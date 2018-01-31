Моё недовольство к тестеру стратегий. к разрабочикам MQL - страница 4
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при создании проекта и выборе мт 4 файл создается с раширение mq5.
При работе с проектами надо в хранилище хранить все, звуки, картинки, тхт и csv файлы а так же set файлы. Сейчас можно только бмп. я понимаю что тогда за часы может быть залито много памяти на сервера и будет лишняя нагрузка, но это очень надо!)
Можете эти типы файлов тоже сохранять.
Ограничений прямых нет.
Можете эти типы файлов тоже сохранять.
EX5 включенные ресурсы не жмет. Из-за этого несколько небольших по картинке БМП-ресурсов делают исполняемый файл на многие мегабайты.
А если вместо bmp использовать png?
И я не думаю, что МТ держит в памяти все ресурсы исполняемого файла.
Хотя подождите ка... Вопрос интересный, ибо жрет 5-рка памяти приличненько...
EX5 включенные ресурсы не жмет. Из-за этого несколько небольших по картинке БМП-ресурсов делают исполняемый файл на многие мегабайты.
Конечно жмет и жал всегда. Об этом в документации явно написано с самого начала.
Пример:
Если файл my.bmp на 11 мб пустой, то ex5 файл получается 68 кб. Если убрать ресурс, то файл будет 7 кб.
У нас используется быстрый LZSS алгоритм сжатия, который очень хорошо жмет большинство файлов (картинки, wav, тексты итд).
Конечно жмет и жал всегда.
Пример:
Если файл my.bmp на 11 мб пустой, то ex5 файл получается 68 кб. Если убрать ресурс, то файл будет 7 кб.
У нас используется быстрый LZSS алгоритм сжатия, который очень хорошо жмет большинство файлов (картинки, wav, тексты итд).
Файлы в формате BMP и WAV перед включением в исполняемый EX5 файл автоматически сжимаются. Это означает, что использование ресурсов не только позволяет создавать полноценные программы на MQL5, но и уменьшает общий размер требуемых терминалу файлов при использовании графики и звука по сравнению с обычным способом написания mql5-программ.
Размер файла ресурса не может быть больше 128 Mb.
Странно, у меня по несколько мегабайт EX5-получается. Ровно столько, сколько BMP-файлы занимают.
Для формульных синтетиков можно использовать CopyTicks к интервалам, которые были ДО создания символа и помещения его в Обзор рынка?
Можете эти типы файлов тоже сохранять.
Ограничений прямых нет.
Звук не видит метаедитор csv и txt видит но отправить в сторадж нельзя.
Для того, чтобы торговать формульные синтетики, как обычные символы, нужно уметь их парсить.
Парсинг этих формул полностью ложится на MQL-программера?
Можно написать библиотеку, которая будет торговать правильно заданный формульный синтетик, как обычный. Маркет-ордера только.
Тогда треугольный арбитраж, например, будет писаться в несколько строк.
Звук не видит метаедитор csv и txt видит но отправить в сторадж нельзя.
В сторадж любые файлы подряд автоматически не добавляются.
На нужных файлах дайте команду "Add file or folder". Чтобы увидеть все файлы в каталогах, а не только стандартные, включите в контекстном меню режим "Show all files".