Нужна ли Вам сворачиваемость (фолдинг) кода ? Читайте первый пост перед голосованием... - страница 5
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что сделали? стандартные функции все равно не будут отображаться
в справке есть спеисок всех стандартных функций
"Поработать" я имел ввиду из справки перенести в код и закоментировать как на примере выше.
В итоге висуал интеленс видит функции.
в справке есть спеисок всех стандартных функций
"Поработать" я имел ввиду из справки перенести в код и закоментировать как на примере выше.
В итоге висуал интеленс видит функции.
жестко конечно, но да как вариант )
поставил галочку "НЕТ"
если вам потребовался фолдинг кода, то на самом деле вам нужен рефакторинг. А это не решается просто редактором
Голосую ЗА фолдинг.
Странно, почему тут нет Зелинского? Опять народ напрягает MQ, спасать надо фирму от лишней работы!
в справке есть спеисок всех стандартных функций
"Поработать" я имел ввиду из справки перенести в код и закоментировать как на примере выше.
В итоге висуал интеленс видит функции.
кажется, имеется возможность подключить .chm файл справки, попробуйте тоже поискать в этом направлении
кажется, имеется возможность подключить .chm файл справки, попробуйте тоже поискать в этом направлении
Максим, моих знаний не хватает даже как и где искать, но я учусь...
Максим, моих знаний не хватает даже как и где искать, но я учусь...
я тоже, пока ничего не нашел путнего )
я тоже, пока ничего не нашел путнего )
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Atishay-Jain.All-Autocomplete
сохраняем эту страницу на диск https://www.mql5.com/en/docs/function_indices как html
открываем ее в vscode (что бы всегда была открыта)
profit :)
только получится без описания ф-й
https://www.mql5.com/en/docs/constant_indices эту тоже можно если надо
Хочу...
Фолдинг так и не появился за три года?
Голосую, нужен ..