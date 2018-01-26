Минимальная цена для подписчика для тестирования нового сигнала

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Корректно ли при открытии нового сигнала предлагать потенциальным подписчикам подписатся на мой сигнал за минимальную сумму (комиссию MQL), возвращая остальное подписчику? Это не противоречит правилам подписки на сигнал?


 

Ситуация такая, что с одной стороны, Вы хоть можете хоть все средства свои перечислить, с другой, что Вы привлекаете так пользователей, как только Н-ное кол-во наберется, потом можете так сказать "скрыться" с деньгами.

 
Aleksandr Borodavkin:

Корректно ли при открытии нового сигнала предлагать потенциальным подписчикам подписатся на мой сигнал за минимальную сумму (комиссию MQL), возвращая остальное подписчику? Это не противоречит правилам подписки на сигнал?



Можете и сверху платить. Подписчик платит 30$,  а вы ему 100$ возвращаете.

Как вам такой вариант?

 
Aleksey Rodionov:

Ситуация такая, что с одной стороны, Вы хоть можете хоть все средства свои перечислить, с другой, что Вы привлекаете так пользователей, как только Н-ное кол-во наберется, потом можете так сказать "скрыться" с деньгами.


Вот потому и написал что возвращаю за подписку через неделю, а не через 37 дней когда мне придут эти деньги, другая сторона медали чтобы после того как я верну его 25$ он не вернул свои 30$.

Как я писал в другой теме, я уже эксперементировал с подпиской на свой сигнал через аккаунт супруги, и выяснил, что деньги по подписке возвращаются подписчику автоматом если я сам закрываю свой сигнал во время действия подписки


 
А если наоборот не добросовестный подписчик, скажет что не вернули деньги, хотя он получил..... Есть и такой вариант, как с этим бороться, как докажете что вернули средства?
 
Evgeny Belyaev:

Можете и сверху платить. Подписчик платит 30$,  а вы ему 100$ возвращаете.

Как вам такой вариант?


Я хочу создать стабильный сигнал и сделать это своим основным доходом, сейчас изучаю все подводные камни, тестовый месяц в течении которого я ничего не заработаю считаю оправданным.

 
Aleksey Rodionov:
А если наоборот не добросовестный подписчик, скажет что не вернули деньги, хотя он получил..... Есть и такой вариант, как с этим бороться, как докажете что вернули средства?

Во первых он мне должен написать его Z кошелек Вебмани в переписке на MQL, а потом я выложу ему скрин о переводе с ВМ

 

допустим ваш сигнал успешный и вы набрали несколько тысяч подписчиков, ваша жизнь превратится в непрерывный кошмар по возврату денег,

рассылке квитанций и разборках с непорядочными подписчиками

 
Alexander Bereznyak:

допустим ваш сигнал успешный и вы набрали несколько тысяч подписчиков, ваша жизнь превратится в непрерывный кошмар по возврату денег,

рассылке квитанций и разборках с непорядочными подписчиками


Я же написал что бесплатный месяц подписки только для нового сигнала, кроме того указал что только в течении февраля. Решается 2 вопроса, 1) Подписчик в дальнейшем понимает что он РЕАЛЬНО может ждать от моего сигнала, видит реальное проскальзование, 2) я получаю потенциального подписчика который бы не согласился сразу подписыватся на незнакомый сигнал за свои кровные. И главное, подписчик не рискует своим депозитом, так как проскальзование можно отследить на нескольких процентах от его общего депо на торговом счете указав это в настройках.

Кроме того с февраля я так же буду подписан на свой сигнал минимум на 1К через своего брокера, так что если по какой-то причине сигнал перестанет копироватся, я узнаю об этом первый

А неделя мне нужна еще и затем, чтобы заранее вывести деньги на ВМ с покера, который и есть моя работа на сегодня.
 
а вам доступен поименный список подписчиков
 
Alexander Bereznyak:
а вам доступен поименный список подписчиков

Еще нет подписчиков, сигнал новый, так как центовый отменил, но раз указал в описании что компенсирую, думаю догадаются написать мне в личку что подписались, попрошу показать скрин с терминала подтверждающий подписку, ну и в друзьях оставлю только реальных подписчиков, через их кабинет тоже вроде можно увидеть на стене на кого он подписан

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