Бесплатный центовый сигнал - страница 2
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Что перенять ? Михаил, у них депо растёт стабильно десятки месяцев, а у меня — нет. Как они это делают ? Я пытаюсь понять. Я скачиваю историю их торгов в формате *.csv. Я написал индикатор, который наносит их сделки на график (это не реклама, я не продаю этот индикатор). Далее наношу на этот график MA различного периода, подключаю MACD, наношу на график другие классические и экзотические индикаторы. Я пытаюсь понять ту торговую систему, с помощью которой данный успешный трейдер имеет свой успех. Общаясь на этом сайте, я с удивлением понял, что по такому очевидному пути как я, идут очень немногие.
понятно. у меня другое мнение на этот счет, поэтому просто спрошу, зачем именно *.csv Я этот формат терпеть не могу за нечитабельность, но его используют все
Я скачиваю историю их торгов в формате *.csv. Я написал индикатор, который наносит их сделки на график (это не реклама, я не продаю этот индикатор).
Есть пути намного легче. А вот для оценки просадки писала т.к. может быть и год истории, но без фиксации просадки
понятно. у меня другое мнение на этот счет, поэтому просто спрошу, зачем именно *.csv Я этот формат терпеть не могу за нечитабельность, но его используют все
Потому что он может быть сохранен/загружен с помощь советников/индикаторов/скриптов в терминал и в отлчии от текстового есть автоматическая разбивка на ячейки, т.е. его можно просто открыть в эксель и получится таблица с которой можно работать. Использования экселевских файлов в терминале нет
Что перенять ? Михаил, у них депо растёт стабильно десятки месяцев, а у меня — нет. Как они это делают ? Я пытаюсь понять. Я скачиваю историю их торгов в формате *.csv. Я написал индикатор, который наносит их сделки на график (это не реклама, я не продаю этот индикатор). Далее наношу на этот график MA различного периода, подключаю MACD, наношу на график другие классические и экзотические индикаторы. Я пытаюсь понять ту торговую систему, с помощью которой данный успешный трейдер имеет свой успех. Общаясь на этом сайте, я с удивлением понял, что по такому очевидному пути как я, идут очень немногие.
Потому что он может быть сохранен/загружен с помощь советников/индикаторов/скриптов в терминал и в отлчии от текстового есть автоматическая разбивка на ячейки, т.е. его можно просто открыть в эксель и получится таблица с которой можно работать. Использования экселевских файлов в терминале нет
не знаю, ни разу им не пользовался, в экселе открывал, но там разбито все фиг знает кака открывать с помощью советников - лучше текст и каждое данное с новой строки
Есть пути намного легче. А вот для оценки просадки писала т.к. может быть и год истории, но без фиксации просадки
Мой алгоритм так нельзя понять)
Понятно, что абсолютно всё из истории торгов понять нельзя. Но отдельные важные для меня штрихи — можно. Даже самое элементарное, но важное: какого объёма средняя сделка при таком-то размере депо. Далее, навскидку, можно заметить, что убыточные сделки перекрываются прибыльными в два раза бОльшим лотом (то есть элементы Мартина). Ставит ли система СЛ, или только делает вид, что ставит (для птички и для невнимательного читателя), то есть ставит очень далеко от цены, то есть всё равно, что не ставит (такое я тоже наблюдал). Это я написал не про Вас, Максим, а про Сигналы вообще.
Галина, извините, я не понял. То есть, вот на такую картинку, которую Вы привели, можно выйти на сайте mql5.com и получить на своём графике историю торгов любого из Сигналов ?
это скрин терминала. В терминале можно найти любой сигнал и посмотреть сделки на графиках
это скрин терминала. В терминале можно найти любой сигнал и посмотреть сделки на графиках
А-а, я понял. Значит в MT5 заходим в пункт меню Сигналы (внизу). И далее — понятно. Наверное, в MT4 — аналогично. Спасибо за подсказку !
может так будет понятнее, что Вы тут видите?
https://www.mql5.com/ru/charts/8105894/usdmxn-h1-fbs-inc