Нужна ли Вам сворачиваемость (фолдинг) кода ? Читайте первый пост перед голосованием... - страница 4

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Обязательно нужна... Как могут обходиться без сворачивания кода такие писаки как автор этого кода...

     if ((f_LastCloseTime()<iTime(NULL,PERIOD_D1,0) && OrdersTotal()<(int)AccountInfoInteger(ACCOUNT_LIMIT_ORDERS) && (MarketInfo(NULL,MODE_MARGINREQUIRED)*iLots<AccountFreeMargin())))// && Testing_mode==false))// || (Testing_mode==true)
         // &&  f_LastOpenTime()<iTime(NULL,PERIOD_D1,0)
       {
      if(Testing_mode==false && MaximumOrders>0 && signal==OP_BUY && CountOrdersBuy==0 && DayOfWeek()<5 && iMACD(NULL,0,21,PRICE_CLOSE,1)>50)       
         {
         resu=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,iLots,Ask,0,0,0,iComment,Magic,0,CLR_NONE);
         if(resu)
         {
            return(0);
         }
         }
        if (Testing_mode==true && MaximumOrders>0 && CountOrdersBuy==0 && iRSI(NULL,0,21,PRICE_CLOSE,1)>50)  
         {
         resu=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,iLots,Ask,0,0,0,iComment,Magic,0,CLR_NONE);
         if(resu)
         {
            return(0);
         }
         }
      if(Testing_mode==false && MaximumOrders>0 && signal==OP_SELL && CountOrdersSell==0 && DayOfWeek()<5 && iRSI(NULL,0,21,PRICE_CLOSE,1)<50)
         {
         resu=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,iLots,Bid,0,0,0,iComment,Magic,0,CLR_NONE);
         if(resu)
         {
            return(0);
         }
         }
       if (MaximumOrders>0 && Testing_mode==true && CountOrdersSell==0)// && iRSI(NULL,0,21,PRICE_CLOSE,1)<50) 
         {
         resu=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,iLots,Bid,0,0,0,iComment,Magic,0,CLR_NONE);
         if(resu)
         {
            return(0);
         }
         }

      if( Testing_mode==false && CountOrdersBuy<(MaximumOrders/2) && PriceBuyDn>0 && Ask<=PriceBuyDn-Distance*Point)// && signal!=OP_SELL)
         {
         resu=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,iLots,Ask,0,0,0,iComment,Magic,0,CLR_NONE);
         if(resu)
         {
            return(0);
         }
         }
       if( Testing_mode==true && CountOrdersBuy<(MaximumOrders/2) && PriceBuyDn>0 && Ask<=PriceBuyDn-Distance*Point)// /*&& iRSI(NULL,0,21,PRICE_CLOSE,1)>50*/) 
         {
         resu=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,iLots,Ask,0,0,0,iComment,Magic,0,CLR_NONE);
         if(resu)
         {
            return(0);
         }
         }
      if( Testing_mode==false && CountOrdersSell<(MaximumOrders/2) && PriceSellUp>0 && Bid>=PriceSellUp+Distance*Point)// && signal!=OP_BUY)
      {
         resu=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,iLots,Bid,0,0,0,iComment,Magic,0,CLR_NONE);
         if(resu)
         {
            return(0);
         }
      }
      if( Testing_mode==true && CountOrdersBuy<(MaximumOrders/2) && PriceSellUp>0 && Bid>=PriceSellUp+Distance*Point) /*&& iRSI(NULL,0,21,PRICE_CLOSE,1)<50*/ 
      {
         resu=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,iLots,Bid,0,0,0,iComment,Magic,0,CLR_NONE);
         if(resu)
         {
            return(0);
         }
      }      
   }
   }
[Удален]  

можно подключить систему контроля версий, например git

Для mt5 уже почти не актуально т.к. появились shared projects

 
Maxim Dmitrievsky:

можно подключить систему контроля версий, например git

Для mt5 уже почти не актуально т.к. появились shared projects


Я так и не понял как настроить редактор висуал что бы в нем полноценно работать.

Может Вы сделаете видео урок, как подключить компилятор, как подключить интелленс логи и прочее...

[Удален]  
Vladimir Pastushak:

Я так и не понял как настроить редактор висуал что бы в нем полноценно работать.

Может Вы сделаете видео урок, как подключить компилятор, как подключить интелленс логи и прочее...


intellisence Никак не подключить, нет интеграции с metaeditor, автоподставнока будет отображать только уже существующие переменные в коде

если такое устраивает то могу записать видос как юзать компилятор

 
Maxim Dmitrievsky:

intellisence Никак не подключить, нет интеграции с metaeditor, автоподставнока будет отображать только уже существующие переменные в коде

если такое устраивает то могу записать видос как юзать компилятор


Я могу предложить решение с интеленсом, да запишите видео, только пишите как для первокласника.

С интеленсом - можно весь список функций вывести в файл закоментировать. По идее должно работать.

[Удален]  
Vladimir Pastushak:

Я могу предложить решение с интеленсом, да запишите видео, только пишите как для первокласника.

С интеленсом - можно весь список функций вывести в файл закоментировать. По идее должно работать.



 
Maxim Dmitrievsky:


Скачать видео


Благодарю, смотрю

[Удален]  
Vladimir Pastushak:

Благодарю, смотрю


там у меня небольшой тротлинг на 6-й минуте произошел, вечер голова не варит )

 

интелленс, пример, только надо хорошо поработать

[Удален]  
Vladimir Pastushak:

интелленс, пример, только надо хорошо поработать


что сделали? стандартные функции все равно не будут отображаться

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