэдзапе с вероятностью выигрыша 1/6

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Yousufkhodja Sultonov:
Господа, самым главным параметром, характеризирующий любую ТС, является Фактор восстановления (ФВ= отношение чистой прибыли к максимальной просадке)!!! Его значение должно быть выше 3-х и чем больше, тем лучше. Совершенно не важно, при каких значениях других параметров получен этот результат! Пора всем понять, принять и признать главенствующее положение ФВ по сравнению с другими факторами. Любой другой фактор должен быть рассмотрен в свете улучшения ФВ. Иначе, разговор ни о чем! Пустая трата времени и внимания.

Полностью с Вами согласен.

 
Yousufkhodja Sultonov:
Господа, самым главным параметром, характеризирующий любую ТС, является Фактор восстановления (ФВ= отношение чистой прибыли к максимальной просадке)!!! Его значение должно быть выше 3-х и чем больше, тем лучше. Совершенно не важно, при каких значениях других параметров получен этот результат! Пора всем понять, принять и признать главенствующее положение ФВ по сравнению с другими факторами. Любой другой фактор должен быть рассмотрен в свете улучшения ФВ. Иначе, разговор ни о чем! Пустая трата времени и внимания.

ФВ=2.43

потянет`ъ?

Прога шла нормально и чо то приостановилась...

Тестер помог вернуть на место как было, т.е. определить чо я там накуролесил

)

Опять же, если процент выигрышных позиций будет меньше 50% то картинка будет на "2", так мне кажется

 
Вольюсь в разговор. Глядя на тему топика, так и хочется ответить "Даже более того, нужно выше 70-75% прогнозирования" чтобы более менее зарабатывать и иметь запас на ошибку. Парой одна ошибка может нанести существенный ущерб. При прогнозе в 75% это 3 сделки из 4-х. Особо то и не разбежишся...... Но ниже 70% считаю что зарабатывать там уже сложнее... ИМХО
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