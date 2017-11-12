Продажа философского камня - страница 11

Новый комментарий
 
Andrei:
Дык а что конкретно они делают в монастырях? Молятся о собственном здоровье и богатстве небось? А иначе какой смысл?

Вот парочка картин Перова по теме )) Сразу видно, чувак сильно любит и уважает церковь )))

Перов В.Г. Чаепитие в Мытищах, близ Москвы. 1862 год

Перов В.Г. Чаепитие в Мытищах, близ Москвы. 1862 год


Перов В.Г. Монастырская трапеза. 1865-1876 годы


Перов В.Г. Делёж наследства в монастыре (Смерть монаха). Рисунок карандашом. 1868 год

Перов В.Г. Делёж наследства в монастыре (Смерть монаха). Рисунок карандашом. 1868 год

 
Mickey Moose:

способность трейдера делать профит на колебаниях курсов валют также не приносит обществу пользы

Напрасно ты так думаешь.

Все крупные ДЦ - дают работу тысячам людей. И они явно рады, что есть трейдеры, которые играют на колебаниях курсов валют.

Кроме того, если одна валюта дорожает по отношению к другой - это означает, что первая валюта - экономике страны более востребована, и трейдеры - вкладывают средства в эту валюту, чем ускоряют развитие экономики.

 
nahdi:
 
Так для кого это важно? И почему? Должен ли быть этот смысл?

А о чем речь ? О философской категории полезности ? Или о том, чем измерить интеллект ?

Я вот измеряю именно полезностью для общества. Соответственно, обществу и важно. Поскольку польза для общества - позволяет наиболее полно реализовать потребности его представителям.

 
George Merts:

Напрасно ты так думаешь.

Все крупные ДЦ - дают работу тысячам людей. И они явно рады, что есть трейдеры, которые играют на колебаниях курсов валют.

Кроме того, если одна валюта дорожает по отношению к другой - это означает, что первая валюта - экономике страны более востребована, и трейдеры - вкладывают средства в эту валюту, чем ускоряют развитие экономики.


но по большей части спекулянты просто отщипывают крошки 

или еще их можно сравнить с крысами ворующими зерно на мировой мельнице

теоретически крысы также участвуют в глобальной экосистеме и даже возможно какую-то пользу приносят

-------------------

PS про крыс неоффенсивно просто аналогия

и между прочим крысы очень биологически эффективны

 
nahdi:

Способность макаки составлять цифирьки от 0 до 9 не делает её высокоинтеллектуальной... это не делает её полезной обществу... и уж тем более отсутствие этих качеств не лишает её умения составлять эти самые цифирьки.

Если нет пользы обществу - и интеллекта, можно считать нет. Этот интеллект - получается, как "энергичные" молекулы внутри тела. Проку от них никакого. Что есть они, что нет - одно и то же. Вот так и с этим интеллектом. Нет смысла рассуждать есть ли интеллект или нет его, если общество не получает от этого пользы.

Сам обладатель этого интеллекта - это тоже часть общества, и если он получает пользу, то сумма пользы в обществе явно становится больше. Но, тем не менее, если отбросить эти крайние случаи - в среднем пользу обществу хорошо отражают доходы человека.

 
George Merts:

Напрасно ты так думаешь.

Все крупные ДЦ - дают работу тысячам людей. И они явно рады, что есть трейдеры, которые играют на колебаниях курсов валют.

Кроме того, если одна валюта дорожает по отношению к другой - это означает, что первая валюта - экономике страны более востребована, и трейдеры - вкладывают средства в эту валюту, чем ускоряют развитие экономики.

Думаю это наивно что трейдеры меняют курсы валют, основное предназначение форекса как и вообще рынка ценных бумаг, вывод платежеспособного спроса с потребительского рынка с целью снижения инфляции, вот тут то и затягивает азарт, многие деньги то и не выводят, а только считают виртуальную прибыль, а там слив и новый цикл помечтать:)) сколько их удачливых трейдеров? Да и те реинвестируют свою прибыль
 
transcendreamer:

но по большей части спекулянты просто отщипывают крошки 

или еще их можно сравнить с крысами ворующими зерно на мировой мельнице

теоретически крысы также участвуют в глобальной экосистеме и даже возможно какую-то пользу приносят

Ну, так значит, крысы способствуют круговороту ресурсов в биосфере !

Более того - если все крысы внезапно исчезнут (скажем, от эпизоотии), то это, думаю, повлечет значительные изменения в экосистеме.

 
George Merts:

Ну, так значит, крысы способствуют круговороту ресурсов в биосфере !

Более того - если все крысы внезапно исчезнут (скажем, от эпизоотии), то это, думаю, повлечет значительные изменения в экосистеме.


Вероятно да, спекулянты уже стали неотъемлемой частью общества и финансовой системы, да собственно они были всю известную историю, и если сейчас внезапно исключить их, то возможно что-то поломается в глобальном масштабе...

 
Alexander Filippov:
Думаю это наивно что трейдеры меняют курсы валют, основное предназначение форекса как и вообще рынка ценных бумаг, вывод платежеспособного спроса с потребительского рынка с целью снижения инфляции, вот тут то и затягивает азарт, многие деньги то и не выводят, а только считают виртуальную прибыль, а там слив и новый цикл помечтать:)) сколько их удачливых трейдеров? Да и те реинвестируют свою прибыль

И что ??? Разницы-то никакой...  

Как раз роль ДЦ в том и состоит, чтобы "погашать" мелкие ставки единичных трейдеров "внутри себя", а на рынок выставлять только консолидированное предложение.  Если в данный момент ДЦ все сделки "погашены" внутри ДЦ - это означает, что ни одна из валют не нуждается в инвестировании. Соответственно, деньги никуда не идут.

 
transcendreamer:

но по большей части спекулянты просто отщипывают крошки 

или еще их можно сравнить с крысами ворующими зерно на мировой мельнице

теоретически крысы также участвуют в глобальной экосистеме и даже возможно какую-то пользу приносят

-------------------

PS про крыс неоффенсивно просто аналогия

и между прочим крысы очень биологически эффективны

Точнее и не скажешь:))
1...4567891011121314
Новый комментарий