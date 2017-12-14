Вопрос к программистам-фрилансерам. Заказывали ли вам когда-нибудь граали? ) - страница 2

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если боитесь "спалить грааль") :
измените в задании параметры. например: символ, таймфрейм, период усреднения машки, тип усреднения, период выборки и т д. и пусть прогер сделает их изменяемыми в советнике (внешняя переменная). врядли прогер будет ваш советник тестировать с разными параметрами. у них полно заказов и им некогда тестировать программы заказчиков.

 
Максим Дмитриев:
  • 41% Да
    (22)
  • 59% Нет
    (32)

Такого чтобы целиком и для себя любимого - нет, через фриланс не заказывали. Правда и на всё подряд не бросаюсь :-) Только если тема интересна и часть наработок потенциально может пригодиться, а не просто "я в силах это сделать за бабло"

С другой стороны, в длительном общении с трейдерами появлялись толковые штуки, но это фактически коллективная и долгосрочная работа - кто-то генератор идеи, другой основной спонсор. И такое не продаётся 

PS/ а граали тут постоянно заказывают. И ещё выставляют условия неразглашения, неиспользования и вообще по завершению работы код сжечь, комп взорвать, голову разбить об стену. За недорого и быстро :-)

 

Придумал грааль, кто хочет сделать?

 

На заказ не пишу, был случай:

Напишите мне прибыльного советника что бы давал 50% в месяц.

Не спрашивайте как и он должен торговать, Вы программист Вам виднее...

Работу оплачу с прибыли....

[Удален]  
Vladimir Pastushak:

На заказ не пишу, был случай:

Напишите мне прибыльного советника что бы давал 50% в месяц.

Не спрашивайте как и он должен торговать, Вы программист Вам виднее...

Работу оплачу с прибыли....

[Удален]  
Vladimir Pastushak:

На заказ не пишу, был случай:

Напишите мне прибыльного советника что бы давал 50% в месяц.

Не спрашивайте как и он должен торговать, Вы программист Вам виднее...

Работу оплачу с прибыли....


и что вы ответили?

 
Максим Дмитриев:

и что вы ответили?


Вернее будет спросить- куда послали?

 
Максим Дмитриев:

и что вы ответили?


"Уже пишу стараюсь"  )))


Вы загляните в фриланс там частенько такое проскакивает...

Вот один из кадров

Анналы форума: Цитаты дня
Анналы форума: Цитаты дня
  • 2014.04.21
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