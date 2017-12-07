Что случится с Bitcoin - страница 4
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Там речь идет о втором пришествии. 2011 г. Когда там первая вторая фаза... до второй не дошли... когда деньги закидывали по картам через десятников с накруткой снимали... там были мавры. Речь о билетах ммм воовще не идет. Так что здесь все гуд. Там не внутри росс рынок. Там уже подключалась и всякая заграница... но не успела в полном объеме... :-)
вторая была жалким повтором первой, только полный дебил мог купиться
видно, мавроди совсем было нечего кушать
лопнет
здесь, видимо, мало кто помнит, забыли или не знали, как было с доткомами...
А что с ними было ?
Ну взлетели, потом упали, и стабилизировались - никто не исчез, работают, хотя, конечно, не на том уровне, что было...
Тоже самое и с битком будет... Взлетит, упадет, и стабилизируется...
А что с ними было ?
Ну взлетели, потом упали, и стабилизировались - никто не исчез, работают, хотя, конечно, не на том уровне, что было...
Тоже самое и с битком будет... Взлетит, упадет, и стабилизируется...
В смысле, второй раз чтоли?
Был выше 10-ки один раз и харэ
Максим, сколько годков-то? Мавроди наверное не застал? 1994 год, какая в топку биржа.
А что если придумать свою валюту, тоже с ограниченным количеством, например, я бы хотел продавать людям цифры. Возьмем, к примеру, все диапазоны значений инта, и какую-либо комбинацию битов закрепляем за покупателем или покупателями.
Отличный стартап получится!
А что если придумать свою валюту, тоже с ограниченным количеством, например, я бы хотел продавать людям цифры. Возьмем, к примеру, все диапазоны значений инта, и какую-либо комбинацию битов закрепляем за покупателем или покупателями.
Отличный стартап получится!
Достаточно мне годков было, чтобы я соображал. Тогда помню много всяких пирамид появилось, не только ммм, но они быстрее сдулись были менее популярны.
Эт точно. Помню, у меня двоюродные братишки вложили в одну пирамидку, пришли деньги получать. Им говорят, вот ваши с процентами, но предлагаем вложить еще раз, под большие. Они мне звонят, спрашивают, - у нас деньги на руках, вот такое предлагают, что делать?
Говорю, бегите оттуда и не возвращайтесь!!!
Уговорили молодых лохов, через неделю фирма съехала.
Курс биткойна определяется как капитализация деленная на количество монет в системе. Количество монет константа, т.е. не меняется со временем - это свойство биткойна. Следовательно курс полностью определяется капитализацией - при капитализации около 85 млрд.$, он был около 5 К$ за биток, при капитализации порядка 170 млрд. $ - около 10К $/B. Если капитализация достигнет 340 млрд. - то биткойн будет стоить 20К$/В, а при капитализации чуть больше пол-триллиона $, курс станет 30К/В.
Успех биткойна основан на внедрении технологии блокчейна. По сути это адаптация к виртуальной реальности известной средневековой логической задачи о византийских генералах. В 60-90 годах прошлого века в моде были всякие настольные игры в т.ч. на экономические мотивы. Вполне возможно, что даже в какой-нибудь стране, была настольная игра на основе задачи византийских генералов , а будущий создатель блокчейна, ребенком мог в нее играть. Став взрослым он просто адаптировал игру к новой реальности.
В любом случае применение технологии блокчейна гораздо шире, чем основа для криптовалют, и ее всевозможное использование будет нарастать лавинообразно. А вместе с этим процессом будет расти и суммарный объем капитализации криптовалют. Конечно доля биткойна среди всех криптовалют будет постепенно уменьшаться, если сейчас он порядка 50%, то в течении ближайших 10 лет, его доля может сократится до 25%. Но при этом общая капитализация всех криптовалют за те же 10 лет скорее всего вырастет до нескольких триллионов, допустим до двух, следовательно курс битка в течении ближайших 10 лет будет дрейфовать к 30К $/В.
Вообще наверное более правильно делать опрос - что случится с традиционными валютами, например долларом после появления криптовалют. Есть такая интересная книга - Частные деньги, нобелевского лауреата по экономике, в которой он еще в середине прошлого века предлагал вводить множество частных денег чтобы они конкурировали между собой и в результате оставались бы самые лучшие. Тогда эта идея казалась утопией, а сейчас после всеобщей интернетизации и изобретения блокчейна - его идеии сами собой пробились к жизни. И может доля традиционных валют со временем будет сокращаться.
Курс биткойна определяется как капитализация деленная на количество монет в системе. Количество монет константа, т.е. не меняется со временем - это свойство биткойна. Следовательно курс полностью определяется капитализацией - при капитализации около 85 млрд.$, он был около 5 К$ за биток, при капитализации порядка 170 млрд. $ - около 10К $/B. Если капитализация достигнет 340 млрд. - то биткойн будет стоить 20К$/В, а при капитализации чуть больше пол-триллиона $, курс станет 30К/В.
Успех биткойна основан на внедрении технологии блокчейна. По сути это адаптация к виртуальной реальности известной средневековой логической задачи о византийских генералах. В 60-90 годах прошлого века в моде были всякие настольные игры в т.ч. на экономические мотивы. Вполне возможно, что даже в какой-нибудь стране, была настольная игра на основе задачи византийских генералов , а будущий создатель блокчейна, ребенком мог в нее играть. Став взрослым он просто адаптировал игру к новой реальности.
В любом случае применение технологии блокчейна гораздо шире чем основа для криптовалют, и ее всевозможное использование будет нарастать лавинообразно. А вместе с этим процессом будет расти и суммарный объем капитализации криптовалют. Конечно доля биткойна среди всех криптовалют будет постепенно уменьшаться, если сейчас он порядка 50%, то в течении ближайших 10 лет, его доля может сократится до 25%. Но при этом общая капитализация всех криптовалют за те же 10 лет скорее всего вырастет до нескольких триллионов, допустим до двух, следовательно курс битка в течении ближайших 10 лет будет дрейфовать к 30К $/В.
Вообще наверное более правильно делать опрос - что случится с традиционными валютами, например долларом после появления криптовалют. Есть такая интересная книга - Частные деньги, нобелевского лауреата по экономике, в которой он еще в середине прошлого века предлагал вводить множество частных денег чтобы они конкурировали между собой и в результате оставались бы самые лучшие. Тогда эта идея казалась утопией, а сейчас после всеобщей интернетизации и изобретения блокчейна - его идеии сами собой пробились к жизни.
Совершенно верно
О количестве криптовалют можно посмотреть здесь, и кое что о них почитать, их разных почти 1000. Но не все можно майнить, а лишь некоторые
Что это за график? Есть на него ссылка, где он крупнее?
Это график зависимости курса биткоин от времени с февраля по ноябрь 2017 года, рассчитанный с помощью УРМ https://www.mql5.com/ru/articles/250 . Вот, где он крупнее:
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