Существует ли рейтинг скорости исполнения ордеров? - страница 2
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Все уже давно придумано и реализовано.
Поиграйтесь со статистикой в сервисе VPS в меню выше.
Вы про пинг
Он внутридневного движения и до долгосрока - и правда, не имеет особой роли.
А вот для скальперов, особенно для тех, кто ловит сильные движения, там открытие идёт достаточно средним лотом и каждая мс начинает играть роль на статистике (там через месяц)
Ясненько. Тогда нужно размещать торговую систему где-нибудь там, на стороне брокера, а не дома. Собственно нужна аренда части дискового простраства VPS-сервера .
Однако, если есть возможность, сначала поинтересуйтесь - удалось ли HFT скальперу вывести деньги?Есть и сигналы такие, даже на этом форуме видел. Но, при общении с владельцами таких сигналов, ответ однозначен - заработанные на HFT не вывести.
Однако, если есть возможность, сначала поинтересуйтесь - удалось ли HFT скальперу вывести деньги?
Обычно, тот, кто зарабатывает и выводит, на форумах не сидит))
А вот, если вдруг обманули, или что-то не понраивлось, то в этом случае, обычно, человек спешит сообщить об этом
Обычно, тот, кто зарабатывает и выводит, на форумах не сидит))
А вот, если вдруг обманули, или что-то не понраивлось, то в этом случае, обычно, человек спешит сообщить об этом
Не спорю, но разместиться в сигналах они не прочь...
Ха и инфа по пингам в сигналах тоже есть.
Будет Вам полезно найти среднестатистический пинг, чтобы определиться с необходимой и достаточной скоростью исполнения ордера, применительно к данному виду стратегии.
Не спорю, но разместиться в сигналах они не прочь...
Ха и инфа по пингам в сигналах тоже есть.
Будет Вам полезно найти среднестатистический пинг, чтобы определиться с необходимой и достаточной скоростью исполнения ордера, применительно к данному виду стратегии.
Погодите, вы про пинг. Т.е., от клиента до сервера.
В сабже поднимается вопрос времени исполнения на стороне брокера. Его отклик. Т.е., сколько у него там исполняется заявка на открытие (оборудование, очередь и всё такое). Брокеры, правда, говорят о том, что они не при чём, что сделки выводятся на межбанк и всё такое... но вот, так каждый брокер говорит про свои ЕЦН, а на практике оказывается, что кто-то раньше, а кто-то позже, исполняет, кто-то расширяет, а кто-то не совсем, спред.
Погодите, вы про пинг. Т.е., от клиента до сервера.
В сабже поднимается вопрос времени исполнения на стороне брокера. Его отклик. Т.е., сколько у него там исполняется заявка на открытие (оборудование, очередь и всё такое). Брокеры, правда, говорят о том, что они не при чём, что сделки выводятся на межбанк и всё такое... но вот, так каждый брокер говорит про свои ЕЦН, а на практике оказывается, что кто-то раньше, а кто-то позже, исполняет, кто-то расширяет, а кто-то не совсем, спред.
Ооооо, понял. Тогда Вы на ярмарке. У всех разные торговые условия и время исполнения. Выбирайте.
И все-таки советую искать такой опыт у бывалых, у тех кто не на форуме.
Сразу скажу - ничего не получиться...
Удачи!
Сразу скажу - ничего не получиться...
За сегодня я уже несколько раз услышал подобное D)) Даже в личку один постучался, попросил инвест-пароль демки, потом посмеялся и сказал вот тоже самое))))
Надо себя занять чем-нибудь, вот и балуюсь "бесперпективняком"
Удачи!
Спс
За сегодня я уже несколько раз услышал подобное D)) Даже в личку один постучался, попросил инвест-пароль демки, потом посмеялся и сказал вот тоже самое))))
Надо себя занять чем-нибудь, вот и балуюсь "бесперпективняком"
Спс
Вроде разговаривали на эту тему ) . Вот пример : арендован VPS от MQ пинг до 2мс ,на картинке чётко видно на каком расстоянии находится сервер дилинга и впс (можно посмотреть на карте масштабируемой ,улицы видны) и такое получается время исполнения ( МТ5)
Вроде разговаривали на эту тему ) . Вот пример : арендован VPS от MQ пинг до 2мс ,на картинке чётко видно на каком расстоянии находится сервер дилинга и впс (можно посмотреть на карте масштабируемой ,улицы видны) и такое получается время исполнения ( МТ5)
Угу, пока, ни с того ни с сего, ВПС не загрузится кем-то другим, и торговые запросы не начнут задерживаться на 30 и более секунд:
Идея интегрированного в терминал ВПС очень правильная, но реализация на данный момент оставляет желать лучшего (случай не единичный).