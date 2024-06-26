Вопрос - опрос на интерес. Есть ли на форуме владельцы биткоинов? - страница 8

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Vladimir Gribachev:
завидуй молча
 
Комбинатор:
завидуй молча

а вот указывать, что мне делать не надо

 
Vladimir Gribachev:

Вы хотите соскочить с темы

Если нет у Вас заявленного количества битков, то и не надо тут тесты устраивать

А если есть, и как сами выразились "пришли-ушли" то переводите мне 100 БТК

мне не терпится завоевать галактику

переведете, и я сделаю скрин и выложу на форуме

и скажу что Вы очень хороший человек

а так это все фигня

Я не буду никому ничего доказывать, а вам могу предложить только флаг в руки да и наверное меч Люка Скайуокера, чтобы легче было завоёвывать.
 
Last Mohican:

 За 60 000 USD готов вам продать один биткоин. Меньше меня увы не устраивает.

по 60 и я бы продал, ведь можно купить по 12 ))))

что доказывать собрались ?

разговор итак ни о чем.

 

По теме.

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Никто не держит битки тут, ибо спекулянты.

Из оставшихся, то есть те кто захотел заработать и вложился в биток, все в пролёте.

 

у меня нет биткоина

 
Всем привет! Зашёл посмотреть старый опрос ради интереса... Как же всё меняется в этом мире... 
 

Я биткоины только для спекуляций использую. Инвестиционные сделки только совершаю с ними, так как покупать на них нечего особо, да и комиссия большая.


На большее они и не годятся. Как бы не уверяли апологеты этой технологии.

Моя самая крупная сделка инвестиционная была по биткоину - покупка по 35000+ и удержание до 70000-72000, но фиксанул я прибыль только по около 65000
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