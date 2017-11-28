Отправка СМС

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Привет! Подскажите пожалуйста как посредством mql4 отправить смс на телефон? Например, если робот открыл сделку на мобильный должно прийти смс...
 

Найдите сервис, который отправляет смс-ы через REST API - они обычно требуют денег, но тесты могу позволить сделать бесплатно. По документации сервиса отправляйте им запросы через WebRequest.

Были статьи на эту тему - здешний поиск выдает.

 
Stanislav Korotky:

Найдите сервис, который отправляет смс-ы через REST API - они обычно требуют денег, но тесты могу позволить сделать бесплатно. По документации сервиса отправляйте им запросы через WebRequest.

Были статьи на эту тему - здешний поиск выдает.

понял, спасибо! Наверное все таки лучше на Еmail...
[Удален]  
Maksim Neimerik:
понял, спасибо! Наверное все таки лучше на Еmail...

есть почтовые службы e-mail которые перенаправляет письма, в вашем случае у каждого абонента Kyivstar есть привязанный e-mail в формате +380-***-**-**@kyivstar.net туда отправляйте текст с отчетом без проблем. Всё придет на телефон. Все подробности у оператора.

 
Еще вероятно стоит упомянуть, что MQL предоставляет функцию для отправки push-уведомлений на смартфон. Это хоть и не столь универсально, как SMS, но по сути во многих случаях может послужить заменой.
 
Maksim Neimerik:  Например, если робот открыл сделку на мобильный должно прийти смс...
Если требуется только оповещение о торговых операциях, то очень просто в Настройках :

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