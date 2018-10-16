Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1730: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты - страница 4

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Rashid Umarov:

Эти свойства были добавлены позже для единообразия. Так как являются такими же атрибутами торговой сущности как и остальные свойства.

Получилось немного "масло масляное".

Сталкивался с ситуацией, когда это пригодилось.

 
Rashid Umarov:

Эти свойства были добавлены позже для единообразия. Так как являются такими же атрибутами торговой сущности как и остальные свойства.

Получилось немного "масло масляное".


это здорово пудрит мозги...

 
Vladimir Pastushak:

это здорово пудрит мозги...

Нет. 

Просто несколько вариантов получить то же самое. Это норма.

 
Renat Fatkhullin:

Нет. 

Просто несколько вариантов получить то же самое. Это норма.

подскажите у какого брокера на meta-demo moex получаются котировки? или напрямую с биржи забираются?

 

Брокер БКС. Версия 1730.

Вот код:

 CPositionInfo PositionInfoKotiryemii,PositionInfoVedygii;
 
 if( !PositionInfoKotiryemii.Select("SBRF-3.18") )Print("Не удалось выбрать позицию по символ SBRF-3.18 ");
 if( !PositionInfoVedygii.Select("SBRF-12.17")   )Print("Не удалось выбрать позицию по символ SBRF-12.17 ");

 Print(PositionInfoKotiryemii.Symbol()," Объем ",PositionInfoKotiryemii.Volume()," ",PositionInfoVedygii.Symbol()," Объем ",PositionInfoVedygii.Volume());

А вот результат его выполнения

2017.09.22 10:30:12   Не удалось выбрать позицию по символ SBRF-12.17
2017.09.22 10:30:12    Объем 0.0  Объем 0.0

Меняю строки 2 и 3 местами. т.е код теперь такой

CPositionInfo PositionInfoKotiryemii,PositionInfoVedygii;
 
 if( !PositionInfoVedygii.Select("SBRF-12.17")   )Print("Не удалось выбрать позицию по символ SBRF-12.17 ");
 if( !PositionInfoKotiryemii.Select("SBRF-3.18") )Print("Не удалось выбрать позицию по символ SBRF-3.18 ");
 
 Print(PositionInfoKotiryemii.Symbol()," Объем ",PositionInfoKotiryemii.Volume()," ",PositionInfoVedygii.Symbol()," Объем ",PositionInfoVedygii.Volume());

Получаю вот такой, результат.

2017.09.22 10:30:12   Не удалось выбрать позицию по символ SBRF-12.17
2017.09.22 10:30:12   SBRF-3.18 Объем 1.0 SBRF-3.18 Объем 1.0

В обоих случаях никаких предупреждений компилятор не выдает. Прикрепил код эксперта на 80 строк и настройки тестирования. Брокер БКС. Версия 1730.

Файлы:
1.png  11 kb
temp.mq5  7 kb
 
pivomoe:

Брокер БКС. Версия 1730.

Вот код:

А вот результат его выполнения

2017.09.22 10:30:12   Не удалось выбрать позицию по символ SBRF-12.17
2017.09.22 10:30:12    Объем 0.0  Объем 0.0

Меняю строки 2 и 3 местами. т.е код теперь такой

Получаю вот такой, результат.

2017.09.22 10:30:12   Не удалось выбрать позицию по символ SBRF-12.17
2017.09.22 10:30:12   SBRF-3.18 Объем 1.0 SBRF-3.18 Объем 1.0

В обоих случаях никаких предупреждений компилятор не выдает. Прикрепил код эксперта на 80 строк и настройки тестирования. Брокер БКС. Версия 1730.

Функция PositionSelect() копирует данные о позиции в программное окружение, и последующие вызовы PositionGetDouble()PositionGetInteger() и PositionGetString()возвращают ранее скопированные данные

Другими словами использование двух объектов класса PositionInfo в данном случае ошибочно. Ибо сначала идёт системный PositionSelect который переписывает локальный кеш к которому и идут запросы по объёму позиции. Повторный PositionSeletct сбрасывает и перезаписывает локальный кеш.
[Удален]  

С ума сойти от этих обновлении, но конечно они необходимы. Неплохо бы создать мастер класс показав хотя бы один, нормально, функционирующий советник, шаблон, для непрофессионалов после каждого крупного обновления. 

 

было бы лучше создать стек чего обновилось, изменилось, удалилось

 

Человек создал проект, сразу ДОБАВИЛ меня.

Я этого не заметил и ДОБАВИЛСЯ к проекту сам. В итоге меня теперь два: один с полным доступом, второй только с доступом на чтение:

Два меня с разным доступом

Вопрос: как удалить второго меня, который имеет доступ только на чтение?

 
Vladimir Karputov:

Человек создал проект, сразу ДОБАВИЛ меня.

Я этого не заметил и ДОБАВИЛСЯ к проекту сам. В итоге меня теперь два: один с полным доступом, второй только с доступом на чтение:


Вопрос: как удалить второго меня, который имеет доступ только на чтение?

Владелец может переудалить
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