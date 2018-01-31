Моё недовольство к тестеру стратегий. к разрабочикам MQL
Изучите MQL и напишите программу для сохранения истории тиков в том виде, как Вам нужно.
Скорее всего в код-базе можно найти уже готовый копировщик тиков.
Изучите MQL и напишите программу для сохранения истории тиков в том виде, как Вам нужно.
Скорее всего в код-базе можно найти уже готовый копировщик тиков.
Да я писал как-то, сейчас найду
Для пятеры https://www.mql5.com/ru/code/18046
Для четверы https://www.mql5.com/ru/code/18047
Для шестеры https://www.mql5.com/ru/code/
- голосов: 18
- 2017.07.06
- Alexey Volchanskiy
- www.mql5.com
Терминал-то какой?
мт4 конечно-же)
мт4 конечно-же)
меня тоже терзают смутные сомнения )) но раз человек не просит, а требует (цитата "С вязи с этим я требую чтоб Дали возможность"), то надо четко указывать ТЗ
а то разработчики и так в запаре, новый билд пилят, им некогда гадать, что требует Черный Властелин ))
у меня сразу возникло сильное подозрение, что этот пост - пятничный розыгрыш ))))
Если я не ошибаюсь, то в МТ5 тестер на реальных тиках, где bid/ask реальные?
Ренат, пользуясь случаем, спрошу, раз Вы тут. Сервисы в новом билде будут или пока отложено?
у меня сразу возникло сильное подозрение, что этот пост - пятничный розыгрыш ))))
да 100 пудов
)
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Моё недовольство к тестеру стратегий.
Дело в том что после изучение в доскональности работы тестера стратегий я пришол к выводу.
Что более 70% информации мы не получаем для тестирования наших стратегий.
Во первых много котировок теряютса по разным не понятным пречинам которые падают или на брокера или на подлключение.
Но это это только 20% проблем которые можно решить пополнением хоть и не точным с некоторых источников.
Но остаётса 50% информации которые мы не получаем для работы. и это моё самое огромное недовольство.
Это тики по АСК.
(Для не знаюших)
Все составлинные тики которые мы имеем по истории это только тики по биду. Что уже как не как а уменьшает информацию как минимум 50% ЕСЛИ Тики бида и аск совподают. Но могу удевить некоторых тики бида и аска не когда не совпадают а если и совпадают то очень редко!
(Продолжение)
Составленные мной простые програмы аналетического понимания показали что рынок очень сильно сказываетса на тиках аск и бид.
Но вот беда. В тестере я не как не смог найти настройки где мне позволяет использовать и аск и бид для тестера.
Меня не интересует вопрос по затратам Компютера или времени для тестирования меня больше волнует что у меня нет АСК тиков.
С вязи с этим я требую чтоб Дали возможность использовать при тестере стратегий информацию про АСК.
Во первых чтоб сама програма могла считывать с истории АСК. И наносить на график для корректого тестирования.
Также чтоб дали возможность сохранять все тики по истории как бида так и АСК.