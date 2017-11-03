Переход на зимнее время в МТ4
Добрый день!
Подскажите кто знает, почему после перехода на зимнее время, минус один час, время винды отличается от времени терминала.
Терминал показывает время сервера -- время прихода последней котировки по одному из символов в Обзоре рынка.
А почему оно должно совпадать? Ведь сервер может находиться в любой точке земного шара и иметь собственный часовой пояс.
Если раньше время совпадало, а сейчас нет, то это означает, что сервер еще не перешел на зимнее время. К примеру, в США переход происходит на неделю позже - в первое воскресенье ноября.
Добрый день!
Подскажите кто знает, почему после перехода на зимнее время, минус один час, время винды отличается от времени терминала.
локальное время компьютера TimeLocal и последнее известное время сервера
TimeCurrent у Вас случайно совпадали. Когда они перешли на зимнее - у
нас переход отменен - стала разница 1 час. Это нормально... И вряд ли стоит плодить свой вопрос в разных темах
Спасибо всем кто ответил. На мой взгляд это не нормальная ситуация когда терминал показывает время сервера расположенного чорти где. Мне это мешает проводить анализ.
В первом посту я не сказал, что работаю в одном терминале со счетами двух брокеров. Так вот время на родном счету брокера которому принадлежит терминал время показывает правильно,
а на втором счету, другого брокера, неправильно.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
На мой взгляд это не нормальная ситуация когда терминал показывает время сервера расположенного чорти где.
Пока на Земле существуют часовые пояса, это нормальная ситуация. Брокер ведь не знает, с какого часового пояса будет подключаться клиент, чтобы настроить под него время сервера.
Ну не сидеть же всем на Unix, у которого всегда (и зимой, и летом) один и тот же часовой пояс.
Пока на Земле существуют часовые пояса, это нормальная ситуация. Брокер ведь не знает, с какого часового пояса будет подключаться клиент, чтобы настроить под него время сервера.
Ну не сидеть же всем на Unix, у которого всегда (и зимой, и летом) один и тот же часовой пояс.
Наверное я плохо объясняю. Брокерами эта проблема уже решена.
У меня терминал Альпари. При использовании счета Альпари все хорошо (см. скин 2), при и пользовании счета Инстафорекс не хорошо (см. скин 1). Проблема на моей стороне.
В прошлом году все было нормально.
Брокерами эта проблема уже решена.
У меня терминал Альпари.
Большинство серверов Альпари находится в Европе. Потому они и перешли на зимнее время.
При использовании счета Альпари все хорошо (см. скин 2), при и пользовании счета Инстафорекс не хорошо (см. скин 1). Проблема на моей стороне.
Пока не видно скринов.
В прошлом году все было нормально.
Всем спасибо за участие в обсуждении больного для меня вопроса.
После танцев з бубном вокруг файлов в папке "config" терминала, думал там проблема, решил обратится в техподдержку Инстафорекс с этим вопросом. Поддержка сказала что сервера Инстафорекс перейдут на зимнее время 5 ноября после перехода в США.
Из этого следует, что в понедельник TimeCurrent будет равно TimeLocal.
Ihor Herasko вы были правы.
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Добрый день!
Подскажите кто знает, почему после перехода на зимнее время, минус один час, время винды отличается от времени терминала.