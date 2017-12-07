Что случится с Bitcoin - страница 3

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Alexey Volchanskiy:

А прикинь, сидит сейчас Мавроди и локти кусает, - во я лошок-то со своим МММ )

По сути это то-же самое, что и мавроди делал. Он же тоже хотел заменить все деньги мира своими маврами. Биткоин таже самая пирамида, что ммм, только чуть по другому
 
Serqey Nikitin:
Да дай Бог, чтобы это не исполнилось!!!...  Ну порассуждали в теме о биткоине, и ладно...
Так в чем план? А то я не в курсе совсем
 
Maxim Romanov:
По сути это то-же самое, что и мавроди делал. Он же тоже хотел заменить все деньги мира своими маврами. Биткоин таже самая пирамида, что ммм, только чуть по другому

Маврики не торговались на мировой бирже в виде фьючерсов. Чувствуете разницу?

 
Vitaly Muzichenko:

Маврики не торговались на мировой бирже в виде фьючерсов. Чувствуете разницу?

Вот в этом он и ошибся
 
Vitaly Muzichenko:

Маврики не торговались на мировой бирже в виде фьючерсов. Чувствуете разницу?


Только потому, что это был внутренний российский продукт и время было не то. В 1994 г. в России не было никакого интернета )))

Кстати, Яндекс отжег! Поискал Мавроди, чтобы год уточнить. Смотрим внизу, "Смотри также" )))


 
Maxim Romanov:
Вот в этом он и ошибся

Максим, сколько годков-то? Мавроди наверное не застал? 1994 год, какая в топку биржа.

[Удален]  

лопнет

здесь, видимо, мало кто помнит, забыли или не знали, как было с доткомами...

 
Yousufkhodja Sultonov:

По ежемесячным котировкам с февраля 2017 года по ноябрь, когда бикоин стоил ещё 6417 $:



Что это за график? Есть на него ссылка, где он крупнее?

 

Дело вообще не в биткоин конкретно, а в том, что происходит надувание пузырей на всех рынках. Эти пузыри не имеют отношения к спросу и предложению. Наличных долларов в мире в сотни раз меньше, чем разнообразных производных, которые не основаны на реальной экономике. То же самое было в 2008 году: ипотечные облигации, фьючерсы на них, фьючерсы на эти фьючерсы и т.д. С криптовалютами точно так же. Например, биткоин раскручивают при помощи криптодоллара, который майнится специально для раскрутки биткоин. Это всё - игра, которая закончится при первых массовых обналичках. Вот тут-то и начнётся коллапс: в мире слишком мало реальных денег для обслуживания уже раздутых пузырей. Если кто-то думает, что цифровые валюты - ценность в себе, то огорчу: наркодилерам они не интересны, для них это всего лишь уход от банковского контроля, но наличка им нужна не меньше, чем еда и выпивка.

 
Alexey Volchanskiy:

Максим, сколько годков-то? Мавроди наверное не застал? 1994 год, какая в топку биржа.

Там речь идет о втором пришествии. 2011 г. Когда там первая вторая фаза... до второй не дошли... когда деньги закидывали по картам через десятников с накруткой снимали... там были мавры. Речь о билетах ммм воовще не идет. Так что здесь все гуд. Там не внутри росс рынок. Там уже подключалась и всякая заграница... но не успела в полном объеме... :-)
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