Вопрос с экcпирацией на ФОРТС - страница 2

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Sergey Chalyshev:

Биржа считает что продолжается торговая сессия начатая вчера в 19-00 и в ордере дата установки вчерашняя.

Метатрейдер считает, что уже новый день и соответственно новая сессия и дату экспирации хочет поставить новую, а не получается. Не знаю почему МТ пытается изменить дату экпирации при модификации ордера, это ошибка МТ. Если поставить правильную дату экспирации, ту которая в ордере то будет модифицироваться.


Спасибо, опробую смену даты.

 
Sergey Chalyshev:

Биржа считает что продолжается торговая сессия начатая вчера в 19-00 и в ордере дата установки вчерашняя.

Метатрейдер считает, что уже новый день и соответственно новая сессия и дату экспирации хочет поставить новую, а не получается. Не знаю почему МТ пытается изменить дату экпирации при модификации ордера, это ошибка МТ. Если поставить правильную дату экспирации, ту которая в ордере то будет модифицироваться.


Не помогает. Пытался сместить цену открытия вчерашнего лимитника. Ставил и дату из самого ордера, и текущую дату, все равно ошибка экспирации.

На рисунке в красной рамке вчерашний лимитник с ошибкой, в синей - сегодняшний лимитник - у него модификация проходит нормально.

Видимо, нужно в новом дне делать запросы по дате экспирации лимитника и если она вчерашняя, удалять старый и выставлять новый.

 
Vasiliy Pushkaryov:

Не помогает. Пытался сместить цену открытия вчерашнего лимитника. Ставил и дату из самого ордера, и текущую дату, все равно ошибка экспирации.

На рисунке в красной рамке вчерашний лимитник с ошибкой, в синей - сегодняшний лимитник - у него модификация проходит нормально.

Видимо, нужно в новом дне делать запросы по дате экспирации лимитника и если она вчерашняя, удалять старый и выставлять новый.


Надо смотреть код, у меня как то не возникает проблем с модификацией, хотя по началу было и в сервисдек писал, похоже проблема так и не решена.

 
Sergey Chalyshev:

Надо смотреть код, у меня как то не возникает проблем с модификацией, хотя по началу было и в сервисдек писал, похоже проблема так и не решена.


Брокер Открытие, выставить ордер ближе к вечеру, инструмент Si, на следующее утро вот:


 
Vasiliy Pushkaryov:

Брокер Открытие, выставить ордер ближе к вечеру, инструмент Si, на следующее утро вот:



Напишите в сервисдек, мою заявку они проигнорировали.

Вручную если не модифицируются, удаляю и ставлю новый ордер.

Программно, точно уже не помню, там терминал посылает неправильный формат даты, надо дополнительно модифицировать. Выведите программно дату экспирации существующего ордера и новую дату при модификации, думаю будет понятно.

p.s. 

ФОРТС Не модифицируются ордера


Invalid expiration, когда победим?


ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY

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