Продажа философского камня - страница 14
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А вдруг там нечистая сила вещает :)
А вдруг там нечистая сила вещает :)
Мне кажется, в этой ветке уже кризис смыслов.
Вывод: монах=камень?
как сказал один индийский йог (имя уже не помню и пересказываю своими словами), - уйти от людей в горы и предаваться там медитации нетрудно, но если ты можешь находится в таком состоянии в гуще жизни - это круто!
монахи уходят в монастырь, прячась от дыхания жизни, я так думаю
nahdi:
Я лишь излагаю то, что мне говорит Глас вселенной :D
Andrei:
А вдруг там нечистая сила вещает :)
Спокойствие, решение найдено!
И вот хорошая серия про наши проблемы и как мы их зачастую решаем ))
Так вот ты какой - брандмауэр виндовый..
Спокойствие, решение найдено!
Есть у меня философский камень. Я вам его подарю просто так - от чистого сердца. И роботы для этого вам не понадобятся. Купите валюты за рубли, через пару лет обменяете обратно раза в два дороже(если успеете). Купите биткоин по 1000, через пару лет продадите раз так в 20+ дороже(если сможете продать и если не рухнет). Дерзайте.
В благодарность могу подарить ёлочку к НГ.))