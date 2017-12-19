Вопрос с экcпирацией на ФОРТС
- Не удаётся выставить экспирацию ордера.
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Опять вопросы с экcпирацией на ФОРТС.
Выставляю лимитный ордер. До конца дня он модифицируется нормально. На следующий день при модификации выдает ошибку экспирации. На запрос свойств ордера выдает ORDER_TIME_DAY (Ордер будет действовать только в течение текущего торгового дня).
А терминал или сервер не удаляет отложенники, когда их срок действия истек? Т.е. нужно на следующий день самому проверить дату экспирации и удалить старый ордер, а потом поставить новый?
Опять вопросы с экcпирацией на ФОРТС.
Выставляю лимитный ордер. До конца дня он модифицируется нормально. На следующий день при модификации выдает ошибку экспирации. На запрос свойств ордера выдает ORDER_TIME_DAY (Ордер будет действовать только в течение текущего торгового дня).
А терминал или сервер не удаляет отложенники, когда их срок действия истек? Т.е. нужно на следующий день самому проверить дату экспирации и удалить старый ордер, а потом поставить новый?
На нашей бирже ММВБ, день заканчиваетя в 18-50, с 19-00 уже другой день. Т.е. новые сутки начинаются с 19-00. А у Метатрейдера, как и у всех нормальных людей, новый день(сутки) начинается с 00 часов. Поэтому такие нестыковки.
На нашей бирже ММВБ, день заканчиваетя в 18-50, с 19-00 уже другой день. Т.е. новые сутки начинаются с 19-00. А у Метатрейдера, как и у всех нормальных людей, новый день(сутки) начинается с 00 часов. Поэтому такие нестыковки.
Просто интересует что подразумевается под фразой "Ордер будет действовать только в течение текущего торгового дня".
Я думал, что если срок ордера истек, то его система должна удалить. Но теперь вижу, что это не так, ордер остается в списке отложенных ордеров и на следующий день. Получается его только можно удалить самому, а модифицировать уже нельзя. А что будет если его цена проколет? Просто игнорирование? Это только на Московской Бирже просроченные ордера остаются? Или вообще так отложенные просроченные ордера и должны отрабатывать?
В тестере работало все без остановок, без ошибок. На реале долго проверять путем проб и ошибок, может кто сталкивался или где прочесть можно?
Просто интересует что подразумевается под фразой "Ордер будет действовать только в течение текущего торгового дня".
Я думал, что если срок ордера истек, то его система должна удалить. Но теперь вижу, что это не так, ордер остается в списке отложенных ордеров и на следующий день. Получается его только можно удалить самому, а модифицировать уже нельзя. А что будет если его цена проколет? Просто игнорирование? Это только на Московской Бирже просроченные ордера остаются? Или вообще так отложенные просроченные ордера и должны отрабатывать?
В тестере работало все без остановок, без ошибок. На реале долго проверять путем проб и ошибок, может кто сталкивался или где прочесть можно?
Прочесть негде, с МТ5 только методом проб и ошибок.
Отложенные ордера удаляются в 19-00. После 19-00 новые сутки.
При желании можно модифицировать, надо ставить дату которая стоит в ордере. Если ордер стоит значит он действителен и исполнится при условии.
Тестер на ММВБ бесполезен. Только реал шишки набивать.
Сейчас увидел, что удалился только сегодня. Все равно неясно. Время экспирации вчерашнее ведь стояло.
int tt = 71677199; void OnStart() { Print("politic=", ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION(SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_TRADE_EXEMODE))); if(!HistoryOrderSelect(tt)) {Print("Ордер не выбран №", tt); return;} Print(" Время постановки = ", (datetime)HistoryOrderGetInteger(tt, ORDER_TIME_SETUP)); Print(" время жизни = ", EnumToString((ENUM_ORDER_TYPE_TIME)HistoryOrderGetInteger(tt, ORDER_TYPE_TIME))); Print(" время экспирации = ", (datetime)HistoryOrderGetInteger(tt, ORDER_TIME_EXPIRATION)); Print(" время исполнения/снятия = ", (datetime)HistoryOrderGetInteger(tt, ORDER_TIME_DONE)); }
Вот такой результат
Сейчас увидел, что удалился только сегодня. Все равно неясно. Время экспирации вчерашнее ведь стояло.
Вот такой результат
Еще раз, на фортсе новый день начинается в 19-00 по москве.
Еще раз, на фортсе новый день начинается в 19-00 по москве.
Тогда как объяснить, что открытая отложка на вечерке уже не модифицируется после 10 следующего дня?
Еще раз, на фортсе новый день начинается в 19-00 по москве.
Сейчас глянул на их сайте, внизу есть приписочка, что в 19:05 начинается, но вечерняя сессия, а не новый торговый день.
Можно понимать и так, что вечерняя сессия закончится в 23:50. Или нет?
Тогда как объяснить, что открытая отложка на вечерке уже не модифицируется после 10 следующего дня?
Биржа считает что продолжается торговая сессия начатая вчера в 19-00 и в ордере дата установки вчерашняя.
Метатрейдер считает, что уже новый день и соответственно новая сессия и дату экспирации хочет поставить новую, а не получается. Не знаю почему МТ пытается изменить дату экпирации при модификации ордера, это ошибка МТ. Если поставить правильную дату экспирации, ту которая в ордере то будет модифицироваться.
Сейчас глянул на их сайте, внизу есть приписочка, что в 19:05 начинается, но вечерняя сессия, а не новый торговый день.
Можно понимать и так, что вечерняя сессия закончится в 23:50. Или нет?
Здесь есть функция, возможно будет полезной.
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