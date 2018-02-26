Нужно ли на рынке прогнозирование с вероятностью более 50% ?? - страница 6
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Точнее (из анекдота):
Что, Данила-мастер, не выходит из пещеры Каменный Цветок? (с)
)
лично про вас мы уже давно разобрались в другой теме, собрали комитет и проанализировали :)
Результаты были оглашены
лично про вас мы уже давно разобрались в другой теме, собрали комитет и проанализировали :)
Результаты были оглашены
Давайте, давайте. Добивайтесь там положительного результата.
Господа!
На этом форуме все, поголовно, дубеют.
Поэтому, лишний раз не расстраивайте друг друга.
А безудержную прибыль подкрепляйте теорией, плиз.
у меня очень глубокий психологический системный подход, я вижу людей насквозьвсе что вы напишете, может быть использовано против вас :)
Нам без разницы, что вы там насквозь видите. Эт вам на другой форум, а здесь, вроде, трейдингом пытаются заниматься.))
Господа!
На этом форуме все, поголовно, дубеют.
Поэтому, лишний раз не расстраивайте друг друга.
А безудержную прибыль подкрепляйте теорией, плиз.
Здесь не Грааль обсуждается, а полученная экспериментально вероятность прибыльных входов 43%. Причем, для безубытка количество прибыльных сделок можно сократить вдвое, что будет ~25-30% от общего количества.
Вы теоретик, Вы и подводите теорию.) Экспериментальные данные имеются и приведены выше.
они непобедимы, своей жизнью живут какой-то сказочной и в ней они Боги
ага, и умудряются зарабатывать на хэдзапе с вероятностью выигрыша 1/6
Господа, самым главным параметром, характеризирующий любую ТС, является Фактор восстановления (ФВ= отношение чистой прибыли к максимальной просадке)!!! Его значение должно быть выше 3-х и чем больше, тем лучше. Совершенно не важно, при каких значениях других параметров получен этот результат! Пора всем понять, принять и признать главенствующее положение ФВ по сравнению с другими факторами. Любой другой фактор должен быть рассмотрен в свете улучшения ФВ. Иначе, разговор ни о чем! Пустая трата времени и внимания.
Полностью с Вами согласен.
Господа, самым главным параметром, характеризирующий любую ТС, является Фактор восстановления (ФВ= отношение чистой прибыли к максимальной просадке)!!! Его значение должно быть выше 3-х и чем больше, тем лучше. Совершенно не важно, при каких значениях других параметров получен этот результат! Пора всем понять, принять и признать главенствующее положение ФВ по сравнению с другими факторами. Любой другой фактор должен быть рассмотрен в свете улучшения ФВ. Иначе, разговор ни о чем! Пустая трата времени и внимания.
ФВ=2.43
потянет`ъ?
Прога шла нормально и чо то приостановилась...
Тестер помог вернуть на место как было, т.е. определить чо я там накуролесил
)
Опять же, если процент выигрышных позиций будет меньше 50% то картинка будет на "2", так мне кажется