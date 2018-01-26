Минимальная цена для подписчика для тестирования нового сигнала
Ситуация такая, что с одной стороны, Вы хоть можете хоть все средства свои перечислить, с другой, что Вы привлекаете так пользователей, как только Н-ное кол-во наберется, потом можете так сказать "скрыться" с деньгами.
Корректно ли при открытии нового сигнала предлагать потенциальным подписчикам подписатся на мой сигнал за минимальную сумму (комиссию MQL), возвращая остальное подписчику? Это не противоречит правилам подписки на сигнал?
Можете и сверху платить. Подписчик платит 30$, а вы ему 100$ возвращаете.
Как вам такой вариант?
Ситуация такая, что с одной стороны, Вы хоть можете хоть все средства свои перечислить, с другой, что Вы привлекаете так пользователей, как только Н-ное кол-во наберется, потом можете так сказать "скрыться" с деньгами.
Вот потому и написал что возвращаю за подписку через неделю, а не через 37 дней когда мне придут эти деньги, другая сторона медали чтобы после того как я верну его 25$ он не вернул свои 30$.
Как я писал в другой теме, я уже эксперементировал с подпиской на свой сигнал через аккаунт супруги, и выяснил, что деньги по подписке возвращаются подписчику автоматом если я сам закрываю свой сигнал во время действия подписки
А если наоборот не добросовестный подписчик, скажет что не вернули деньги, хотя он получил..... Есть и такой вариант, как с этим бороться, как докажете что вернули средства?
Во первых он мне должен написать его Z кошелек Вебмани в переписке на MQL, а потом я выложу ему скрин о переводе с ВМ
допустим ваш сигнал успешный и вы набрали несколько тысяч подписчиков, ваша жизнь превратится в непрерывный кошмар по возврату денег,
рассылке квитанций и разборках с непорядочными подписчиками
допустим ваш сигнал успешный и вы набрали несколько тысяч подписчиков, ваша жизнь превратится в непрерывный кошмар по возврату денег,
рассылке квитанций и разборках с непорядочными подписчиками
Я же написал что бесплатный месяц подписки только для нового сигнала, кроме того указал что только в течении февраля. Решается 2 вопроса, 1) Подписчик в дальнейшем понимает что он РЕАЛЬНО может ждать от моего сигнала, видит реальное проскальзование, 2) я получаю потенциального подписчика который бы не согласился сразу подписыватся на незнакомый сигнал за свои кровные. И главное, подписчик не рискует своим депозитом, так как проскальзование можно отследить на нескольких процентах от его общего депо на торговом счете указав это в настройках.
Кроме того с февраля я так же буду подписан на свой сигнал минимум на 1К через своего брокера, так что если по какой-то причине сигнал перестанет копироватся, я узнаю об этом первыйА неделя мне нужна еще и затем, чтобы заранее вывести деньги на ВМ с покера, который и есть моя работа на сегодня.
а вам доступен поименный список подписчиков
Еще нет подписчиков, сигнал новый, так как центовый отменил, но раз указал в описании что компенсирую, думаю догадаются написать мне в личку что подписались, попрошу показать скрин с терминала подтверждающий подписку, ну и в друзьях оставлю только реальных подписчиков, через их кабинет тоже вроде можно увидеть на стене на кого он подписан
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Корректно ли при открытии нового сигнала предлагать потенциальным подписчикам подписатся на мой сигнал за минимальную сумму (комиссию MQL), возвращая остальное подписчику? Это не противоречит правилам подписки на сигнал?