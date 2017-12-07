Что случится с Bitcoin - страница 3
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А прикинь, сидит сейчас Мавроди и локти кусает, - во я лошок-то со своим МММ )
Да дай Бог, чтобы это не исполнилось!!!... Ну порассуждали в теме о биткоине, и ладно...
По сути это то-же самое, что и мавроди делал. Он же тоже хотел заменить все деньги мира своими маврами. Биткоин таже самая пирамида, что ммм, только чуть по другому
Маврики не торговались на мировой бирже в виде фьючерсов. Чувствуете разницу?
Маврики не торговались на мировой бирже в виде фьючерсов. Чувствуете разницу?
Маврики не торговались на мировой бирже в виде фьючерсов. Чувствуете разницу?
Только потому, что это был внутренний российский продукт и время было не то. В 1994 г. в России не было никакого интернета )))
Кстати, Яндекс отжег! Поискал Мавроди, чтобы год уточнить. Смотрим внизу, "Смотри также" )))
Вот в этом он и ошибся
Максим, сколько годков-то? Мавроди наверное не застал? 1994 год, какая в топку биржа.
лопнет
здесь, видимо, мало кто помнит, забыли или не знали, как было с доткомами...
По ежемесячным котировкам с февраля 2017 года по ноябрь, когда бикоин стоил ещё 6417 $:
Что это за график? Есть на него ссылка, где он крупнее?
Дело вообще не в биткоин конкретно, а в том, что происходит надувание пузырей на всех рынках. Эти пузыри не имеют отношения к спросу и предложению. Наличных долларов в мире в сотни раз меньше, чем разнообразных производных, которые не основаны на реальной экономике. То же самое было в 2008 году: ипотечные облигации, фьючерсы на них, фьючерсы на эти фьючерсы и т.д. С криптовалютами точно так же. Например, биткоин раскручивают при помощи криптодоллара, который майнится специально для раскрутки биткоин. Это всё - игра, которая закончится при первых массовых обналичках. Вот тут-то и начнётся коллапс: в мире слишком мало реальных денег для обслуживания уже раздутых пузырей. Если кто-то думает, что цифровые валюты - ценность в себе, то огорчу: наркодилерам они не интересны, для них это всего лишь уход от банковского контроля, но наличка им нужна не меньше, чем еда и выпивка.
Максим, сколько годков-то? Мавроди наверное не застал? 1994 год, какая в топку биржа.