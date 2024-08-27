Нужна ли Вам сворачиваемость (фолдинг) кода ? Читайте первый пост перед голосованием... - страница 4
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Обязательно нужна... Как могут обходиться без сворачивания кода такие писаки как автор этого кода...
можно подключить систему контроля версий, например git
Для mt5 уже почти не актуально т.к. появились shared projects
можно подключить систему контроля версий, например git
Для mt5 уже почти не актуально т.к. появились shared projects
Я так и не понял как настроить редактор висуал что бы в нем полноценно работать.
Может Вы сделаете видео урок, как подключить компилятор, как подключить интелленс логи и прочее...
Я так и не понял как настроить редактор висуал что бы в нем полноценно работать.
Может Вы сделаете видео урок, как подключить компилятор, как подключить интелленс логи и прочее...
intellisence Никак не подключить, нет интеграции с metaeditor, автоподставнока будет отображать только уже существующие переменные в коде
если такое устраивает то могу записать видос как юзать компилятор
intellisence Никак не подключить, нет интеграции с metaeditor, автоподставнока будет отображать только уже существующие переменные в коде
если такое устраивает то могу записать видос как юзать компилятор
Я могу предложить решение с интеленсом, да запишите видео, только пишите как для первокласника.
С интеленсом - можно весь список функций вывести в файл закоментировать. По идее должно работать.
Я могу предложить решение с интеленсом, да запишите видео, только пишите как для первокласника.
С интеленсом - можно весь список функций вывести в файл закоментировать. По идее должно работать.
Благодарю, смотрю
Благодарю, смотрю
там у меня небольшой тротлинг на 6-й минуте произошел, вечер голова не варит )
интелленс, пример, только надо хорошо поработать
интелленс, пример, только надо хорошо поработать
что сделали? стандартные функции все равно не будут отображаться