Что необходимо Трейдеру для ПРИБЫЛЬНОЙ торговли?
- Наставник по трейдингу - это сложно?
- От теории к практике
- Выше мнение: перспективное направление пары EURUSD...
Стандартный ответ - ЗНАНИЯ!
Но этот ответ такой широкий, то как бы и ни о чем...
Как минимум, копм, депозит, доступ к интернету и наблюдательность. А вообще, все опросы пора переносить в раздел Юмор, идут сплошные повторы с повторными ответами ))
Мне и самому нечего нового дельного спросить. А если и есть, то ответы никак не помогут.
Мне и самому нечего нового дельного спросить. А если и есть, то ответы никак не помогут.
Ну почему так пессимистично?...
Например:
На графике (любом) Трейдеру нужны ТОЛЬКО точки разворота тренда!
При этом, чем продолжительнее расстояние между этими точками, ПОДТВЕРЖДЕННЫМИ индикаторами, тем ПРОЩЕ для Трейдера получить прибыль --
Это может показаться очень простым примером, но тут главное ПРИБЫЛЬ...
При наличии минимальных знаний теханализа - чувство меры и дисциплина.
При наличии минимальных знаний теханализа - чувство меры и дисциплина.
Насчет дисциплины - никто не спорит, она нужна в любой профессии, а не только Трейдеру...
Но "чувство меры" - это как...? очень туманно...
Некоторые считают что 8 мониторов это путь к успеху
В первую очередь опыт и дисциплина.
Ну почему так пессимистично?...
Например:
На графике (любом) Трейдеру нужны ТОЛЬКО точки разворота тренда!
Может быть тогда сразу автоматический стабильный пассивный доход в размере 10 тыс долл в месяц. Остается только зайти и снять деньги.
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