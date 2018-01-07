Бесплатный центовый сигнал
заливайте нормальные деньги на торговые счета - "нищеброды".
:-)
Вот так?)))
Вот так?)))
ИМЕННО!!! :-)
ок.
Ни чего хорошего. Предупреждение о том что это центовик и так было. Невнимательность подписчиков это их проблема.
Ну а как вариант, уж если данность ввели, то может стоит админам сделать отдельный рейтинг для центовиков, тогда подписка останется и уже точно тот кто подписался сам виноват если влетел.
Ни чего хорошего. Предупреждение о том что это центовик и так было. Невнимательность подписчиков это их проблема.
Ну а как вариант, уж если данность ввели, то может стоит админам сделать отдельный рейтинг для центовиков, тогда подписка останется и уже точно тот кто подписался сам виноват если влетел.
Поддержываю!!!! Год торговал, история хорошая тепер я что должен удалить етот счетцентовой , лутше глаза откройте и читать научитесь!!!
Для меня, как для потенциального источника Сигнала, это плохо. Поэтому я проголосовал за "Плохо". Но ведь я ещё и исследую успешные Сигналы. Что бы понять, разобраться и что-то, может, перенять у успешных трейдеров. Так вот, теперь отыскать успешные Сигналы будет проще, поскольку платных Сигналов будет меньше. Таким, как Taras Vavryn я сочувствую, поскольку неожиданно поменялись правила игры, конечно, хотелось бы стоять на твёрдой земле.
Для меня, как для потенциального источника Сигнала, это плохо. Поэтому я проголосовал за "Плохо". Но ведь я ещё и исследую успешные Сигналы. Что бы понять, разобраться и что-то, может, перенять у успешных трейдеров. Так вот, теперь отыскать успешные Сигналы будет проще, поскольку платных Сигналов будет меньше. Таким, как Taras Vavryn я сочувствую, поскольку неожиданно поменялись правила игры, конечно, хотелось бы стоять на твёрдой земле.
Что перенять ? Михаил, у них депо растёт стабильно десятки месяцев, а у меня — нет. Как они это делают ? Я пытаюсь понять. Я скачиваю историю их торгов в формате *.csv. Я написал индикатор, который наносит их сделки на график (это не реклама, я не продаю этот индикатор). Далее наношу на этот график MA различного периода, подключаю MACD, наношу на график другие классические и экзотические индикаторы. Я пытаюсь понять ту торговую систему, с помощью которой данный успешный трейдер имеет свой успех. Общаясь на этом сайте, я с удивлением понял, что по такому очевидному пути как я, идут очень немногие.
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