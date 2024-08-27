Нужна ли Вам сворачиваемость (фолдинг) кода ? Читайте первый пост перед голосованием...

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  • 30% (57)
  • 35% (65)
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  • 9% (17)
  • 12% (23)
Всего проголосовало: 188
 

Опрос на тему нужен ли фолдинг.

Для тех кто не знает, это возможность свернуть код прям в редакторе, тем самым скрыть готовые фрагменты кода и сократить код, при этом код остается рабочим и компилируемым. Такое удобство.

Смотрите картинку 

С минусом раскрытый код 

а с плюсом скрытый при этом под скрытым кодом может быть 100500 строк кода.


 
Вопрос из разряда нужна ли подсветка синтаксиса? нужны ли НЕ моноширинные шрифты? Нужен ли персональный компьютер? Нужон ли интернет?


У MT всегда один посыл - нам лучше знать, что вам нужно. Feedback - уровень Бох.

 
На шрифты, подсветки и т.д. мне реально без разницы, но вот этого реально бы хотелось очень. 
Напишешь 1-2 класса простеньких и уже туда-сюда листать. А заказчики не любят много файлов... сейчас пишу по отдельности, а потом "сливаю" в один
 

Эту "сворачиваемость" топикстартеру следовало бы применить к пунктам 1-2 и 3-4 голосовалки )))

 

Фолдинг кода конечно нужен, но не в тулсах, а в дефайнах(кастомный: #region, #endregion).

Раз уж mql5 косит под C#, предлагаю сделать фолдинг как в C#.

 

Конечно нужна возможность свернуть часть кода. Когда текст пгм большой, его сложно читать, даже если он написан лично тобой. А если часть кода можно свернуть, спрятать от своих глаз, то в этом коде легче разбираться. Те программисты, которые работали в Visual Studio и попробовали фолдинг кода, переходя к другой системе программирования испытывают дискомфорт, если этого фолдинга нет.

[Удален]  

Написал же Ренат в теме другой что пока что нет.. сейчас воды опять натечет на 100 страниц.. простое и удобное (реально удобное) решение в дополнение к стандартному эдитору, устанавливается и настраивается за 5 минут:

https://www.mql5.com/ru/forum/221763/page9#comment_6180802

Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты
  • 2017.12.09
  • www.mql5.com
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты 6 декабря 2017 года будет выпущена обновленная верс...
 

Я уже давно стараюсь писать код так, чтобы один модуль вмещался на один экран. Таким образом, "сворачиваемость" кода у меня - "автомтаическая", дополнительно - не требуется.

Но, иногда бывают случаи, когда код растягивается сильно - и там, скорее всего, было бы хорошо иметь возможность "сворачивания".

[Удален]  
Vladimir Pastushak:
  • 35% Да
    (17)
  • 29% Да очень нужна
    (14)
  • 12% Нет
    (6)
  • 10% Ни в коем случае
    (5)
  • 14% Узнать результат.
    (7)

если это будет дополнительная функция, которая будет включаться в настройках редактора. если по дэфолту - новичкам будет мешать.

[Удален]  

а оно автоматически делает все функции сворачиваемыми? или нужно выделить кусок кода, кажать какую-то кнопачку, и тогда она свернет этот кусок кода?)

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