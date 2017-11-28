Отправка СМС
- Отсылка уведомления на телефон (СМС)
- Нужно ли реализовать функцию SendSMS() с платной рассылкой сообщений на основе аккаунта MQL5.com?
- Флаги
Найдите сервис, который отправляет смс-ы через REST API - они обычно требуют денег, но тесты могу позволить сделать бесплатно. По документации сервиса отправляйте им запросы через WebRequest.
Были статьи на эту тему - здешний поиск выдает.
Найдите сервис, который отправляет смс-ы через REST API - они обычно требуют денег, но тесты могу позволить сделать бесплатно. По документации сервиса отправляйте им запросы через WebRequest.
Были статьи на эту тему - здешний поиск выдает.
понял, спасибо! Наверное все таки лучше на Еmail...
есть почтовые службы e-mail которые перенаправляет письма, в вашем случае у каждого абонента Kyivstar есть привязанный e-mail в формате +380-***-**-**@kyivstar.net туда отправляйте текст с отчетом без проблем. Всё придет на телефон. Все подробности у оператора.
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