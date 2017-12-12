Динамическое моделирование - страница 3

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Alexander_K:

Гениально, Николай! Вот это - дело!


Ничё гениального не вижу.

В общем не вижу смысла в оптимизации, MQL5 очень быстрый язык, и все расчёты нужно переносить на терминал. Определятся с моделью в Vissim и переносить всё в MQL5.

Добавляйте приблуду в Vissim для сброса кода в С, перебить код из С в mql как два байта переслать.
 
Nikolay Demko:

Ничё гениального не вижу.

Добавляйте приблуду в Vissim для сброса кода в С, перебить код из С в mql как два байта переслать.

Не знаю, не знаю (насчет гениальности)^))) В MQL я как-то не вижу встроенной скользящей медианы - посему, сделан очень важный шаг вперед.

 

Да, и насчет просто перебить программу в MQL - торопиться не стоит. Я хочу, чтобы люди сначала ознакомились с тем, что делается в моей модели. Поняли суть. Вот, после того, как человек поймет, что имеет дело не с ценой, которая куда-то там ходит на какие-то пипсы, а с ВЕРОЯТНОСТЬЮ движения цены, когда начнет думать в терминах функции плотности вероятности - тогда дело сделано. И программист сам сможет переложить алгоритм на MQL, усовершенствовать его и спокойно продавать (самое главное - с чувством ответственности перед подписчиками).

 

Нашёл ошибку в своих рассуждениях, так что втрое ускорился расчёт против того что я залил выше.

В прикрепе оптимизированный расчёт медианы.

2017.11.17 15:14:14.703 Moving Median 2 (EURUSD,M1) Period_MM = 10 rates_total = 100115 : time mks = 38181               40 милисекунд
2017.11.17 15:14:54.468 Moving Median 2 (EURUSD,M1) Period_MM = 20000 rates_total = 100115 : time mks = 24613847     24 секунды


И это повторюсь на офисном Core2Duo 32бита с 2Гб Ram.

Файлы:
Moving_Median_2.mq5  12 kb
 

А я сейчас работаю над расчетом оптимального объема выборки для валютных пар. Задача, повторю, весьма непростая. Проблема состоит не в открытии сделки - тут как раз все ясно - чем больше объем выборки тем лучше - а именно в закрытии. Надо вовремя закрывать сделку. И здесь текущей скользящей средней и коэффициента асимметрии маловато. Вот должен быть еще 1 параметр, я знаю что он есть :))), но пока найти не могу 

Те, кто будет смотреть мою модель - увидят, что там все сделки в плюсе, но также увидят, что сделки закрывались рановато - надо бы еще их продлить.

Еще раз прошу тех, кто работал в данном направлении - подсказать мне какой-нибудь еще (кроме nonparametric scew) интересный непараметрический коэффициент у вероятностных распределений для анализа.

 
Alexander_K:

А я сейчас работаю над расчетом оптимального объема выборки для валютных пар. Задача, повторю, весьма непростая. Проблема состоит не в открытии сделки - тут как раз все ясно - чем больше объем выборки тем лучше - а именно в закрытии. Надо вовремя закрывать сделку. И здесь текущей скользящей средней и коэффициента асимметрии маловато. Вот должен быть еще 1 параметр, я знаю что он есть :))), но пока найти не могу 

Те, кто будет смотреть мою модель - увидят, что там все сделки в плюсе, но также увидят, что сделки закрывались рановато - надо бы еще их продлить.

Еще раз прошу тех, кто работал в данном направлении - подсказать мне какой-нибудь еще (кроме nonparametric scew) интересный непараметрический коэффициент у вероятностных распределений для анализа.


Переход значения skew из "+" в "-" или из "-" в "+". Можно относительно 0, ну или относительно эталона. И ещё. Раз мы имеем дело с вероятностью, то можно закрываться по частям: чем меньше вероятность, тем меньший объём остаётся в рынке.

 
Dennis Kirichenko:

Переход значения skew из "+" в "-" или из "-" в "+". Можно относительно 0, ну или относительно эталона. И ещё. Раз мы имеем дело с вероятностью, то можно закрываться по частям: чем меньше вероятность, тем меньший объём остаётся в рынке.

Т.е. другими словами - распределение обрело свой окончательный вид - цена имеет выборочное среднее значение = средней скользящей, и распределение является в данный момент симметричным, т.е. skew=0 (+- допуск, конечно). Это и является точкой выхода. Браво, Денис!

Вот эту вещь я сейчас обязательно проверю.

Думаю еще насчет коэффициента вариации Пирсона (именно исторического среднего значения этого коэффициента!!!). Проверю. Если он также как и skew остается постоянным при любом объеме выборки, то все - задача решена.

Тройное резервирование событий - этого будет достаточно.

 
А для стат-расчетов разве не достаточно прилагаемых MQL5/Include/Math/Stat/ файлов? Или там "тормоза"?
 
Alexander_K:

Т.е. другими словами - распределение обрело свой окончательный вид - цена имеет выборочное среднее значение = средней скользящей, и распределение является в данный момент симметричным, т.е. skew=0 (+- допуск, конечно). Это и является точкой выхода...


Немного не так. Вот что имел в виду. На Рисунке отображены 3 нестандартизированных t-распределения с разными mu. 

Допустим, что эталон - это красная (mu=0). Вошли в рынок на зелёной (mu=-10) , т.е. ждём, что зелёная будет стремиться в положение эталона. Выходим либо при достижении положения красной, а ещё лучше - синей (mu=10).


Alexander_K:

...Тройное резервирование событий - этого будет достаточно.

Просьба уточнить, что это.
 
Nikolay Demko:

Нашёл ошибку в своих рассуждениях, так что втрое ускорился расчёт против того что я залил выше.

В прикрепе оптимизированный расчёт медианы.

2017.11.17 15:14:14.703 Moving Median 2 (EURUSD,M1) Period_MM = 10 rates_total = 100115 : time mks = 38181               40 милисекунд
2017.11.17 15:14:54.468 Moving Median 2 (EURUSD,M1) Period_MM = 20000 rates_total = 100115 : time mks = 24613847     24 секунды

И это повторюсь на офисном Core2Duo 32бита с 2Гб Ram.

 

А чем это не устраивает? Или не то?

https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/mathematics/stat/array_stat/mathmedian

Документация по MQL5: Стандартная библиотека / Математика / Статистика / Статистические характеристики / MathMedian
Документация по MQL5: Стандартная библиотека / Математика / Статистика / Статистические характеристики / MathMedian
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Стандартная библиотека / Математика / Статистика / Статистические характеристики / MathMedian - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
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