Вопрос - опрос на интерес. Есть ли на форуме владельцы биткоинов? - страница 8
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завидуй молча
а вот указывать, что мне делать не надо
Вы хотите соскочить с темы
Если нет у Вас заявленного количества битков, то и не надо тут тесты устраивать
А если есть, и как сами выразились "пришли-ушли" то переводите мне 100 БТК
мне не терпится завоевать галактику
переведете, и я сделаю скрин и выложу на форуме
и скажу что Вы очень хороший человек
а так это все фигня
За 60 000 USD готов вам продать один биткоин. Меньше меня увы не устраивает.
по 60 и я бы продал, ведь можно купить по 12 ))))
что доказывать собрались ?
разговор итак ни о чем.
По теме.
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Никто не держит битки тут, ибо спекулянты.
Из оставшихся, то есть те кто захотел заработать и вложился в биток, все в пролёте.
у меня нет биткоина.
Я биткоины только для спекуляций использую. Инвестиционные сделки только совершаю с ними, так как покупать на них нечего особо, да и комиссия большая.
На большее они и не годятся. Как бы не уверяли апологеты этой технологии.Моя самая крупная сделка инвестиционная была по биткоину - покупка по 35000+ и удержание до 70000-72000, но фиксанул я прибыль только по около 65000