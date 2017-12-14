Вопрос к программистам-фрилансерам. Заказывали ли вам когда-нибудь граали? ) - страница 2
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если боитесь "спалить грааль") :
измените в задании параметры. например: символ, таймфрейм, период усреднения машки, тип усреднения, период выборки и т д. и пусть прогер сделает их изменяемыми в советнике (внешняя переменная). врядли прогер будет ваш советник тестировать с разными параметрами. у них полно заказов и им некогда тестировать программы заказчиков.
Такого чтобы целиком и для себя любимого - нет, через фриланс не заказывали. Правда и на всё подряд не бросаюсь :-) Только если тема интересна и часть наработок потенциально может пригодиться, а не просто "я в силах это сделать за бабло"
С другой стороны, в длительном общении с трейдерами появлялись толковые штуки, но это фактически коллективная и долгосрочная работа - кто-то генератор идеи, другой основной спонсор. И такое не продаётся
PS/ а граали тут постоянно заказывают. И ещё выставляют условия неразглашения, неиспользования и вообще по завершению работы код сжечь, комп взорвать, голову разбить об стену. За недорого и быстро :-)
Придумал грааль, кто хочет сделать?
На заказ не пишу, был случай:
Напишите мне прибыльного советника что бы давал 50% в месяц.
Не спрашивайте как и он должен торговать, Вы программист Вам виднее...
Работу оплачу с прибыли....
На заказ не пишу, был случай:
Напишите мне прибыльного советника что бы давал 50% в месяц.
Не спрашивайте как и он должен торговать, Вы программист Вам виднее...
Работу оплачу с прибыли....
На заказ не пишу, был случай:
Напишите мне прибыльного советника что бы давал 50% в месяц.
Не спрашивайте как и он должен торговать, Вы программист Вам виднее...
Работу оплачу с прибыли....
и что вы ответили?
и что вы ответили?
Вернее будет спросить- куда послали?
и что вы ответили?
"Уже пишу стараюсь" )))
Вы загляните в фриланс там частенько такое проскакивает...
Вот один из кадров
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Анналы форума: Цитаты дня
Vladimir Pastushak, 2017.06.16 21:57
Пришло в личку
Еще оригинал https://www.mql5.com/ru/forum/130006/page88#comment_5590616