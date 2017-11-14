Что такое прирост?
Никто точно не знает, что именно обозначает и как работать с цифрой, которая называется "прирост".
Здесь "прирост" -- это многогранный философский показатель, суть которого можно описать так: "то, да не то".
Этот вопрос неоднократно поднимали -- в частности у меня есть целая тема, с лёгкой руки Рашида названная "Оффтоп Зелинского" https://www.mql5.com/ru/forum/96178.
В ней я привёл выкладки, что на самом деле означает прирост https://www.mql5.com/ru/forum/96178/page3.
Точное определение "настоящего прироста" дал Юсуф в той же ветке https://www.mql5.com/ru/forum/96178/page4#comment_2850035.
Т.е коротко по вашей картинке (где что обозначает и как по-правильному называется):
Т.е. по сути "прирост" (или правильно: темп прироста) показывает как возрос бы ваш баланс, если бы вы один раз инвестировали и больше не снимали и не довкладывали.
По приведенным цифрам -- по фактам торгов на счёте была игра с ростом баланса разными суммами -- если бы на счёте снятий и довложений не было, то баланс бы возрос на 4,55%
Никто точно не знает, что именно обозначает и как работать с цифрой, которая называется "прирост".
Здесь "прирост" -- это многогранный философский показатель, суть которого можно описать так: "то, да не то".
Этот вопрос неоднократно поднимали -- в частности у меня есть целая тема, с лёгкой руки Рашида названная "Оффтоп Зелинского" https://www.mql5.com/ru/forum/96178.
В ней я привёл выкладки, что на самом деле означает прирост https://www.mql5.com/ru/forum/96178/page3.
Точное определение "настоящего прироста" дал Юсуф в той же ветке https://www.mql5.com/ru/forum/96178/page4#comment_2850035.
Т.е коротко по вашей картинке (где что обозначает и как по-правильному называется):
Т.е. по сути "прирост" (или правильно: темп прироста) показывает как возрос бы ваш баланс, если бы вы один раз инвестировали и больше не снимали и не довкладывали.
По приведенным цифрам -- по фактам торгов на счёте была игра с ростом баланса разными суммами -- если бы на счёте снятий и довложений не было, то баланс бы возрос на 4,55%
Спасибо. Пропустил эти темы. Но с другой стороны, ничего не изменилось с тех пор, значит не так много пропустил.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Rashid Umarov, 2016.09.24 11:18Мы боремся с такими случаями, злостных нарушителей просто отключаем.
Похоже кто определяет эти формулы, тот активно ими пользуется.
если бы на счёте снятий и довложений не было, то баланс бы возрос на 4,55%
Или слился бы в ноль, но дело не в этом.
В приведенном мною выше примере прибыль минусовая с учетом снятий и пополнений. А прирост положительный, и график красивый.
Спасибо. Пропустил эти темы. Но с другой стороны, ничего не изменилось с тех пор, значит не так много пропустил.
Похоже кто определяет эти формулы, тот активно ими пользуется.
Или слился бы в ноль, но дело не в этом.
В приведенном мною выше примере прибыль минусовая с учетом снятий и пополнений. А прирост положительный, и график красивый.
Этот показатель не ноу-хау МК -- он используется везде на аналогичных сервисах и мониторингах.
Смысл у показателя есть -- и показатель не надуманный.
Просто надо вещи называть своими именами и тогда не будет путаницы.
Называйте не "прирост", а "скорость прироста" и будет понятно о чём идёт речь.
Кстати, второй показатель "прибыль" также не корректный -- правильно "доход".
Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, чтобы они были?
Значит - кто-то называет эти плевочки
жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит -
чтоб обязательно была звезда! -
клянется -
не перенесет эту беззвездную муку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
"Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!"
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!
В.Маяковский "Послушайте!", 1914
Этот показатель не ноу-хау МК -- он используется везде на аналогичных сервисах и мониторингах.
Смысл у показателя есть -- и показатель не надуманный.
Просто надо вещи называть своими именами и тогда не будет путаницы.
Называйте не "прирост", а "скорость прироста" и будет понятно о чём идёт речь.
Кстати, второй показатель "прибыль" также не корректный -- правильно "доход".
У меня такое ощущение, что вы пытаетесь самого себя уговорить ... )
Даже если называть правильно по вашему:
"скорость прироста" положительная, но "доход" отрицательный.
Как такое может быть?
Почти как в нашей экономике: наблюдается положительная тенденция, скорость падения экономики снижается. )
Rashid Umarov, 2016.09.24 11:18
Мы боремся с такими случаями, злостных нарушителей просто отключаем.
Похоже кто определяет эти формулы, тот активно ими пользуется.
Этот показатель, ввиду его специфики: сути и методики расчёта -- легко накручивается.
Поскольку МК (как и другие) используют этот показатель как один из ключевых (если не самый ключевой) -- то постоянно вынуждены отлавливаять, выявлять и отключать нарушителей.
Если бы использовали нормальный показатель "прирост" или по-простому "доход" -- то выявлять и отключать никого не надо было бы -- "доход" попробуй накрути.
Кстати, в реальности каждый в своей личной статистике и аналитике пользуется именно "доходом" только в %.
И каждый кто смотрит сигналы и видит цифру "прирост" понимает под ней именно "доход".
Вот такая философия здравого абсурда.
У меня такое ощущение, что вы пытаетесь самого себя уговорить ... )
Я больше пытаюсь "натянуть" этот показатель на аналитику того счёта, который он характеризует. И пытаюсь понять что он означает и как его использовать. Но у меня ничего не получается. Собственно, ваш пример тому доказательство.
По факту не может такого быть, чтобы по счёту за период был убыток -- а "прирост" был положительный.
Но я не пользуюсь сигналами -- я не более чем наблюдаю -- так что "меня не обдурить"))
Не могу понять:
Прибыль в минусе, прирост в плюсе.
У кого что приросло?
здесь некая путаница в датах присутствует.
прибыль - со дня открытия счета
прирост - со дня регистрации сигнала
PS
самому не нравится )
здесь некая путаница в датах присутствует.
прибыль - со дня открытия счета
прирост - со дня регистрации сигнала
PS
самому не нравится )
Уверены или догадываетесь?
У меня есть основания полагать, что вы ошибаетесь.
Уверены или догадываетесь?
У меня есть основания полагать, что вы ошибаетесь.
был свой сигнал, новый счет не открывал, столкнулся
чтобы избежать такого недоразумения - нужно открывать новый счет для сигнала
был свой сигнал, новый счет не открывал, столкнулся
чтобы такой проблемы не было - нужен новый счет для сигнала
Нет, вы ошибаетесь, может это давно было, недавно в сигналах всё переиначили, бардак полный.
Разработчики, ссылаясь на то что сигналы воруют, всё переделали. Возможно поэтому не стыковки. Лучше уж тогда дали выбор провайдерам решать, показывать историю или нет.
Надеюсь прояснят или исправят казус.
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Не могу понять:
Прибыль в минусе, прирост в плюсе.
У кого что приросло?