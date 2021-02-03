Индикаторы: Индикатор конца тренда
Подскажите как это работает, вернее как использовать это на практике?
У JLY в теме довольно много об этом...
Но я могу рассказать, как этим пользуюсь я...
Во-первых, начинать разметку надо с начала тренда.Его сразу видно. Но можно его обозначить как абсолютный максимум (или минимум) от второй точки предыдущей прямой до точки пробоя этой же прямой. На демонстрационной картинке голубая линия нарисована именно так.
Во-вторых, желательно, чтобы линия охватывала всё движение, то есть шла по касательной. Хотя некоторые предпочитают ставить вторую точку по чётким экстремумам, так тоже работает.
Итак, когда первая точка линии - на начале тренда, а вторая - по касательной к тренду, у нас получается линия поддержки или сопротивления (иначе говоря - линия скорости).
Горизонтальные уровни возможных целей обозначаются разными значками. Есть вероятность, что цена отскочит от этих уровней и создаст локальные экстремумы. Если уровни от нескольких линий накладываются или находятся очень близко, то вероятность разворота от них повышается.
Самый главный уровень - толстый крестик в конце тренда. Велика вероятность, что на нём либо произойдёт глобальный для данного тренда разворот, либо начнётся коррекция (флет или другие треугольники-вымпелы)...
Вертикальные линии указывают на возможный локальный разворот в пределах +-2 баров.
Если две или более линий совпадают, вероятность разворота тренда увеличивается. Если мы нарисовали несколько трендовых, и на каком-то участке вертикали начинают появляться чаще, чем раньше, вероятно, намечается флет.
Вот пример разбора NZDUSD.
В восемь часов утра 19.01.2021 видим, что цена одной свечей пробила все горизонтальные уровни, однако вошла в зону гэпа в начале недели, и вторая свеча этого дня имеет верхнюю тень больше, чем тело и чем нижняя тень. Верхняя тень проколола уровень гэпа, однако свеча закрылась внутри диапазона. Уровень "толстого крестика" гораздо ниже текущейсвечи и совпадает с одним из "промежуточных" уровней.
Для меня всё это вместе - как совет подождать. Тренд вниз может продолжиться, и, во всяком случае, цена может вернуться как минимум к горизонтальному уровню.
Ставлю себе на будильник время окончания тренда - 20:00 (после второй вертикальной линии, то есть - после 16:00) - и иду заниматься чем-то важным...
В 20:00 вижу, что свеча не пробила трендовую, отскочила от сдвоенного уровня конца тренда + закрашенный красный круг. Локальный экстремум сформирован вверх, экстремум вниз продолжает формироваться.
Жду. Можно, например, пойти спать ;-)
8:00 20.01.2021(обозначено стрелкой шоколадного цвета).
Сформирован новый экстремум.Предыдущая свеча пробила все уровни от сиреневой линии. Ниже сиреневой так и не закрылись. Цена выше уровня горизонтали сиреневой и выше горизонтали шоколадной. Верхняя тень свечи 4:00 - короче тела, нижняя - совсем короткая. Размер свечи - средний.
Можно осторожно входить вверх - либо по рынку, либо поставить лимитный ордер на уровень перечеркнутого круга от сиреневой. Стоп - ниже точки 1 (точки начала тренда).
Осторожность здесь необходима, поскольку за границу гэпа после свечи 4:00 цена всё ещё не вышла, и уровень пустого кружка от шоколадной слишком близок.
Контроль - каждые 4 часа.
В 16:00 можно долиться, со стопом за шоколадным горизонтальным уровнем. Туда же можно перенести стоп от предыдущего ордера.
Контрольное время - в полночь, 21 числа. Соответственно, в 20:00 20.01 можно перенести стопы в безубыток (скажем, под минимум свечи 16:00 - и идти спать.
В 8:00 21.01.2021 вижу приближение цены к гэпу.
Вспомогательная трендовая (не от начала тренда, но единственно возможная на этом интервале) показывает линию локального разворота. Цена пробила горизонтальный уровень зелёной одной свечой, и еще к ней не возвращалась.
Вывод: На этой или следующей свече лучше закрыть позицию вверх. От гэпа можно аккуратно входить вниз с двумя целями: в районе зеленой горизонтали и тонкий перечеркнутый круг от неё же..
Либо второй вариант трейда: попытаться дождаться отскока от перечеркнутого круга, а там - долиться. Цели будут определены, когда будет анализироваться отбой (еще раз - на 8:00 информации о ходе цены вниз еще нет)...
Ну, и так далее.
В 8:00 22.01.2021 появится синяя линия тренда, которая намекнёт, что под конец недели пора бы и завершить дела...
Ну, и с понедельника можно продолжить ориентироваться по уже нарисованным линиям, так как шоколадная еще ни разу не была достигнута, да и сиреневая - нижецены... Хотя можно и уточнить время с помощью дополнительных линий.
P.S. Есть и другие способы рисовать линии... Например, вот так:
В этом случае средние уровни играют намного хуже, но зато яснее становятся области горизонталей и "толстых" крестов.
P.P.S. В качестве опорных точек можно использовать, например, "Секвенту" Демарка или любой другой подходящий индикатор. Наглядность повышается еще сильнее... Правда, кто-то может сказать, что и график загромождается. Выбирать - вам.
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Индикатор конца тренда:
Оригинальная идея: JLY
Обсуждение в теме https://www.mql5.com/ru/forum/12503
Для отрисовки целевых точек пока использован код оригинального индикатора версии 3.6, который не проверялся и не оптимизировался. Изменения по сравнению с оригиналом:
Для того чтобы индикатор начал работать, необходимо вручную нарисовать трендовую линию и задать ей имя, которое будет начинаться со стандартного префикса (по умолчанию TrEnd). Регистр важен!
Автор: Oleh Fedorov