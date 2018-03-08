Учеба.

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Куда можно обратиться. Для учёбы по торговле.
 
Andrey:
Куда можно обратиться. Для учёбы по торговле. 

Создайте заказ во Фрилансе в разделе "Консультация по программированию или трейдингу".

Консультация по программированию или трейдингу

 
Andrey:
Куда можно обратиться. Для учёбы по торговле.
Андрей, я Вам скажу, как человек, остепенённый, и с многочисленными дипломами. Самое эффективное образование — это самообразование. Так что, не платите ни за какие шарлатанские курсы (в Вашем городе, наверняка, таких полно). Берите интернет, MT4, демо-счёт и читайте и пробуйте. И Вы увидите, что постепенно, шаг за шагом в Вашем сознании Ваша будущая индивидуальная торговая система постепенно прояснится. Но, учтите, это долгий и мучительный процесс. Минимум 4 года. А реально — больше. Здесь нет широкой столбовой дороги. Успехов Вам.
 
Victor Ziborov:
... И Вы увидите, что постепенно, шаг за шагом в Вашем сознании Ваша будущая индивидуальная торговая система постепенно прояснится. Но, учтите, это долгий и мучительный процесс. Минимум 4 года. А реально — больше. Здесь нет широкой столбовой дороги ...

Увы, на русском нету

 
Victor Ziborov:
Андрей, я Вам скажу, как человек, остепенённый, и с многочисленными дипломами. Самое эффективное образование — это самообразование. Так что, не платите ни за какие шарлатанские курсы (в Вашем городе, наверняка, таких полно). Берите интернет, MT4, демо-счёт и читайте и пробуйте. И Вы увидите, что постепенно, шаг за шагом в Вашем сознании Ваша будущая индивидуальная торговая система постепенно прояснится. Но, учтите, это долгий и мучительный процесс. Минимум 4 года. А реально — больше. Здесь нет широкой столбовой дороги. Успехов Вам.


+1 
 
Andrey:
Куда можно обратиться. Для учёбы по торговле.

Ну почему же, классическое университетское образование, я не знаю какое, экономическое, наверное, если интересуют фин рынки.

не повредит, знаний добавит, торговать отучит, потому что профессионалы там не торгуют

 
Andrey:
Куда можно обратиться. Для учёбы по торговле.
В инете (на Ютьюбе в том числе) бесплатных лекций, хороших и разных, как грязи. Смотри, читай и учись. Только верить всему не надо.
 
Victor Ziborov:
Андрей, я Вам скажу, как человек, остепенённый, и с многочисленными дипломами. Самое эффективное образование — это самообразование. Так что, не платите ни за какие шарлатанские курсы (в Вашем городе, наверняка, таких полно). Берите интернет, MT4, демо-счёт и читайте и пробуйте. И Вы увидите, что постепенно, шаг за шагом в Вашем сознании Ваша будущая индивидуальная торговая система постепенно прояснится. Но, учтите, это долгий и мучительный процесс. Минимум 4 года. А реально — больше. Здесь нет широкой столбовой дороги. Успехов Вам.

Один вопрос к "человеку с многочисленными дипломами": Вы всю свою "остепененность" получили самообразованием без учителей?

[Удален]  
Andrey:
Куда можно обратиться. Для учёбы по торговле.
Забейте в поисковик "Форекс лис".
 

Ищите в интернете различные книги, статьи, читайте соответствующие разделы на форумах. Всё это можно найти в открытом доступе и бесплатно. Только фильтровать нужно самому, что полезно, а что нет (это со временем и опытом придет).

Не ведитесь ни на какие платные курсы - там вам расскажут тоже самое, что можно найти бесплатно. Запомните, если трейдер знает как торговать, он не будет никого этому учить (за деньги), так как он будет зарабатывать на рынке, а не на продаже курсов.

Как уже писали выше, учиться этому будете долго и на собственных ошибках (без этого никак).

И да, не читайте никаких аналитиков и новости на первых порах торговли - это только будет мешать.

Удачи!

 
Serqey Nikitin:

Один вопрос к "человеку с многочисленными дипломами": Вы всю свою "остепененность" получили самообразованием без учителей?

Сергей, так интересна моя биография? При подготовке к поступлению в институт я получал частные подготовительные уроки по математике. Преподаватель был из института кибернетики в Киеве. Я перенял у него самое главное: подход (не спеша и получая удовольствие). И всё. Все остальные мои преподаватели в институте были "мелкими" по сравнению с этим моим учителем. Диссертацию уже я написал сам, без фактического участия руководителя. Руководитель играл формальную роль. Так что важен начальный импульс со школьной скамьи. Форексом занимаюсь более 10 лет. Конечно, без всяких шарлатанских курсов. Успехи есть.
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