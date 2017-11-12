Продажа философского камня - страница 11
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Дык а что конкретно они делают в монастырях? Молятся о собственном здоровье и богатстве небось? А иначе какой смысл?
Вот парочка картин Перова по теме )) Сразу видно, чувак сильно любит и уважает церковь )))
Перов В.Г. Чаепитие в Мытищах, близ Москвы. 1862 год
Перов В.Г. Монастырская трапеза. 1865-1876 годы
Перов В.Г. Делёж наследства в монастыре (Смерть монаха). Рисунок карандашом. 1868 год
способность трейдера делать профит на колебаниях курсов валют также не приносит обществу пользы
Напрасно ты так думаешь.
Все крупные ДЦ - дают работу тысячам людей. И они явно рады, что есть трейдеры, которые играют на колебаниях курсов валют.
Кроме того, если одна валюта дорожает по отношению к другой - это означает, что первая валюта - экономике страны более востребована, и трейдеры - вкладывают средства в эту валюту, чем ускоряют развитие экономики.
Так для кого это важно? И почему? Должен ли быть этот смысл?
А о чем речь ? О философской категории полезности ? Или о том, чем измерить интеллект ?
Я вот измеряю именно полезностью для общества. Соответственно, обществу и важно. Поскольку польза для общества - позволяет наиболее полно реализовать потребности его представителям.
Напрасно ты так думаешь.
Все крупные ДЦ - дают работу тысячам людей. И они явно рады, что есть трейдеры, которые играют на колебаниях курсов валют.
Кроме того, если одна валюта дорожает по отношению к другой - это означает, что первая валюта - экономике страны более востребована, и трейдеры - вкладывают средства в эту валюту, чем ускоряют развитие экономики.
но по большей части спекулянты просто отщипывают крошки
или еще их можно сравнить с крысами ворующими зерно на мировой мельнице
теоретически крысы также участвуют в глобальной экосистеме и даже возможно какую-то пользу приносят
-------------------
PS про крыс неоффенсивно просто аналогия
и между прочим крысы очень биологически эффективны
Способность макаки составлять цифирьки от 0 до 9 не делает её высокоинтеллектуальной... это не делает её полезной обществу... и уж тем более отсутствие этих качеств не лишает её умения составлять эти самые цифирьки.
Если нет пользы обществу - и интеллекта, можно считать нет. Этот интеллект - получается, как "энергичные" молекулы внутри тела. Проку от них никакого. Что есть они, что нет - одно и то же. Вот так и с этим интеллектом. Нет смысла рассуждать есть ли интеллект или нет его, если общество не получает от этого пользы.
Сам обладатель этого интеллекта - это тоже часть общества, и если он получает пользу, то сумма пользы в обществе явно становится больше. Но, тем не менее, если отбросить эти крайние случаи - в среднем пользу обществу хорошо отражают доходы человека.
Напрасно ты так думаешь.
Все крупные ДЦ - дают работу тысячам людей. И они явно рады, что есть трейдеры, которые играют на колебаниях курсов валют.
Кроме того, если одна валюта дорожает по отношению к другой - это означает, что первая валюта - экономике страны более востребована, и трейдеры - вкладывают средства в эту валюту, чем ускоряют развитие экономики.
но по большей части спекулянты просто отщипывают крошки
или еще их можно сравнить с крысами ворующими зерно на мировой мельнице
теоретически крысы также участвуют в глобальной экосистеме и даже возможно какую-то пользу приносят
Ну, так значит, крысы способствуют круговороту ресурсов в биосфере !
Более того - если все крысы внезапно исчезнут (скажем, от эпизоотии), то это, думаю, повлечет значительные изменения в экосистеме.
Ну, так значит, крысы способствуют круговороту ресурсов в биосфере !
Более того - если все крысы внезапно исчезнут (скажем, от эпизоотии), то это, думаю, повлечет значительные изменения в экосистеме.
Вероятно да, спекулянты уже стали неотъемлемой частью общества и финансовой системы, да собственно они были всю известную историю, и если сейчас внезапно исключить их, то возможно что-то поломается в глобальном масштабе...
Думаю это наивно что трейдеры меняют курсы валют, основное предназначение форекса как и вообще рынка ценных бумаг, вывод платежеспособного спроса с потребительского рынка с целью снижения инфляции, вот тут то и затягивает азарт, многие деньги то и не выводят, а только считают виртуальную прибыль, а там слив и новый цикл помечтать:)) сколько их удачливых трейдеров? Да и те реинвестируют свою прибыль
И что ??? Разницы-то никакой...
Как раз роль ДЦ в том и состоит, чтобы "погашать" мелкие ставки единичных трейдеров "внутри себя", а на рынок выставлять только консолидированное предложение. Если в данный момент ДЦ все сделки "погашены" внутри ДЦ - это означает, что ни одна из валют не нуждается в инвестировании. Соответственно, деньги никуда не идут.
но по большей части спекулянты просто отщипывают крошки
или еще их можно сравнить с крысами ворующими зерно на мировой мельнице
теоретически крысы также участвуют в глобальной экосистеме и даже возможно какую-то пользу приносят
-------------------
PS про крыс неоффенсивно просто аналогия
и между прочим крысы очень биологически эффективны