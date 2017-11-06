Существует ли рейтинг скорости исполнения ордеров? - страница 2

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Все уже давно придумано и реализовано.

Поиграйтесь со статистикой в сервисе VPS в меню выше.

 
Renat Fatkhullin:

Все уже давно придумано и реализовано.

Поиграйтесь со статистикой в сервисе VPS в меню выше.


Вы про пинг

 
Ivan Butko:

Он внутридневного движения и до долгосрока - и правда, не имеет особой роли. 

А вот для скальперов, особенно для тех, кто ловит сильные движения, там открытие идёт достаточно средним лотом и каждая мс начинает играть роль на статистике (там через месяц)

Ясненько. Тогда нужно размещать торговую систему где-нибудь там, на стороне брокера, а не дома. Собственно нужна аренда части дискового простраства VPS-сервера .

Однако, если есть возможность, сначала поинтересуйтесь - удалось ли HFT скальперу вывести деньги?

Есть и сигналы такие, даже на этом форуме видел. Но, при общении с владельцами таких сигналов, ответ однозначен - заработанные на HFT не вывести.
 
Renat Akhtyamov:


Однако, если есть возможность, сначала поинтересуйтесь - удалось ли HFT скальперу вывести деньги?


Обычно, тот, кто зарабатывает и выводит, на форумах не сидит))

А вот, если вдруг обманули, или что-то не понраивлось, то в этом случае, обычно, человек спешит сообщить об этом

 
Ivan Butko:

Обычно, тот, кто зарабатывает и выводит, на форумах не сидит))

А вот, если вдруг обманули, или что-то не понраивлось, то в этом случае, обычно, человек спешит сообщить об этом

Не спорю, но разместиться в сигналах они не прочь...

Ха и инфа по пингам в сигналах тоже есть.

Будет Вам полезно найти среднестатистический пинг, чтобы определиться с необходимой и достаточной скоростью исполнения ордера, применительно к данному виду стратегии.

 
Renat Akhtyamov:

Не спорю, но разместиться в сигналах они не прочь...

Ха и инфа по пингам в сигналах тоже есть.

Будет Вам полезно найти среднестатистический пинг, чтобы определиться с необходимой и достаточной скоростью исполнения ордера, применительно к данному виду стратегии.


Погодите, вы про пинг. Т.е., от клиента до сервера.

В сабже поднимается вопрос времени исполнения на стороне брокера. Его отклик. Т.е., сколько у него там исполняется заявка на открытие (оборудование, очередь и всё такое). Брокеры, правда, говорят о том, что они не при чём, что сделки выводятся на межбанк и всё такое... но вот, так каждый брокер говорит про свои ЕЦН, а на практике оказывается, что кто-то раньше, а кто-то позже, исполняет, кто-то расширяет, а кто-то не совсем, спред.

 
Ivan Butko:

Погодите, вы про пинг. Т.е., от клиента до сервера.

В сабже поднимается вопрос времени исполнения на стороне брокера. Его отклик. Т.е., сколько у него там исполняется заявка на открытие (оборудование, очередь и всё такое). Брокеры, правда, говорят о том, что они не при чём, что сделки выводятся на межбанк и всё такое... но вот, так каждый брокер говорит про свои ЕЦН, а на практике оказывается, что кто-то раньше, а кто-то позже, исполняет, кто-то расширяет, а кто-то не совсем, спред.

Ооооо, понял. Тогда Вы на ярмарке. У всех разные торговые условия и время исполнения. Выбирайте.

И все-таки советую искать такой опыт у бывалых, у тех кто не на форуме.

Сразу скажу - ничего не получиться...

Удачи!

 
Renat Akhtyamov:

Сразу скажу - ничего не получиться...


За сегодня я уже несколько раз услышал подобное D)) Даже в личку один постучался, попросил инвест-пароль демки, потом посмеялся и сказал вот тоже самое))))

Надо себя занять чем-нибудь, вот и балуюсь "бесперпективняком"

Renat Akhtyamov:

Удачи!

Спс


 
Ivan Butko:

За сегодня я уже несколько раз услышал подобное D)) Даже в личку один постучался, попросил инвест-пароль демки, потом посмеялся и сказал вот тоже самое))))

Надо себя занять чем-нибудь, вот и балуюсь "бесперпективняком"

Спс



Вроде разговаривали на эту тему )  . Вот пример : арендован VPS от MQ   пинг до 2мс  ,на картинке чётко видно на каком расстоянии находится сервер дилинга и впс (можно посмотреть на карте масштабируемой  ,улицы видны) и такое получается время исполнения  ( МТ5)



 
Server Muradasilov:

Вроде разговаривали на эту тему )  . Вот пример : арендован VPS от MQ   пинг до 2мс  ,на картинке чётко видно на каком расстоянии находится сервер дилинга и впс (можно посмотреть на карте масштабируемой  ,улицы видны) и такое получается время исполнения  ( МТ5)

Угу, пока, ни с того ни с сего, ВПС не загрузится кем-то другим, и торговые запросы не начнут задерживаться на 30 и более секунд:

2017.10.11 14:51:33.492 Terminal        '5013088': 6 charts, 6 EAs, 0 custom indicators, signal disabled, last known ping to Access Server - NY.01 is 9.02 ms
2017.10.11 14:51:33.500 Terminal        RAM: 134 Mb reserved, 367 Mb committed
2017.10.11 14:52:30.305 Network '5013088': ping to current access point Access Server - NY.01 is 9.21 ms [next point Access Server - NY.02 is 4.12 ms]
2017.10.11 15:00:47.425 Trades  '5013088': deal #811723 buy 3.54 EURUSD at 1.18432 done (based on order #869800)
2017.10.11 15:00:47.572 Trades  '5013088': modify #869800 buy 3.54 EURUSD sl: 1.18422, tp: 1.19930 -> sl: 1.18424, tp: 1.19930
2017.10.11 15:00:47.675 Trades  '5013088': deal #811728 buy 2.83 EURUSD at 1.18432 done (based on order #869801)
2017.10.11 15:00:47.966 Trades  '5013088': modify #869801 buy 2.83 EURUSD sl: 1.18420, tp: 1.19930 -> sl: 1.18422, tp: 1.19930
2017.10.11 15:02:31.259 Trades  '5013088': cancel order #869160 buy stop 1.18 GBPUSD at 1.32248 sl: 1.32236 tp: 1.33251
2017.10.11 15:03:05.762 Trades  '5013088': accepted modify #869800 buy 3.54 EURUSD sl: 1.18422, tp: 1.19930 -> sl: 1.18424, tp: 1.19930
2017.10.11 15:03:05.833 Trades  '5013088': modify #869800 buy 3.54 EURUSD -> sl: 1.18424, tp: 1.19930 done in 138261.615 ms
2017.10.11 15:03:05.898 Trades  '5013088': modify #869800 buy 3.54 EURUSD sl: 1.18424, tp: 1.19930 -> sl: 1.18443, tp: 1.19930
2017.10.11 15:03:05.926 Trades  '5013088': accepted modify #869801 buy 2.83 EURUSD sl: 1.18420, tp: 1.19930 -> sl: 1.18422, tp: 1.19930
2017.10.11 15:03:06.027 Trades  '5013088': modify #869801 buy 2.83 EURUSD -> sl: 1.18422, tp: 1.19930 done in 138061.718 ms
2017.10.11 15:03:06.079 Trades  '5013088': modify #869801 buy 2.83 EURUSD sl: 1.18422, tp: 1.19930 -> sl: 1.18435, tp: 1.19930
2017.10.11 15:05:31.354 Trades  '5013088': failed cancel order #869160 buy stop 1.18 GBPUSD at 1.32248 sl: 1.32236 tp: 1.33251 [Request timeout]
2017.10.11 15:05:34.609 Trades  '5013088': cancel order #869160 buy stop 1.18 GBPUSD at 1.32248 sl: 1.32236 tp: 1.33251
2017.10.11 15:06:05.956 Trades  '5013088': failed modify #869800 buy 3.54 EURUSD sl: 1.18424, tp: 1.19930 -> sl: 1.18443, tp: 1.19930 [Request timeout]
2017.10.11 15:06:06.075 Trades  '5013088': sell stop 3.51 EURUSD at 1.17969 sl: 1.17977 tp: 1.16469
2017.10.11 15:06:06.145 Trades  '5013088': failed modify #869801 buy 2.83 EURUSD sl: 1.18422, tp: 1.19930 -> sl: 1.18435, tp: 1.19930 [Request timeout]
2017.10.11 15:06:07.417 Trades  '5013088': sell stop 2.81 EURUSD at 1.17972 sl: 1.17982 tp: 1.16472
2017.10.11 15:08:34.671 Trades  '5013088': failed cancel order #869160 buy 0.00  at market [Request timeout]


Идея интегрированного в терминал ВПС очень правильная, но реализация на данный момент оставляет желать лучшего (случай не единичный).

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