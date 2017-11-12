Продажа философского камня - страница 10
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Так я про то и говорю, что загвоздка в оценке интеллекта. Любой человек, и даже сухопутное млекопитающее ходит - а ведь просто хождение на двух ногах по пересеченной местности - это сложнейшая задача. Является ли умение ходить мерилом интеллекта ?
Можно сказать, что "интеллект должен выделяться среди остальных" - но можно вспомнить эквилибристов, которые явно выделяются среди других людей умением балансировать на канате, можем ли мы утверждать, что их интеллект выше остальных ? Ведь вроде никто не сомневается, что с задачей двуногого хождения по шатким основаниям они справляются гораздо лучше других людей...
Мало что-то уметь или знать... Важно, чтобы это умение или знание приносило пользу обществу. Вот тогда - это реальное знание или умение. Тот же эквилибрист - может демонстрировать свои умения тем, кому это интересно, и вот тут - его умение становится реальным умением.
И для такой оценки давно придумано средство - деньги. Мерило полезности действий человека с точки зрения общества. И его интеллекта, в частности.
Доказательство теоремы Пуанкаре - это еще один шаг в развитии математики, и когда этот шаг приведет к реальному профиту для общества неизвестно. Сейчас - это доказательство совершенно бесполезно.
Есть и другие примеры. Навскидку вспоминается Майлс с его доказательством теоремы Ферма. Какая польза от этого доказательства ? Сейчас - никакой, хотя, в будущем оно, скорее всего, понадобится и ляжет в основу той или иной теории.
Как, скажем, теория Э. Галуа, на которой базируется помехоустойчивое кодирование, без которого немыслима вторая половина ХХв, и современность. То есть, для общества профит от этой теории - несомненный и очень немалый. Но только в момент, когда Галуа оформил свои мысли в теорию - она мало того, что была совершенно бесполезна, многие тогдашние математики ее просто не поняли. Поэтому "разумность" Галуа с точки зрения тогдашнего общества была очень сомнительной, хотя с точки зрения настоящего - она несомненна.
Даже вор, который при этом не попался - в этом смысле оказывается полезнее, чем тот же Перельман. Поскольку он способствует более эффективному хранению и использованию ресурсов общества.
Для кого важно? Для вас? Может для того самого общества? Или оно всё вообще неважно и вас заставили так думать?
Деньги - именно мерило полезности.
Обезьянка составляет цифирьки от 0 до 9 и ей дают фрукт. Поместим обезьянку на манеж - и вот она уже проделывает те же действия за в разы бОльшее вознаграждение. Измерьте её интеллект? Измерьте полезность её действий для общества? Для неё самой?
Интеллект - это нечто гораздо бОльшее... Это способность понять не только очевидные вещи. В противном случае ваш интеллект ограничен некими рамками, которые кто-то для вас придумал. Вам сузили кругозор!!! А вы этого даже не заметили.
Интеллект, возвращаясь к теме ветки - это способность понять, для чего и почему продают философские камни.
На представителей первых строчек форбс работают миллионы таких "интеллектуальных" обезьянок. Измерьте их интеллект(не обезьянок разумеется)? Оцените способность набрать кучу макак, которая будет выполнять определенные действия за банан и приносить баснословные прибыли? Это умение сравнимо способности мухи ходить по потолку - не более того.
Интеллект - это нечто гораздо бОльшее... Это способность понять не только очевидные вещи. В противном случае ваш интеллект ограничен некими рамками, которые кто-то для вас придумал. Вам сузили кругозор!!! А вы этого даже не заметили.
Интеллект, возвращаясь к теме ветки - это способность понять, для чего и почему продают философские камни.
Да если нет проку от этой самой способности - то смысла в ней нет. Ну назови ее интеллектом.
Важно, чтобы способности приносили пользу их обладателю или обществу. Поэтому деньги - вполне себе нормальное мерило полезности и интеллекта.
Да если нет проку от этой самой способности - то смысла в ней нет. Ну назови ее интеллектом.
Важно, чтобы способности приносили пользу их обладателю или обществу. Поэтому деньги - вполне себе нормальное мерило полезности и интеллекта.
Так для кого это важно? И почему? Должен ли быть этот смысл?
Насмешил... Работодатель определяет уровень твоих денег...
А работодателя - не ты ли определяешь ?
Если ты рынку не нужен - это означает, что ты не можешь предложить ничего ценного. В таком случае - твой ум может быть любым, это не играет роли - ты все равно глуп.
Здесь - как во втором начале термодинамики - то, что в теле куча "энергичных" молекул - не имеет значения. Тело все равно бесполезно и ничего не стоит с точки зрения получения энергии.
Способность макаки составлять цифирьки от 0 до 9 не делает её высокоинтеллектуальной... это не делает её полезной обществу... и уж тем более отсутствие этих качеств не лишает её умения составлять эти самые цифирьки.
Способность макаки составлять цифирьки от 0 до 9 не делает её высокоинтеллектуальной... это не делает её полезной обществу... и уж тем более отсутствие этих качеств не лишает её умения составлять эти самые цифирьки.
способность трейдера делать профит на колебаниях курсов валют также не приносит обществу пользы
способность трейдера делать профит на колебаниях курсов валют также не приносит обществу пользы
Почему-же, растёт покупательская способность, а это позитивно отражается на экономике страны)
К богатству стремятся духовно бедные, ущербные люди, стремящиеся хотя бы за счет наличия богатств заслужить так необходимое им зачем-то уважение общества... Но, обретая миллионы и не обретая уважения, а лишь еще больше его теряя, богатые люди так о остаются ущербными богачами.
Истинные монахи в монастырях - люди без копейки за душой. Тем не менее было бы не уместно называть их глупцами.
Деньги - именно мерило полезности.
Деньги - это солнце жизни, без которого жизнь тяжка, мрачна и холодна. - Белинский В.Г.
способность трейдера делать профит на колебаниях курсов валют также не приносит обществу пользы
Массу трейдеров можно сравнить с фильтром ФНЧ, который сглаживает колебания цен ))) Этакий IIR с гигантским количеством обратных связей. А так как каждый IIR при неправильном проектировании может самовозбудиться, мы и имеем картину, когда реальная цена никак не связана ни с фундаментом, ни с ТА.