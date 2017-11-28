mt5 на windows xp service pack 3
запускаю установщик mt5.
на сайте брокера написано, что системные требования - виндовс хп сервис пак 2 или выше. я слышал, что поддержка хп завершалась...
У меня стоит chip windows хп сервис пак 3 2012 унаттендед эдишн.
выскакивает предупреждение: установите виндовс 7 сервис пак 1 или новее. мол, она безопаснее и производительнее, чем икспи.
захожу в свойства установщика mt5 - совместимость. из вариантов - только виндовсы от 95 до 2000.
что делать? переустанавливать винду? у меня пк дветысячимохнатого года с 1 гб оперативы, 2.13 ггц, 6420@2.13Ghz, Intel(R)core(tm)2 cpu (а так - пользуюсь ноутбуком, но не хватает экранов). какую винду выбрать? установится ли она на пк? можно ли неким хитрым способом обойтись без переустановки? типа скачать старый билд терминала или совместимость как-то там.
спасибо
запускаю установщик mt5.
на сайте брокера написано, что системные требования - виндовс хп сервис пак 2 или выше. я слышал, что поддержка хп завершалась...
У меня стоит chip windows хп сервис пак 3 2012 унаттендед эдишн.
выскакивает предупреждение: установите виндовс 7 сервис пак 1 или новее. мол, она безопаснее и производительнее, чем икспи.
захожу в свойства установщика mt5 - совместимость. из вариантов - только виндовсы от 95 до 2000.
что делать? переустанавливать винду? у меня пк дветысячимохнатого года с 1 гб оперативы, 2.13 ггц, 6420@2.13Ghz, Intel(R)core(tm)2 cpu (а так - пользуюсь ноутбуком, но не хватает экранов). какую винду выбрать? установится ли она на пк? можно ли неким хитрым способом обойтись без переустановки? типа скачать старый билд терминала или совместимость как-то там.
спасибо
я бы на вашем месте добавил бы оперативки до 2 гигов и поставил какой нибудь windows 7 стартер х32, скорость будет вполне приличная и с головняком в будущем попрощаетесь
Вот нашел - объявление, что на Windows XP Метатрейдер не будет устанавливаться (с первого октября) -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Прекращается поддержка Windows XP/Windows 2003/Windows Vista c 01.10.2017
MetaQuotes Software Corp., 2017.06.01 14:01
Прекращается поддержка Windows XP/Windows 2003/Windows Vista c 01.10.2017
Операционная система Windows XP была выпущена почти 16 лет назад - 25 октября 2001 года - и на сегодняшний день является устаревшей. Microsoft прекратила её поддержку 3 года назад, так как в виду технических ограничений данная система не позволяет в полной мере реализовать потенциальные возможности аппаратного обеспечения.
По причине сильного устаревания Windows XP содержит множество потенциально опасных уязвимостей, одну из которых продемонстрировал недавно шифровальщик WannaCry. Поэтому:
Старые версии MetaTrader 4 и MetaTrader 5 продолжат свою работу на указанных операционных системах, но никаких новых обновлений после 01.10.2017 они получать не будут, инсталляторы также запускаться не будут.Минимальной версией для работы MetaTrader 4/5 будет Windows 7, но мы настоятельно рекомендуем использовать 64-х битные версии Windows 10.
А этот пост о том, что уже установленный до 1 октября этого года Метатрейдер перестанет работать на Windows XP летом следующего года (текст в посте выделил я) -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Прекращается поддержка Windows XP/Windows 2003/Windows Vista c 01.10.2017
Renat Fatkhullin, 2017.09.26 12:20
Вы же сами понимаете, что пытаетесь придумать абсолютно надуманный вопрос.
Конечно весь базовый функционал будет работать до тех пор, пока мы полностью не отключим работу старых версий терминалов. Это произойдет на следующем шаге, скорее всего к лету 2018 года.
я бы на вашем месте добавил бы оперативки до 2 гигов и поставил какой нибудь windows 7 стартер х32, скорость будет вполне приличная и с головняком в будущем попрощаетесь
Небольшое дополнение, или поправка.
Win7 x32 будет нормально работать и при 1гб оперативки. А на 2гб я поставил win7 x64 просто ради издевательства над ноутом... Нормально тянет несколько терминалов. Правда оптимизацию не запускал. Да и вообще крайне редко запускаю.
...
нету вкладки "маркет" - не могу загрузить свой индюк и data loader для него.
Подключите экран к нотбуку.кабелем HMDI
уже подключил, но ваш кабель не пашет, я использовал vga
Если плохо с деньгами, купите БУ, они очень дешевые. Летом купил другу на дачу Core 2 Duo + 4 Gb RAM + 1 Gb HDD + 20" LCD + клава, мыша, все за 6000 росс. руб == $100. Сейчас многие фирмы распродают такое старье за копейки.
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запускаю установщик mt5.
на сайте брокера написано, что системные требования - виндовс хп сервис пак 2 или выше. я слышал, что поддержка хп завершалась...
У меня стоит chip windows хп сервис пак 3 2012 унаттендед эдишн.
выскакивает предупреждение: установите виндовс 7 сервис пак 1 или новее. мол, она безопаснее и производительнее, чем икспи.
захожу в свойства установщика mt5 - совместимость. из вариантов - только виндовсы от 95 до 2000.
что делать? переустанавливать винду? у меня пк дветысячимохнатого года с 1 гб оперативы, 2.13 ггц, 6420@2.13Ghz, Intel(R)core(tm)2 cpu (а так - пользуюсь ноутбуком, но не хватает экранов). какую винду выбрать? установится ли она на пк? можно ли неким хитрым способом обойтись без переустановки? типа скачать старый билд терминала или совместимость как-то там.
спасибо