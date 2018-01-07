Бесплатный центовый сигнал - страница 3
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понятно. у меня другое мнение на этот счет, поэтому просто спрошу, зачем именно *.csv Я этот формат терпеть не могу за нечитабельность, но его используют все
Почему *.csv ? Так решили авторы сайта mql5.com:
Таков замысел: скачивать историю торгов в формате *.csv. Мне такой формат очень нравится. Разделитель точка с запятой обеспечивает попадание данных в нужное поле Excel. Но, Михаил, сколько людей, столько и мнений. Если бы все думали одинаково, то было бы неинтересно жить.
может так будет понятнее, что Вы тут видите?
https://www.mql5.com/ru/charts/8105894/usdmxn-h1-fbs-inc
Всё понятно. Вижу успешную сделку по Мексиканцу. Только, без СЛ и ТП. Зато без просадки и без "пересиживания" большого минуса. На основании каких индикаторов эта сделка была проведена непонятно, как обе МА здесь вреде бы и не причём. То есть пересечений МА нет. Может объёмы ? Непонятно. А может, просто, "от балды" и повезло ? Может быть.
Всё понятно. Вижу успешную сделку по Мексиканцу. Только, без СЛ и ТП. Зато без просадки и без "пересиживания" большого минуса. На основании каких индикаторов эта сделка была проведена непонятно, как обе МА здесь вреде бы и не причём. То есть пересечений МА нет. Может объёмы ? Непонятно. А может, просто, "от балды" и повезло ? Может быть.
Ок, давай кину еще две и жду в ответ две успешных, совершенных после текущего сообщения
Ок, давай кину еще две и жду в ответ две успешных, совершенных после текущего сообщения
ОК, Михаил, давай, только я отвечу завтра утром, а то я сейчас уже с трудом соображаю. Спокойной ночи.
Понятно, что абсолютно всё из истории торгов понять нельзя. Но отдельные важные для меня штрихи — можно. Даже самое элементарное, но важное: какого объёма средняя сделка при таком-то размере депо. Далее, навскидку, можно заметить, что убыточные сделки перекрываются прибыльными в два раза бОльшим лотом (то есть элементы Мартина). Ставит ли система СЛ, или только делает вид, что ставит (для птички и для невнимательного читателя), то есть ставит очень далеко от цены, то есть всё равно, что не ставит (такое я тоже наблюдал). Это я написал не про Вас, Максим, а про Сигналы вообще.
ОК, Михаил, давай, только я отвечу завтра утром, а то я сейчас уже с трудом соображаю. Спокойной ночи.
Да вообще не горит. Просто смотрю человек нормальный и попробую донести эту мысль. Вот я кидаю сделку и в ответ одну. Просто на основании того что я ее заключил
Не хило спреды на выходные разбежались )))
Не хило спреды на выходные разбежались )))
Это уже не выходные, а полный уход ликвидности с рынка - праздники
Я скачиваю историю их торгов в формате *.csv. Я написал индикатор, который наносит их сделки на график
Это прям "свинья" от разработчиков, интересно чем они руководствовались, есть еще какая практическая ценность кроме разбора чужой стратегии?
Интересно почему не все центовики обесценили?