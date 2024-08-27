Нужна ли Вам сворачиваемость (фолдинг) кода ? Читайте первый пост перед голосованием...
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Опрос на тему нужен ли фолдинг.
Для тех кто не знает, это возможность свернуть код прям в редакторе, тем самым скрыть готовые фрагменты кода и сократить код, при этом код остается рабочим и компилируемым. Такое удобство.
Смотрите картинку
С минусом раскрытый код
а с плюсом скрытый при этом под скрытым кодом может быть 100500 строк кода.
У MT всегда один посыл - нам лучше знать, что вам нужно. Feedback - уровень Бох.
Эту "сворачиваемость" топикстартеру следовало бы применить к пунктам 1-2 и 3-4 голосовалки )))
Фолдинг кода конечно нужен, но не в тулсах, а в дефайнах(кастомный: #region, #endregion).
Раз уж mql5 косит под C#, предлагаю сделать фолдинг как в C#.
Конечно нужна возможность свернуть часть кода. Когда текст пгм большой, его сложно читать, даже если он написан лично тобой. А если часть кода можно свернуть, спрятать от своих глаз, то в этом коде легче разбираться. Те программисты, которые работали в Visual Studio и попробовали фолдинг кода, переходя к другой системе программирования испытывают дискомфорт, если этого фолдинга нет.
Написал же Ренат в теме другой что пока что нет.. сейчас воды опять натечет на 100 страниц.. простое и удобное (реально удобное) решение в дополнение к стандартному эдитору, устанавливается и настраивается за 5 минут:
https://www.mql5.com/ru/forum/221763/page9#comment_6180802
- 2017.12.09
- www.mql5.com
Я уже давно стараюсь писать код так, чтобы один модуль вмещался на один экран. Таким образом, "сворачиваемость" кода у меня - "автомтаическая", дополнительно - не требуется.
Но, иногда бывают случаи, когда код растягивается сильно - и там, скорее всего, было бы хорошо иметь возможность "сворачивания".
- 35% Да (17)
- 29% Да очень нужна (14)
- 12% Нет (6)
- 10% Ни в коем случае (5)
- 14% Узнать результат. (7)
если это будет дополнительная функция, которая будет включаться в настройках редактора. если по дэфолту - новичкам будет мешать.
а оно автоматически делает все функции сворачиваемыми? или нужно выделить кусок кода, кажать какую-то кнопачку, и тогда она свернет этот кусок кода?)
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