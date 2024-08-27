Нужна ли Вам сворачиваемость (фолдинг) кода ? Читайте первый пост перед голосованием... - страница 5

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Maxim Dmitrievsky:

что сделали? стандартные функции все равно не будут отображаться


в справке есть спеисок всех стандартных функций

"Поработать" я имел ввиду из справки перенести в код и закоментировать как на примере выше.

В итоге висуал интеленс видит функции.

[Удален]  
Vladimir Pastushak:

в справке есть спеисок всех стандартных функций

"Поработать" я имел ввиду из справки перенести в код и закоментировать как на примере выше.

В итоге висуал интеленс видит функции.


жестко конечно, но да как вариант )

 
Vladimir Pastushak:
  • 39% Да
    (42)
  • 28% Да очень нужна
    (31)
  • 15% Нет
    (16)
  • 6% Ни в коем случае
    (7)
  • 12% Узнать результат.
    (13)

поставил галочку "НЕТ"

если вам потребовался фолдинг кода, то на самом деле вам нужен рефакторинг. А это не решается просто редактором

 

Голосую ЗА фолдинг.

Странно, почему тут нет Зелинского? Опять народ напрягает MQ, спасать надо фирму от лишней работы!

[Удален]  
Vladimir Pastushak:

в справке есть спеисок всех стандартных функций

"Поработать" я имел ввиду из справки перенести в код и закоментировать как на примере выше.

В итоге висуал интеленс видит функции.


кажется, имеется возможность подключить .chm файл справки, попробуйте тоже поискать в этом направлении

 
Maxim Dmitrievsky:

кажется, имеется возможность подключить .chm файл справки, попробуйте тоже поискать в этом направлении


Максим, моих знаний не хватает даже как и где искать, но я учусь...

[Удален]  
Vladimir Pastushak:

Максим, моих знаний не хватает даже как и где искать, но я учусь...


я тоже, пока ничего не нашел путнего )

[Удален]  
Maxim Dmitrievsky:

я тоже, пока ничего не нашел путнего )

ставим плагин:

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Atishay-Jain.All-Autocomplete

сохраняем эту страницу на диск https://www.mql5.com/en/docs/function_indices как html

открываем ее в vscode (что бы всегда была открыта)

profit :)

только получится без описания ф-й

https://www.mql5.com/en/docs/constant_indices эту тоже можно если надо

[Удален]  

Хочу...


 

Фолдинг так и не появился за три года?

Голосую, нужен ..


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