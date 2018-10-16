Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1730: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Эти свойства были добавлены позже для единообразия. Так как являются такими же атрибутами торговой сущности как и остальные свойства.
Получилось немного "масло масляное".
Сталкивался с ситуацией, когда это пригодилось.
Эти свойства были добавлены позже для единообразия. Так как являются такими же атрибутами торговой сущности как и остальные свойства.
Получилось немного "масло масляное".
это здорово пудрит мозги...
это здорово пудрит мозги...
Нет.
Просто несколько вариантов получить то же самое. Это норма.
Нет.
Просто несколько вариантов получить то же самое. Это норма.
подскажите у какого брокера на meta-demo moex получаются котировки? или напрямую с биржи забираются?
Брокер БКС. Версия 1730.
Вот код:
А вот результат его выполнения
2017.09.22 10:30:12 Не удалось выбрать позицию по символ SBRF-12.17
2017.09.22 10:30:12 Объем 0.0 Объем 0.0
Меняю строки 2 и 3 местами. т.е код теперь такой
Получаю вот такой, результат.
2017.09.22 10:30:12 Не удалось выбрать позицию по символ SBRF-12.17
2017.09.22 10:30:12 SBRF-3.18 Объем 1.0 SBRF-3.18 Объем 1.0
В обоих случаях никаких предупреждений компилятор не выдает. Прикрепил код эксперта на 80 строк и настройки тестирования. Брокер БКС. Версия 1730.
Брокер БКС. Версия 1730.
Вот код:
А вот результат его выполнения
2017.09.22 10:30:12 Не удалось выбрать позицию по символ SBRF-12.17
2017.09.22 10:30:12 Объем 0.0 Объем 0.0
Меняю строки 2 и 3 местами. т.е код теперь такой
Получаю вот такой, результат.
2017.09.22 10:30:12 Не удалось выбрать позицию по символ SBRF-12.17
2017.09.22 10:30:12 SBRF-3.18 Объем 1.0 SBRF-3.18 Объем 1.0
В обоих случаях никаких предупреждений компилятор не выдает. Прикрепил код эксперта на 80 строк и настройки тестирования. Брокер БКС. Версия 1730.
С ума сойти от этих обновлении, но конечно они необходимы. Неплохо бы создать мастер класс показав хотя бы один, нормально, функционирующий советник, шаблон, для непрофессионалов после каждого крупного обновления.
было бы лучше создать стек чего обновилось, изменилось, удалилось
Человек создал проект, сразу ДОБАВИЛ меня.
Я этого не заметил и ДОБАВИЛСЯ к проекту сам. В итоге меня теперь два: один с полным доступом, второй только с доступом на чтение:
Вопрос: как удалить второго меня, который имеет доступ только на чтение?
Человек создал проект, сразу ДОБАВИЛ меня.
Я этого не заметил и ДОБАВИЛСЯ к проекту сам. В итоге меня теперь два: один с полным доступом, второй только с доступом на чтение:
Вопрос: как удалить второго меня, который имеет доступ только на чтение?