Продажа философского камня - страница 14

Новый комментарий
 
Andrei:

А вдруг там нечистая сила вещает :)

Вдруг сами знаете что бывает )))
 
Andrei:

А вдруг там нечистая сила вещает :)

Мне кажется, в этой ветке уже кризис смыслов. 

 
Andrei:

Вывод: монах=камень?


как сказал один индийский йог (имя уже не помню и пересказываю своими словами), - уйти от людей в горы и предаваться там медитации нетрудно, но если ты можешь находится в таком состоянии в гуще жизни - это круто!

монахи уходят в монастырь, прячась от дыхания жизни, я так думаю

 

nahdi:
Я лишь излагаю то, что мне говорит Глас вселенной :D 

Andrei:

А вдруг там нечистая сила вещает :)

Спокойствие, решение найдено!


 

И вот хорошая серия про наши проблемы и как мы их зачастую решаем ))


[Удален]  

Так вот ты какой - брандмауэр виндовый..

 
Alexey Volchanskiy:

Спокойствие, решение найдено!


Цэ не решение, цэ лечение
 
nahdi:
Есть у меня философский камень. Я вам его подарю просто так - от чистого сердца. И роботы для этого вам не понадобятся. Купите валюты за рубли, через пару лет обменяете обратно раза в два дороже(если успеете). Купите биткоин по 1000, через пару лет продадите раз так в 20+ дороже(если сможете продать и если не рухнет). Дерзайте.

В благодарность могу подарить ёлочку к НГ.))


1...7891011121314
Новый комментарий