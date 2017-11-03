Переход на зимнее время в МТ4

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Добрый день!

Подскажите кто знает, почему после перехода на зимнее время, минус один час, время винды отличается от времени терминала.



 
Vadym Kulish:

Добрый день!

Подскажите кто знает, почему после перехода на зимнее время, минус один час, время винды отличается от времени терминала.




Терминал показывает время сервера -- время прихода последней котировки по одному из символов в Обзоре рынка.

 

А почему оно должно совпадать? Ведь сервер может находиться в любой точке земного шара и иметь собственный часовой пояс.

Если раньше время совпадало, а сейчас нет, то это означает, что сервер еще не перешел на зимнее время. К примеру, в США переход происходит на неделю позже - в первое воскресенье ноября.

[Удален]  
Vadym Kulish:

Добрый день!

Подскажите кто знает, почему после перехода на зимнее время, минус один час, время винды отличается от времени терминала.

локальное время компьютера TimeLocal и последнее известное время сервера TimeCurrent у Вас случайно совпадали. Когда они перешли на зимнее - у нас переход отменен - стала разница 1 час. Это нормально...  И вряд ли стоит плодить свой вопрос в разных темах

 

Спасибо всем кто ответил. На мой взгляд это не нормальная ситуация когда терминал показывает время сервера расположенного чорти где. Мне это мешает проводить анализ.

В первом посту я не сказал, что работаю в одном терминале со счетами двух брокеров. Так вот время на родном счету брокера которому принадлежит терминал время показывает правильно, 

а на втором счету, другого брокера, неправильно.

Может кто сталкивался с такой проблемой?

Мазай И вряд ли стоит плодить свой вопрос в разных темах
Есть такие люди как модераторы, им дано право решать кто нарушает правила форума.
 
Vadym Kulish:

На мой взгляд это не нормальная ситуация когда терминал показывает время сервера расположенного чорти где. 


Пока на Земле существуют часовые пояса, это нормальная ситуация. Брокер ведь не знает, с какого часового пояса будет подключаться клиент, чтобы настроить под него время сервера

Ну не сидеть же всем на Unix, у которого всегда (и зимой, и летом) один и тот же часовой пояс.

 
Ihor Herasko:

Пока на Земле существуют часовые пояса, это нормальная ситуация. Брокер ведь не знает, с какого часового пояса будет подключаться клиент, чтобы настроить под него время сервера. 

Ну не сидеть же всем на Unix, у которого всегда (и зимой, и летом) один и тот же часовой пояс.


Наверное я плохо объясняю. Брокерами эта проблема уже решена.

У меня терминал Альпари. При использовании  счета Альпари  все хорошо (см. скин 2), при и пользовании счета Инстафорекс не хорошо (см. скин 1). Проблема на моей стороне.

В прошлом году все было нормально.

 
Vadym Kulish:

Брокерами эта проблема уже решена.

У меня терминал Альпари.

Большинство серверов Альпари находится в Европе. Потому они и перешли на зимнее время.

При использовании  счета Альпари  все хорошо (см. скин 2), при и пользовании счета Инстафорекс не хорошо (см. скин 1). Проблема на моей стороне.

Пока не видно скринов.

В прошлом году все было нормально.

Еще раз: время сервера зависит от того, где географически расположен этот сервер. Если в Вашем часовом поясе есть сервер брокера, то время будет почти всегда совпадать. За исключением тех случаев когда по какой-то причине произойдет подключение к серверу из другого часового пояса.
 

Всем спасибо за участие в обсуждении больного для меня вопроса. 

После танцев з бубном вокруг файлов в папке  "config" терминала, думал там проблема, решил обратится в техподдержку Инстафорекс с этим вопросом. Поддержка сказала что сервера  Инстафорекс перейдут на зимнее время 5 ноября после перехода в США.

Из этого следует, что в понедельник TimeCurrent будет равно TimeLocal. 

Ihor Herasko вы были правы. 

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