100% Гарантия Грааля! возможно ли? - страница 2

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Roman Smirnov:

а может тогда другие инструменты взять?  


если еще на плече 1:1000 все поставить?  в итоге 1 исход должен победить и принести прибыль? я понимаю что все разнесет.. а если это сотворить в день сильных новостей? где процентная ставка

1. От плеча Удача не зависит. Плечо повлияет одинаково как на размер Прибыли так и Убытка.
2. Торговать на сильных новостях? А Вы видели насколько увеличивается Спред на таких новостях? Многократно. Это сразу можно отнести к увеличению Убытка. А Вы видели насколько увеличивается поток заявок на новостях и неисполнение Ваших заявок на открытие/закрытие? И эти реквоты напрочь убивают всё задуманное. Не открываются ордера там где хотелось бы. У любого брокера. Просто слишком быстро меняются котировки на ажиотаже.
 
Roman Smirnov:

если взять 2 инструмента  например gbpusd, и eurusd и создать 4 счета 

на 1 счете сделать : gbpusd -buy, eurusd-buy

на 2 счете сделать : gbpusd -sell, eurusd-sell

на 3 счете сделать : gbpusd -sell, eurusd-buy

на 4 счете сделать : gbpusd -buy, eurusd-sell

и подождать нес-ко дней, в итоге 1 какой-нибудь исход победит, пробовали? 

игра на удачу...смысл....не лучше посидеть и поучится на демке открывать и закрывать сделки...а уже потом выйти на рынок

 
Roman Smirnov:

я пробовал, возможно под хорошие новости попал, 3 счета сгорели, 1 выиграл!  + принес больше 15 %  т.е все окупилась+ прибыль была , далее снова попробовал и пошла серия неудач! нужно что-то придумать.. может тейки ставить? или еще что-нибудь придумать? 

не надо ничего думать ... нужно просто торговать

 
Sergey Lobov:

не надо ничего думать ... нужно просто торговать


и что это за методика?

 
Dmitriy Ermolaev:


и что это за методика?


Открываешь счет, торгуешь 2 недели, потом вставляешь картинку на форум.

Или просто в фотошопе рисуешь, даже 2 недели ждать не нужно.

 
Dmitriy Ermolaev:


и что это за методика?

Методика изучения графика и анализ возможного движение цены в ту или иную сторону... А случае который здесь описан это подбрасывание монетки... Хотя с монетой наверно порезультатней будет)))
 
Evgeny Belyaev:

Открываешь счет, торгуешь 2 недели, потом вставляешь картинку на форум.

Или просто в фотошопе рисуешь, даже 2 недели ждать не нужно.

Ну или так.. Вообще беcпроигрышный вариант
 
Roman Smirnov:

если взять 2 инструмента  например gbpusd, и eurusd и создать 4 счета 

на 1 счете сделать : gbpusd -buy, eurusd-buy

на 2 счете сделать : gbpusd -sell, eurusd-sell

на 3 счете сделать : gbpusd -sell, eurusd-buy

на 4 счете сделать : gbpusd -buy, eurusd-sell

и подождать нес-ко дней, в итоге 1 какой-нибудь исход победит, пробовали? 


Что за бред) Сольют в итоге все 4 счета).

 
Vasiliy Smirnov:

Что за бред) Сольют в итоге все 4 счета).

МмммДа

А это уже суровая правда

Просто я помягче выразился

 

А вот мой парный трейдинг роботом за сегодня.

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