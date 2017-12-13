Что необходимо Трейдеру для ПРИБЫЛЬНОЙ торговли?

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Вопрос не простой... Но варианты с психологией и удачей лучше не озвучивать...
 

Стандартный ответ - ЗНАНИЯ!

Но этот ответ такой широкий, то как бы и ни о чем...

 
Нужна голова, трезвая адекватная, оценивающая риски, понимающая что и когда делать...
 

Как минимум, копм, депозит, доступ к интернету и наблюдательность. А вообще, все опросы пора переносить в раздел Юмор, идут сплошные повторы с повторными ответами ))

Мне и самому нечего нового дельного спросить. А если и есть, то ответы никак не помогут.

 
Alexey Volchanskiy:

Мне и самому нечего нового дельного спросить. А если и есть, то ответы никак не помогут.

Ну почему так пессимистично?...

Например:

На графике (любом) Трейдеру нужны ТОЛЬКО точки разворота тренда!

При этом, чем продолжительнее расстояние между этими точками, ПОДТВЕРЖДЕННЫМИ индикаторами, тем ПРОЩЕ для Трейдера получить прибыль --

Это может показаться очень простым примером, но тут главное ПРИБЫЛЬ...

 

При наличии минимальных знаний теханализа - чувство меры и дисциплина. 

 
Sergey Vradiy:

При наличии минимальных знаний теханализа - чувство меры и дисциплина. 

Насчет дисциплины - никто не спорит, она нужна в любой профессии, а не только Трейдеру...

Но "чувство меры" - это как...?    очень туманно...

[Удален]  

Некоторые считают что 8 мониторов это путь к успеху

 

В первую очередь опыт и дисциплина.

 
Serqey Nikitin:

Ну почему так пессимистично?...

Например:

На графике (любом) Трейдеру нужны ТОЛЬКО точки разворота тренда!



Может быть тогда сразу автоматический стабильный пассивный доход в размере 10 тыс долл в месяц. Остается только зайти и снять деньги.

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