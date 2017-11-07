Ненавязчивый вопрос к Renat Fatkhullin - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А нельзя все объединит в одной библиотекиь, к примеру
#include <MT4.mqh>после которого программирование в МТ5 было то же самое как в МТ4
Это очень излишне, и даже вредно. Лучше делить, торговые функции отдельно, а всё остальное - отдельно.
Вы писали, что в планах MQ сделать новые сервисы на форуме и (если не ошибаюсь) внести кардинальные новшества в новую версию MT5.
Я знаю, что такое большие проекты и как могут растянуться сроки, это совершенно нормальная ситуация. Можно поинтересоваться, как продвигаются Ваши (и фирмы) планы?
Вы писали, что в планах MQ сделать новые сервисы на форуме и (если не ошибаюсь) внести кардинальные новшества в новую версию MT5.
Я знаю, что такое большие проекты и как могут растянуться сроки, это совершенно нормальная ситуация. Можно поинтересоваться, как продвигаются Ваши (и фирмы) планы?
Отдельной темы нет, Ренат в разных темах иногда озвучивает планы MQ. Там много чего интересного. Проше по его сообщениям поискать.
Я очень с нетерпением жду обновлённый Метаэдитор, ну а потом все остальные плюшки.
Я очень с нетерпением жду обновлённый Метаэдитор, ну а потом все остальные плюшки.
Насчет МЕ не помню, чтобы что-то кардинальное анонсировали. Я себе редактор VS Code поставил, а то студию долго запускать только, чтобы редактировать mq* проекты, да и тяжелая она. А так неплохой легкий редактор от MS.
https://code.visualstudio.com/
А я думаю, что надо делать такие вещи, которые более всего полезны.
Например:
1. Наверно многие не знают, что кроме кредитного плеча, которое задается при открытии счета, существует еще и реальное (фактическое или рабочее) плечо, которое имеет каждая пара.
И при торговле используется именно оно, а не тот, который стоит в профиле. Вот брокер при торговле имеет возможность (и это иногда делает) самопроизвольно снизить фактическое плечо, несколько раз .
На MQL5 надо сделать функцию, которая возвращает фактическое плечо. Его также показывать на отдельном столбике Market Watch, или на графике.
2. При создании Мультивалютника, не хватает событийную функцию, которая сработала при изменении от любого символа из Market Watch. Например можно ее назвать OnMultiTick.
Это особенно нужно, когда Мултивалюник работает на реальных тиках.
Прошу не критиковать и говорить что для этого есть OnTick, OnTimer или кастомный OnChartEvent. Я о них хорошо знаю.
При создании Мультивалютника, не хватает событийную функцию, которая сработала при изменении от любого символа из Market Watch. Например можно ее назвать OnMultiTick.
Это особенно нужно, когда Мултивалюник работает на реальных тиках.
Прошу не критиковать и говорить что для этого есть OnTick, OnTimer или кастомный OnChartEvent. Я о них хорошо знаю.
В следующем билде.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов
Slava, 2017.07.24 10:48
По срокам ответить трудно.
Сначала отработаем: 1. вброс кастомных тиков; 2. OnTick(string symbol).
Решение этих задач сразу же откроет путь к автоматическому обновлению синтетических инструментов.
А я думаю, что надо делать такие вещи, которые более всего полезны.
Например:
1. Наверно многие не знают, что кроме кредитного плеча, которое задается при открытии счета, существует еще и реальное (фактическое или рабочее) плечо, которое имеет каждая пара.
И при торговле используется именно оно, а не тот, который стоит в профиле. Вот брокер при торговле имеет возможность (и это иногда делает) самопроизвольно снизить фактическое плечо, несколько раз .
На MQL5 надо сделать функцию, которая возвращает фактическое плечо. Его также показывать на отдельном столбике Market Watch, или на графике.
Да, Exness это дело любит. Подобные письма приходят по нескольку раз в день.
------
Dear Client,
We would like to inform you that high importance economic events will be taking place on November, 7, and will potentially cause fluctuations in the market.
Economic and sociopolitical events of this nature often cause market volatility as they can cause sharp movements in price, which can in turn expose traders to significant risk. This risk can be countered in the right way ahead of time, by taking the necessary measures in adapting trading conditions temporarily.
In light of the above, the margin for new positions opened today from 08:45:00 to 09:05:00 (GMT+0) for currency pairs which include EUR, CHF, XAG, XAU will be calculated based on a minimum margin requirement of 0.50%. At the end of this period, normal margin requirements will resume. Furthermore, these changes will not affect previously opened positions. Applying higher margin requirements during these times is intended to help you manage your risk accordingly, thus safeguarding you from volatility.
For more information, click here.
Sincerely,
Exness Team
Да, Exness это дело любит. Подобные письма приходят по нескольку раз в день.
Но нас так просто не возьмешь ))
А я думаю, что надо делать такие вещи, которые более всего полезны.
Например:
2. При создании Мультивалютника, не хватает событийную функцию, которая сработала при изменении от любого символа из Market Watch. Например можно ее назвать OnMultiTick.
Это особенно нужно, когда Мултивалюник работает на реальных тиках.
Прошу не критиковать и говорить что для этого есть OnTick, OnTimer или кастомный OnChartEvent. Я о них хорошо знаю.
Это есть на реале, в тестере не работает. OnBookEvent получает события от всех символов.