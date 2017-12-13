100% Гарантия Грааля! возможно ли? - страница 2
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а может тогда другие инструменты взять?
если еще на плече 1:1000 все поставить? в итоге 1 исход должен победить и принести прибыль? я понимаю что все разнесет.. а если это сотворить в день сильных новостей? где процентная ставка?
2. Торговать на сильных новостях? А Вы видели насколько увеличивается Спред на таких новостях? Многократно. Это сразу можно отнести к увеличению Убытка. А Вы видели насколько увеличивается поток заявок на новостях и неисполнение Ваших заявок на открытие/закрытие? И эти реквоты напрочь убивают всё задуманное. Не открываются ордера там где хотелось бы. У любого брокера. Просто слишком быстро меняются котировки на ажиотаже.
если взять 2 инструмента например gbpusd, и eurusd и создать 4 счета
на 1 счете сделать : gbpusd -buy, eurusd-buy
на 2 счете сделать : gbpusd -sell, eurusd-sell
на 3 счете сделать : gbpusd -sell, eurusd-buy
на 4 счете сделать : gbpusd -buy, eurusd-sell
и подождать нес-ко дней, в итоге 1 какой-нибудь исход победит, пробовали?
игра на удачу...смысл....не лучше посидеть и поучится на демке открывать и закрывать сделки...а уже потом выйти на рынок
я пробовал, возможно под хорошие новости попал, 3 счета сгорели, 1 выиграл! + принес больше 15 % т.е все окупилась+ прибыль была , далее снова попробовал и пошла серия неудач! нужно что-то придумать.. может тейки ставить? или еще что-нибудь придумать?
не надо ничего думать ... нужно просто торговать
не надо ничего думать ... нужно просто торговать
и что это за методика?
и что это за методика?
Открываешь счет, торгуешь 2 недели, потом вставляешь картинку на форум.
Или просто в фотошопе рисуешь, даже 2 недели ждать не нужно.
и что это за методика?
Открываешь счет, торгуешь 2 недели, потом вставляешь картинку на форум.
Или просто в фотошопе рисуешь, даже 2 недели ждать не нужно.
если взять 2 инструмента например gbpusd, и eurusd и создать 4 счета
на 1 счете сделать : gbpusd -buy, eurusd-buy
на 2 счете сделать : gbpusd -sell, eurusd-sell
на 3 счете сделать : gbpusd -sell, eurusd-buy
на 4 счете сделать : gbpusd -buy, eurusd-sell
и подождать нес-ко дней, в итоге 1 какой-нибудь исход победит, пробовали?
Что за бред) Сольют в итоге все 4 счета).
Что за бред) Сольют в итоге все 4 счета).
МмммДа
А это уже суровая правда
Просто я помягче выразился
А вот мой парный трейдинг роботом за сегодня.