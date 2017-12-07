Что случится с Bitcoin - страница 4

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Roman Shiredchenko:
Там речь идет о втором пришествии. 2011 г. Когда там первая вторая фаза... до второй не дошли... когда деньги закидывали по картам через десятников с накруткой снимали... там были мавры. Речь о билетах ммм воовще не идет. Так что здесь все гуд. Там не внутри росс рынок. Там уже подключалась и всякая заграница... но не успела в полном объеме... :-)

вторая была жалким повтором первой, только полный дебил мог купиться

видно, мавроди совсем было нечего кушать

 
Олег avtomat:

лопнет

здесь, видимо, мало кто помнит, забыли или не знали, как было с доткомами...

А что с ними было ?

Ну взлетели, потом упали, и стабилизировались - никто не исчез, работают, хотя, конечно, не на том уровне, что было...

Тоже самое и с битком будет... Взлетит, упадет, и стабилизируется...

 
George Merts:

А что с ними было ?

Ну взлетели, потом упали, и стабилизировались - никто не исчез, работают, хотя, конечно, не на том уровне, что было...

Тоже самое и с битком будет... Взлетит, упадет, и стабилизируется...

В смысле, второй раз чтоли?

Был выше 10-ки один раз и харэ

 
Alexey Volchanskiy:

Максим, сколько годков-то? Мавроди наверное не застал? 1994 год, какая в топку биржа.

Достаточно мне годков было, чтобы я соображал. Тогда помню много всяких пирамид появилось, не только ммм, но они быстрее сдулись были менее популярны. 
 

А что если придумать свою валюту, тоже с ограниченным количеством, например, я бы хотел продавать людям цифры. Возьмем, к примеру, все диапазоны значений инта, и какую-либо комбинацию битов закрепляем за покупателем или покупателями.

Отличный стартап получится!

 
Stanislav Aksenov:

А что если придумать свою валюту, тоже с ограниченным количеством, например, я бы хотел продавать людям цифры. Возьмем, к примеру, все диапазоны значений инта, и какую-либо комбинацию битов закрепляем за покупателем или покупателями.

Отличный стартап получится!

Нужна фишка, которая зацепит определенный круг людей, которые начнут возиться с этим. Чем будет интересна ваша валюта? В чем ключевая особенность?
 
Maxim Romanov:
Достаточно мне годков было, чтобы я соображал. Тогда помню много всяких пирамид появилось, не только ммм, но они быстрее сдулись были менее популярны. 

Эт точно. Помню, у меня двоюродные братишки вложили в одну пирамидку, пришли деньги получать. Им говорят, вот ваши с процентами, но предлагаем вложить еще раз, под большие. Они мне звонят, спрашивают, - у нас деньги на руках, вот такое предлагают, что делать?

Говорю, бегите оттуда и не возвращайтесь!!!

Уговорили молодых лохов, через неделю фирма съехала.

 

Курс биткойна определяется как капитализация деленная на количество монет в системе. Количество монет константа, т.е. не меняется со временем - это свойство биткойна. Следовательно курс полностью определяется капитализацией - при капитализации около 85 млрд.$, он был около 5 К$ за биток, при капитализации порядка 170 млрд. $ - около 10К $/B.  Если капитализация достигнет 340 млрд. - то биткойн будет стоить 20К$/В, а при капитализации чуть больше пол-триллиона $, курс станет 30К/В. 

Успех биткойна основан на внедрении технологии блокчейна. По сути это адаптация к виртуальной реальности известной средневековой логической задачи о византийских генералах.  В 60-90 годах прошлого века в моде были всякие настольные игры в т.ч. на экономические мотивы. Вполне возможно, что даже в какой-нибудь стране, была настольная игра на основе задачи византийских генералов , а будущий создатель блокчейна, ребенком мог в нее играть. Став взрослым он просто адаптировал игру к новой реальности.

В любом случае применение технологии блокчейна гораздо шире, чем основа для криптовалют, и ее всевозможное использование будет нарастать лавинообразно. А вместе с этим процессом будет расти и суммарный объем капитализации криптовалют.  Конечно доля биткойна среди всех криптовалют будет постепенно уменьшаться, если сейчас он порядка 50%, то в течении ближайших 10 лет, его доля может сократится до 25%. Но при этом общая капитализация всех криптовалют за те же 10 лет скорее всего вырастет до нескольких триллионов, допустим до двух, следовательно курс битка в течении ближайших 10 лет будет дрейфовать к 30К $/В. 

Вообще наверное более правильно делать опрос - что случится с традиционными валютами, например долларом после появления криптовалют. Есть такая интересная книга - Частные деньги, нобелевского лауреата по экономике, в которой он еще в середине прошлого века предлагал вводить множество частных денег чтобы они конкурировали между собой и в результате оставались бы самые лучшие. Тогда эта идея казалась утопией, а сейчас после всеобщей интернетизации и изобретения блокчейна  - его идеии сами собой пробились к жизни. И может доля традиционных валют со временем будет сокращаться.

 
sibirqk:

Курс биткойна определяется как капитализация деленная на количество монет в системе. Количество монет константа, т.е. не меняется со временем - это свойство биткойна. Следовательно курс полностью определяется капитализацией - при капитализации около 85 млрд.$, он был около 5 К$ за биток, при капитализации порядка 170 млрд. $ - около 10К $/B.  Если капитализация достигнет 340 млрд. - то биткойн будет стоить 20К$/В, а при капитализации чуть больше пол-триллиона $, курс станет 30К/В. 

Успех биткойна основан на внедрении технологии блокчейна. По сути это адаптация к виртуальной реальности известной средневековой логической задачи о византийских генералах.  В 60-90 годах прошлого века в моде были всякие настольные игры в т.ч. на экономические мотивы. Вполне возможно, что даже в какой-нибудь стране, была настольная игра на основе задачи византийских генералов , а будущий создатель блокчейна, ребенком мог в нее играть. Став взрослым он просто адаптировал игру к новой реальности.

В любом случае применение технологии блокчейна гораздо шире чем основа для криптовалют, и ее всевозможное использование будет нарастать лавинообразно. А вместе с этим процессом будет расти и суммарный объем капитализации криптовалют.  Конечно доля биткойна среди всех криптовалют будет постепенно уменьшаться, если сейчас он порядка 50%, то в течении ближайших 10 лет, его доля может сократится до 25%. Но при этом общая капитализация всех криптовалют за те же 10 лет скорее всего вырастет до нескольких триллионов, допустим до двух, следовательно курс битка в течении ближайших 10 лет будет дрейфовать к 30К $/В. 

Вообще наверное более правильно делать опрос - что случится с традиционными валютами, например долларом после появления криптовалют. Есть такая интересная книга - Частные деньги, нобелевского лауреата по экономике, в которой он еще в середине прошлого века предлагал вводить множество частных денег чтобы они конкурировали между собой и в результате оставались бы самые лучшие. Тогда эта идея казалась утопией, а сейчас после всеобщей интернетизации и изобретения блокчейна  - его идеии сами собой пробились к жизни.

Совершенно верно


О количестве криптовалют можно посмотреть здесь, и кое что о них почитать, их разных почти 1000. Но не все можно майнить, а лишь некоторые

 
Sergey Vradiy:

Что это за график? Есть на него ссылка, где он крупнее?

Это график зависимости курса биткоин от времени с февраля по ноябрь 2017 года, рассчитанный с помощью УРМ https://www.mql5.com/ru/articles/250 . Вот, где он крупнее:


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Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены
Универсальная регрессионная модель для прогнозирования рыночной цены
  • 2011.02.07
  • Yousufkhodja Sultonov
  • www.mql5.com
к. т. н., доцент кафедры Экономики и предпринимательства  Института Экономики и Торговли Таджикского государственного университета коммерции ( ИЭиТ ТГУК )  УДК 330.115 Введение Рыночная цена складывается в результате устойчивого равновесия между спросом и предложением, которые, в свою очередь, зависят от множества экономических, политических и...
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