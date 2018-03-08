Учеба.
Куда можно обратиться. Для учёбы по торговле.
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Куда можно обратиться. Для учёбы по торговле.
Андрей, я Вам скажу, как человек, остепенённый, и с многочисленными дипломами. Самое эффективное образование — это самообразование. Так что, не платите ни за какие шарлатанские курсы (в Вашем городе, наверняка, таких полно). Берите интернет, MT4, демо-счёт и читайте и пробуйте. И Вы увидите, что постепенно, шаг за шагом в Вашем сознании Ваша будущая индивидуальная торговая система постепенно прояснится. Но, учтите, это долгий и мучительный процесс. Минимум 4 года. А реально — больше. Здесь нет широкой столбовой дороги. Успехов Вам.
+1
Куда можно обратиться. Для учёбы по торговле.
Ну почему же, классическое университетское образование, я не знаю какое, экономическое, наверное, если интересуют фин рынки.
не повредит, знаний добавит, торговать отучит, потому что профессионалы там не торгуют
Куда можно обратиться. Для учёбы по торговле.
Андрей, я Вам скажу, как человек, остепенённый, и с многочисленными дипломами. Самое эффективное образование — это самообразование. Так что, не платите ни за какие шарлатанские курсы (в Вашем городе, наверняка, таких полно). Берите интернет, MT4, демо-счёт и читайте и пробуйте. И Вы увидите, что постепенно, шаг за шагом в Вашем сознании Ваша будущая индивидуальная торговая система постепенно прояснится. Но, учтите, это долгий и мучительный процесс. Минимум 4 года. А реально — больше. Здесь нет широкой столбовой дороги. Успехов Вам.
Один вопрос к "человеку с многочисленными дипломами": Вы всю свою "остепененность" получили самообразованием без учителей?
Куда можно обратиться. Для учёбы по торговле.
Ищите в интернете различные книги, статьи, читайте соответствующие разделы на форумах. Всё это можно найти в открытом доступе и бесплатно. Только фильтровать нужно самому, что полезно, а что нет (это со временем и опытом придет).
Не ведитесь ни на какие платные курсы - там вам расскажут тоже самое, что можно найти бесплатно. Запомните, если трейдер знает как торговать, он не будет никого этому учить (за деньги), так как он будет зарабатывать на рынке, а не на продаже курсов.
Как уже писали выше, учиться этому будете долго и на собственных ошибках (без этого никак).
И да, не читайте никаких аналитиков и новости на первых порах торговли - это только будет мешать.
Удачи!
Один вопрос к "человеку с многочисленными дипломами": Вы всю свою "остепененность" получили самообразованием без учителей?
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