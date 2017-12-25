Подскажите про массивы - страница 3
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Не нужно выкусывать фразу из контекста. Я давал четко ответ про функцию ArrayCopy: при использовании ArrayCopy нельзя копировать массив сам в себя, так как результат такого копированиях будет неопределённый.
Кривыми руками ничего делать нельзя.
Проверяйте прежде чем такое говорить.
Можете в отладчике посмотреть значения, а можете добавить распечатку или комментарий графика.
Я только учусь и на массивах попал в засаду: пытаюсь написать скрипт в котором массив данных будет перезаписываться. Например, 10 индексов, 0-9, допустим даты с 1 по 10 января, как 11 числа удалить данные за 1 января и вписать данные за 11, т.е. перезаписать в массив данные со 2 по 11 января, затем с 3 по 12 и т.д.?
Усложним задачку). У нас не 10 индексов а очень много, например 1000000, что операция сдвига получилась очень медленная, а вызывать её надо часто. Как реализовать такой же функционал, не копируя все данные массива?
Если массив не многомерный и не статический, вот ещё вариант сдвига.Таким образом, нулевой индекс массива станет последним, затем убавим размерность, в этот момент последний элемент массива будет удалён, вернём направление индексации в прежнее состояние. Теперь последний элемент массива(который совсем недавно был предпоследним, а до этого первым) станет нулевым.
НО!!! Прежде чем говорить о скорости выполнения ArrayCopy надо-бы проверить несколько раз.
Код написан "на коленке" так-что если есть ошибки, не обессудьте... не проверял.
ArrayCopy - по условию 1000000 значений, копировать будет долго...
А вместо предположений проверить было трудно? Или мама не разрешила?
Результат
Тип datetime как и int занимают 4 байта памяти. Итого 4000000 байт или 4000000/1024=3906,25 килобайт или 3,8 мегабайт.
Это экзамен? Я должен был выложить готовый полный код или просто дать направление мысли?
Если тут всё просто зачем задавать вопросы?
Тип datetime как и int занимают 4 байта памяти.
8 байт. int - 4 байта.
8 байт. int - 4 байта.
Мало, мало ошибка давал. Вместо "ура" "караул" кричал...
А вместо предположений проверить было трудно? Или мама не разрешила?
Результат
Тип datetime как и int занимают 4 байта памяти. Итого 4000000 байт или 4000000/1024=3906,25 килобайт или 3,8 мегабайт.
Это экзамен? Я должен был выложить готовый полный код или просто дать направление мысли?
Если тут всё просто зачем задавать вопросы?
Да, экзамен, не обязательный.
Ну, раз экзамен, тогда напряжение измеряется напряжометром.