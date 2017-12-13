Что необходимо Трейдеру для ПРИБЫЛЬНОЙ торговли? - страница 3
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Понимаю вас, что можно играть в лотерею, но лотерея очень мало возвращает от вложенного.
Добавлю малёк.
Поэтому сделал вывод, что нужен четкий анализ ситуации на рынке. Без этого никуда.
При чем тут лотерея? Неудачных сделок только 10-20%, изо дня в день, из месяца в месяц. Вы просто не знаете что такое интрадей и как его готовить.))
Кстати, прибыль в интрадее или пипсовке больше, чем в любых других стратегиях. Это, вроде, даже общеизвестно.
Важнее всего унитаз вместо стула, чайник и холодильник рядом
ну и плита сзади
Немного не так, возвращает как раз много от вложенного, но только одному из миллионов. А остальным кукиш.)
Так понял, что это брокер? Или не правильно понял?
При чем тут лотерея? Неудачных сделок только 10-20%, изо дня в день, из месяца в месяц. Вы просто не знаете что такое интрадей и как его готовить.))
Кстати, прибыль в интрадее или пипсовке больше, чем в любых других стратегиях. Это, вроде, даже общеизвестно.
Если вам известна только последняя цена актива то вы так же успешно будете торговать или вам всё таки нужны исторические данные::%;№""%:?
Это важно для понимания сложившейся ситуации в разговоре.
Пример простой, потому что рисуется на истории )
Если вам известна только последняя цена актива то вы так же успешно будете торговать или вам всё таки нужны исторические данные::%;№""%:?
Это важно для понимания сложившейся ситуации в разговоре.
В общем, да, нужны. За небольшой период - 1м за день-два, но это совсем не прогноз, скорее некая статистика. Т.е. я не знаю и не гадаю что будет через 5 мин и далее.
ЗЫ Рынок ФОРТС. С Форексом и его спредом - тут посложнее.
В общем, да, нужны. За небольшой период - 1м за день-два, но это совсем не прогноз, скорее некая статистика. Т.е. я не знаю и не гадаю что будет через 5 мин и далее.
Тогда уже я не понимаю зачем вы смотрите на эти данные?
Алексей, а вы не допускаете того, что используя исторические данные можно создать прогноз поведения цены на будущее?
Мне стало даже интересно. Вы конкретно используете исторические данные для входа в рынок? Или только игра слов.
Да у меня же робот торгует, утром встал в 7 мск, запустил его, сейчас 68 трейдов за день. Исторические - ну я смотрю конечно, что там было раньше на рынке, что его подкорректировать, но в плане паттернов нет. А так на каких-то парах делаю больше загрузку, где-то вообще отрубаю.
Он же работает на частоте 1 сек, про бары и историю ничего даже не знает. На колебания EURUSD, которые начались в 10 мск примерно, заработал немного больше десятки, там депо маленькое, около $150 было утром.
Тогда уже я не понимаю зачем вы смотрите на эти данные?
Так я же сказал - статистика. Мат ожидание, типовые отклонения (девиация), амплитуды колебаний, частоты (длительности). Игра идет на небольших перемещениях цены.
Если найду, тут где-то сделки публиковал.
Если месячный тренд, вниз мне больше нравятся короткие. Если месячный тренд вверх - длинные.)))
Ну, если утром открыл и на работу, то правильно. А у меня лупит туда-сюда, сегодня поставил на 0.01 лота, прибыли небольшие, но пока вот такая статистика за день