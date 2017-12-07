Что случится с Bitcoin
- FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015(продолжение)
- [Архив!] FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия (Эпизод № 21: январь 2013) Продолжение следует...
- Судьба мировых валют в связи с кончиной доллара.
По ежемесячным котировкам с февраля 2017 года по ноябрь, когда бикоин стоил ещё 6417 $:
- 73% Мыльный пузырь, который рано или поздно лопнет (8)
- 18% Надежная валюта (2)
- 9% Выдуманная валюта, чтобы взорвать рынок (1)
Не хватает вариантов. Может случиться все что угодно, никто не знает. Но думаю, его или запретят или возьмут под контроль со временем. Скорее всего продолжит расти. Вероятно это будущее, но со временем, как и интернет из анархии превратится в регулируемое сообщество
Не хватает вариантов. Может случиться все что угодно, никто не знает. Но думаю, его или запретят или возьмут под контроль со временем. Скорее всего продолжит расти. Вероятно это будущее, но со временем, как и интернет из анархии превратится в регулируемое сообщество
Это тщательно продуманный план коллапса мировой финансовой системы.
Вы не правы, коллега...
Все идет по плану:
1. интернет,
2. сотовые телефоны,
3. платежи и покупки через сеть,
4. он-лайн банкинг,
5. индивидуальные чипы,
6. и , наконец, цифровая валюта...
Я уже молчу о "БОЛЬШОМ БРАТЕ", который отслеживает все события в жизни КАЖДОГО человека...
Логично получается?...
Развитие системы в действии!
Почему всегда любой успех или крах сопровождается спетнями о "вселенском заговоре"? Почему никто даже не хочет предположить что (в нашем случае Биткоин) может быть просто результатом плодотворной работы какого-либо человека (группы человеков))) который(е), пока мы здесь усердно ищем "грааль" форекса, придумали простой, но эфективный способ заработка? И все попытки предсказать что, как и почему - это всего лишь ничем не обусловленые домыслы наших с Вами умов! Как-то так))
Почему всегда любой успех или крах сопровождается спетнями о "вселенском заговоре"? Почему никто даже не хочет предположить что (в нашем случае Биткоин) может быть просто результатом плодотворной работы какого-либо человека (группы человеков))) который(е), пока мы здесь усердно ищем "грааль" форекса, придумали простой, но эфективный способ заработка? И все попытки предсказать что, как и почему - это всего лишь ничем не обусловленые домыслы наших с Вами умов! Как-то так))
Включите мозги и оцените ВСЮ систему в ЦЕЛОМ... Причем здесь заговор? Речь идет о ПЛАНОМЕРНОМ выполнении долгосрочного плана... То, что Вы увидели маленькую часть этого плана и ее восторгаетесь, так ведь так и было задумано...
P.S. Очень хорошо , что до выполнения этого плана в полном объеме я не доживу...
Включите мозги и оцените ВСЮ систему в ЦЕЛОМ... Причем здесь заговор? Речь идет о ПЛАНОМЕРНОМ выполнении долгосрочного плана... То, что Вы увидели маленькую часть этого плана и ее восторгаетесь, так ведь так и было задумано...
P.S. Очень хорошо , что до выполнения этого плана в полном объеме я не доживу...
Ok
Включите мозги и оцените ВСЮ систему в ЦЕЛОМ... Причем здесь заговор? Речь идет о ПЛАНОМЕРНОМ выполнении долгосрочного плана... То, что Вы увидели маленькую часть этого плана и ее восторгаетесь, так ведь так и было задумано...
P.S. Очень хорошо , что до выполнения этого плана в полном объеме я не доживу...
Глупый опрос - вариантов мало.
По мне - график прогноза в общем-то верный. Биткоин рано или поздно "перегреется" и рухнет, думаю, ниже $1К за биток. После чего - опять пойдет в рост и остановится на какой-то средней цене, после чего займет свое место среди прочих, не больно-то удобных валют (в первую очередь из-за невысокой скорости транзакций).
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