Вопрос с экcпирацией на ФОРТС - страница 2
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Биржа считает что продолжается торговая сессия начатая вчера в 19-00 и в ордере дата установки вчерашняя.
Метатрейдер считает, что уже новый день и соответственно новая сессия и дату экспирации хочет поставить новую, а не получается. Не знаю почему МТ пытается изменить дату экпирации при модификации ордера, это ошибка МТ. Если поставить правильную дату экспирации, ту которая в ордере то будет модифицироваться.
Спасибо, опробую смену даты.
Биржа считает что продолжается торговая сессия начатая вчера в 19-00 и в ордере дата установки вчерашняя.
Метатрейдер считает, что уже новый день и соответственно новая сессия и дату экспирации хочет поставить новую, а не получается. Не знаю почему МТ пытается изменить дату экпирации при модификации ордера, это ошибка МТ. Если поставить правильную дату экспирации, ту которая в ордере то будет модифицироваться.
Не помогает. Пытался сместить цену открытия вчерашнего лимитника. Ставил и дату из самого ордера, и текущую дату, все равно ошибка экспирации.
На рисунке в красной рамке вчерашний лимитник с ошибкой, в синей - сегодняшний лимитник - у него модификация проходит нормально.
Видимо, нужно в новом дне делать запросы по дате экспирации лимитника и если она вчерашняя, удалять старый и выставлять новый.
Не помогает. Пытался сместить цену открытия вчерашнего лимитника. Ставил и дату из самого ордера, и текущую дату, все равно ошибка экспирации.
На рисунке в красной рамке вчерашний лимитник с ошибкой, в синей - сегодняшний лимитник - у него модификация проходит нормально.
Видимо, нужно в новом дне делать запросы по дате экспирации лимитника и если она вчерашняя, удалять старый и выставлять новый.
Надо смотреть код, у меня как то не возникает проблем с модификацией, хотя по началу было и в сервисдек писал, похоже проблема так и не решена.
Надо смотреть код, у меня как то не возникает проблем с модификацией, хотя по началу было и в сервисдек писал, похоже проблема так и не решена.
Брокер Открытие, выставить ордер ближе к вечеру, инструмент Si, на следующее утро вот:
Брокер Открытие, выставить ордер ближе к вечеру, инструмент Si, на следующее утро вот:
Напишите в сервисдек, мою заявку они проигнорировали.
Вручную если не модифицируются, удаляю и ставлю новый ордер.
Программно, точно уже не помню, там терминал посылает неправильный формат даты, надо дополнительно модифицировать. Выведите программно дату экспирации существующего ордера и новую дату при модификации, думаю будет понятно.p.s.
ФОРТС Не модифицируются ордера
Invalid expiration, когда победим?
ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY